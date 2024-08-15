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Новини Війна
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Вранці в окупованому Бердянську пролунав вибух

У Бердянську пролунав вибух

Вранці у тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух.

Про це повідомила глава МВА Вікторія Галіціна, інформує Цензор.НЕТ.

Жителі центральної частини міста після 5 години ранку почули гучний вибух.

"За наявною інформацією місце інциденту оточили російські силовики. Деталі - згодом", - зазначила вона.

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Автор: 

Бердянськ (469) вибух (4440)


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Доброго ранку, під@ри кацапські!
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15.08.2024 11:30 Відповісти
 
 