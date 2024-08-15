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Новини Санкції проти Росії
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Швейцарія заморозила 1,3 млрд євро російського олігарха Керімова

Російський олігарх Сулейман Керімов

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) попередньо заморозив 1,25 мільярда франків (1,3 млрд євро) на тлі розслідування щодо чотирьох осіб, пов'язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим.

За даними SECO, загальна вартість активів, заморожених у Швейцарії внаслідок санкцій, запроваджених щодо Росії у зв'язку з її агресією проти України, станом на 13 серпня 2024 року становила 7,1 млрд швейцарських франків (7,4 млрд євро), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Додатково до них заблоковано 17 об'єктів нерухомості, дорогі автомобілі, твори мистецтва, меблі та музичні інструменти, що належать фізичним або юридичним особам, які потрапили під санкції ЄС та Швейцарії.

У випадку з Керімовим SECO попросив прокурорів запустити процедуру розслідування після проведеного аналізу всієї наявної інформації.

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Нині розслідування ведеться щодо чотирьох осіб і ще однієї "невстановленої особи" за підозрою у відмиванні/легалізації злочинних капіталів та у порушенні законодавства, що регулює в Швейцарії запровадження санкцій проти іноземних держав у частині, що стосується ситуації навколо України.

У рамках кримінального розгляду федеральна прокуратура та федеральне Відомство кримінальної поліції провели у кантонах Люцерн, Цуг та Нідвальден у співпраці з відповідними кантональними правоохоронними органами загалом вісім обшуків.

Поки що нікого не затримали.

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Нагадаємо, Швейцарія не буде дотримуватися підходу Євросоюзу і не вилучатиме для України кошти із російських заморожених активів, які зберігаються в її банках.

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Опаньки. Ну, вот дерьмаку опять головная боль, как ЭТО разблокировать.
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15.08.2024 17:03 Відповісти
Швейцария знает толк в замороженных деньгах, подождут пока тот копыта откинет и оставят все бабло себе. Они не первый раз делаю подобное
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15.08.2024 19:41 Відповісти
На эт и живут 4е 🥱
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16.08.2024 02:05 Відповісти
Грабувати людей які довірили вам гроші. Що відбувається із західним капіталізмом. Ой вей.
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15.08.2024 17:17 Відповісти
В козломордии нет людей, априори.
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15.08.2024 17:32 Відповісти
Сулейман(?) керімов(??) - подивіться на цю #идівську пику. Як казав Чехов: "у світі немає такого, що б не згодилось для прізвища єврею" (вибачаюсь, може не дослівно, але десь так). У когось є сумніви, що дєріпаско не з тієї ж породи? Так от, Сара, я і думаю: яке ж мерзенне кодло...
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15.08.2024 18:51 Відповісти
 
 