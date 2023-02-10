США сбили "неизвестный летающий объект" возле Аляски
Американские военные за последние 24 часа отследили и в конце концов сбили неизвестный объект, летевший на большой высоте в воздушном пространстве возле региона Аляски.
Об этом на брифинге в пятницу заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Объект летел на высоте 40 тысяч футов (12 тысяч метров) и представлял обоснованную угрозу безопасности гражданской авиации. Из соображений предосторожности и по рекомендации Пентагона президент Байден приказал военным сбить объект, что они и сделали", - сказал он.
Представитель Белого дома уточнил, что объект сбили истребители Северного командования США. Его останки упали в районе территориальных вод США. Другой информации - в частности кому именно принадлежит объект и как он оказался в воздушном пространстве США - Кирби не предоставил.
Это уже второй случай уничтожения летающего объекта, находившегося в американском воздушном пространстве за последние недели.
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На повному серйозі.
Прилетіли інопланетяни. З хлібом-сіллю. І нарвались...
P.S. Моя мама працювала в КЕЧ радянської армії, і тоді фіксувалися случаї, всілякі нєзємні об'єкти крутилися довкола військових частин і один навіть сів на полі коло частини (ракєтної).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA-%D0%A2%D0%B0%D0%BA_(%D0%9D%D0%9B%D0%9E)
NOL = niezidentyfikowany obiekt latający