Утром в оккупированном Бердянске раздался взрыв

Утром во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв.

Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, информирует Цензор.НЕТ.

Жители центральной части города после 5 часов утра услышали громкий взрыв.

"По имеющейся информации место инцидента окружили российские силовики. Детали - позже", - отметила она.

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