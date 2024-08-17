Россия – главный источник координированной дезинформационной кампании в соцсетях против Украины, - Meta

Россия остается основным мировым источником "координированного неаутентичного поведения" в отношении Украины в социальных сетях Facebook и Instagram.

Об этом говорится в докладе по безопасности компании Meta, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Сейчас все российские операторы и кампании влияния используют общий нарратив: "поддержка правительства Украины в защите от России вредит как Украине, так и ее союзникам". С приближением президентских выборов в США в ноябре российские онлайн-кампании влияния сосредоточатся на содействии кандидатам, выступающим против помощи Украине, и будут пытаться помешать тем, кто поддерживает Киев, считают авторы отчета.

"С сегодняшнего дня до выборов в США в ноябре мы ожидаем, что российские операции будут способствовать комментариям в отношении кандидатов, выступающих против помощи Украине, и критиковать тех, кто выступает за поддержку ее обороны", - говорится в докладе.

"Это может принять форму обвинения, что финансовая помощь Украине привела к экономическим трудностям в США, изображение украинского правительства как ненадежного или усиление пророссийских взглядов на войну и ее перспективы", - говорится в отчете Meta.

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По словам авторов доклада, координированное неаутентичное поведение выглядит как "скоординированные усилия по манипулированию общественным дискурсом ради стратегической цели, в которой фейковые учетные записи являются центральной частью операции".

Авторы отчета также указывают на тенденцию все более широкого использования нанятых сторонних организаций для воплощения российских кампаний влияния - вместо российских спецслужб, которые самостоятельно осуществляли такие кампании в прошлом. Такие сторонние подрядчики часто производят контент низкого качества, который легко отличить как неаутентичный.

Впрочем, "громкость" контента является еще одной целью российских операций влияния, и даже негативные и обличительные репортажи в прессе помогают лучше распространить такой контент, считают авторы отчета.

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