Швейцарія заморозила 1,3 млрд євро російського олігарха Керімова

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) попередньо заморозив 1,25 мільярда франків (1,3 млрд євро) на тлі розслідування щодо чотирьох осіб, пов'язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим.

За даними SECO, загальна вартість активів, заморожених у Швейцарії внаслідок санкцій, запроваджених щодо Росії у зв'язку з її агресією проти України, станом на 13 серпня 2024 року становила 7,1 млрд швейцарських франків (7,4 млрд євро), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Додатково до них заблоковано 17 об'єктів нерухомості, дорогі автомобілі, твори мистецтва, меблі та музичні інструменти, що належать фізичним або юридичним особам, які потрапили під санкції ЄС та Швейцарії.

У випадку з Керімовим SECO попросив прокурорів запустити процедуру розслідування після проведеного аналізу всієї наявної інформації.

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Нині розслідування ведеться щодо чотирьох осіб і ще однієї "невстановленої особи" за підозрою у відмиванні/легалізації злочинних капіталів та у порушенні законодавства, що регулює в Швейцарії запровадження санкцій проти іноземних держав у частині, що стосується ситуації навколо України.

У рамках кримінального розгляду федеральна прокуратура та федеральне Відомство кримінальної поліції провели у кантонах Люцерн, Цуг та Нідвальден у співпраці з відповідними кантональними правоохоронними органами загалом вісім обшуків.

Поки що нікого не затримали.

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Нагадаємо, Швейцарія не буде дотримуватися підходу Євросоюзу і не вилучатиме для України кошти із російських заморожених активів, які зберігаються в її банках.