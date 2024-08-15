Утром в оккупированном Бердянске раздался взрыв
Утром во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв.
Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, информирует Цензор.НЕТ.
Жители центральной части города после 5 часов утра услышали громкий взрыв.
"По имеющейся информации место инцидента окружили российские силовики. Детали - позже", - отметила она.
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Trevo Trow
показать весь комментарий15.08.2024 11:30 Ответить Мне нравится 1
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