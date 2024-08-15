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Новости Санкции против России
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Швейцария заморозила 1,3 млрд евро российского олигарха Керимова

Російський олігарх Сулейман Керімов

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) предварительно заморозил 1,25 миллиарда франков (1,3 млрд евро) на фоне расследования в отношении четырех лиц, связанных с российским олигархом Сулейманом Керимовым.

По данным SECO, общая стоимость активов, замороженных в Швейцарии в результате санкций, введенных в отношении России в связи с ее агрессией против Украины, по состоянию на 13 августа 2024 года составила 7,1 млрд швейцарских франков (7,4 млрд евро), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Дополнительно к ним заблокированы 17 объектов недвижимости, дорогие автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие физическим или юридическим лицам, попавшим под санкции ЕС и Швейцарии.

В случае с Керимовым SECO попросил прокуроров запустить процедуру расследования после проведенного анализа всей имеющейся информации.

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Сейчас расследование ведется в отношении четырех человек и еще одного "неустановленного лица" по подозрению в отмывании/легализации преступных капиталов и в нарушении законодательства, регулирующего в Швейцарии введение санкций против иностранных государств в части, касающейся ситуации вокруг Украины.

В рамках уголовного разбирательства федеральная прокуратура и федеральное Ведомство уголовной полиции провели в кантонах Люцерн, Цуг и Нидвальден в сотрудничестве с соответствующими кантональными правоохранительными органами в целом восемь обысков.

Пока что никого не задержали.

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Напомним, Швейцария не будет придерживаться подхода Евросоюза и не будет изымать для Украины средства из российских замороженных активов, которые хранятся в ее банках.

Автор: 

санкции (11260) Швейцария (612) Керимов Сулейман (6)


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Опаньки. Ну, вот дерьмаку опять головная боль, как ЭТО разблокировать.
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15.08.2024 17:03 Ответить
Швейцария знает толк в замороженных деньгах, подождут пока тот копыта откинет и оставят все бабло себе. Они не первый раз делаю подобное
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15.08.2024 19:41 Ответить
На эт и живут 4е 🥱
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16.08.2024 02:05 Ответить
Грабувати людей які довірили вам гроші. Що відбувається із західним капіталізмом. Ой вей.
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15.08.2024 17:17 Ответить
В козломордии нет людей, априори.
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15.08.2024 17:32 Ответить
Сулейман(?) керімов(??) - подивіться на цю #идівську пику. Як казав Чехов: "у світі немає такого, що б не згодилось для прізвища єврею" (вибачаюсь, може не дослівно, але десь так). У когось є сумніви, що дєріпаско не з тієї ж породи? Так от, Сара, я і думаю: яке ж мерзенне кодло...
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15.08.2024 18:51 Ответить
 
 