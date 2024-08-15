Вранці в окупованому Бердянську пролунав вибух
Вранці у тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух.
Про це повідомила глава МВА Вікторія Галіціна, інформує Цензор.НЕТ.
Жителі центральної частини міста після 5 години ранку почули гучний вибух.
"За наявною інформацією місце інциденту оточили російські силовики. Деталі - згодом", - зазначила вона.
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Trevo Trow
показати весь коментар15.08.2024 11:30 Відповісти Мені подобається 1
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