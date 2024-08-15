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Утром в оккупированном Бердянске раздался взрыв

У Бердянську пролунав вибух

Утром во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв.

Об этом сообщила глава ГВА Виктория Галицина, информирует Цензор.НЕТ.

Жители центральной части города после 5 часов утра услышали громкий взрыв.

"По имеющейся информации место инцидента окружили российские силовики. Детали - позже", - отметила она.

Читайте: В оккупированном Бердянске рашисты открыли пропагандистский центр "Маяк"

Автор: 

Бердянск (443) взрыв (6727)


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Доброго ранку, під@ри кацапські!
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15.08.2024 11:30 Ответить
 
 