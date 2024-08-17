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Россия – главный источник координированной дезинформационной кампании в соцсетях против Украины, - Meta

фейк

Россия остается основным мировым источником "координированного неаутентичного поведения" в отношении Украины в социальных сетях Facebook и Instagram.

Об этом говорится в докладе по безопасности компании Meta, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Сейчас все российские операторы и кампании влияния используют общий нарратив: "поддержка правительства Украины в защите от России вредит как Украине, так и ее союзникам". С приближением президентских выборов в США в ноябре российские онлайн-кампании влияния сосредоточатся на содействии кандидатам, выступающим против помощи Украине, и будут пытаться помешать тем, кто поддерживает Киев, считают авторы отчета.

"С сегодняшнего дня до выборов в США в ноябре мы ожидаем, что российские операции будут способствовать комментариям в отношении кандидатов, выступающих против помощи Украине, и критиковать тех, кто выступает за поддержку ее обороны", - говорится в докладе.

"Это может принять форму обвинения, что финансовая помощь Украине привела к экономическим трудностям в США, изображение украинского правительства как ненадежного или усиление пророссийских взглядов на войну и ее перспективы", - говорится в отчете Meta.

Также читайте: Кремль обращается к американцам и пиар организациям в России, чтобы распространять дезинформацию о президентских выборах в США, - американская разведка

По словам авторов доклада, координированное неаутентичное поведение выглядит как "скоординированные усилия по манипулированию общественным дискурсом ради стратегической цели, в которой фейковые учетные записи являются центральной частью операции".

Авторы отчета также указывают на тенденцию все более широкого использования нанятых сторонних организаций для воплощения российских кампаний влияния - вместо российских спецслужб, которые самостоятельно осуществляли такие кампании в прошлом. Такие сторонние подрядчики часто производят контент низкого качества, который легко отличить как неаутентичный.

Впрочем, "громкость" контента является еще одной целью российских операций влияния, и даже негативные и обличительные репортажи в прессе помогают лучше распространить такой контент, считают авторы отчета.

Также читайте: В США нашли ботоферму российской ФСБ, которая распространяла дезинформацию о войне в Украине, - Bloomberg

Автор: 

дезинформация (342) пропаганда (3672) россия (95402) социальные сети (643)


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Топ комментарии
+5
Дякуємо, Капітан Очевидність, а то ми не знали.
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17.08.2024 01:08
+4
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17.08.2024 07:38
+3
А шо ж ви суки відмовляєтесь прибирати такі коментарі та банити таких користувачів навіть коли на них подаєшь скаргу? "Цей коментар не порушує правила нашої спільноти...бла бла бла "
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17.08.2024 04:52
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Правила форума Совет форумчан
Дякуємо, Капітан Очевидність, а то ми не знали.
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17.08.2024 01:08 Ответить
Тавишо? Та не може бути! А всі думали шо це проіскі Буркіна Фасо..
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17.08.2024 01:10 Ответить
Якби це було CNN.. Про це американцям треба розповідати, українці і так знають.
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17.08.2024 01:23 Ответить
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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17.08.2024 10:12 Ответить
Та й трясця з тими кацапами, пиня скоро здохне, а перемога буде за нами. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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17.08.2024 01:31 Ответить
А шо ж ви суки відмовляєтесь прибирати такі коментарі та банити таких користувачів навіть коли на них подаєшь скаргу? "Цей коментар не порушує правила нашої спільноти...бла бла бла "
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17.08.2024 04:52 Ответить
нарешті дійшло ви ще покопирсайтесь і знайдете z-послід на сході, заході і взагалі
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17.08.2024 06:36 Ответить
Так вся Росія на суцільній брехні побудована! Історія - БРЕХНЯ Політика - БРЕХНЯ Соціологія - БРЕХНЯ Економіка - БРЕХНЯ Статистика - теж БРЕХНЯ!
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17.08.2024 07:04 Ответить
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17.08.2024 07:38 Ответить
зе + опа + их свора - такие же
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17.08.2024 08:02 Ответить
Замість спрямування інформаційних сил і засобів на зовнішню позитивну пропаганду у світі зелена ОПа зосереджена на марафонському промиванні мізків і тотальному деребані усередині країни.
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17.08.2024 08:42 Ответить
мета сама, послідовно пропагандує рашистські наративи, націзм, фашизм та геноцід. Прямі призиви вбивати украінців, фейсбук не бачить проблем, інструкція, як викрадати дітей, фейсбук на скарги реагує - все ок ! а от ти напишеш -"це рашистське лайно, пишемо скаргу", тобі прилітає бан, якщо є припис, сторінка контролюється країна рашка, так і скаргу неможливо відправити. З таким стикались сотні тисяч украінців, так що хай вони заткнуть свою мерзену пельку та викарбують собі на лобі- гроші не тхнуть, але які там гроші, репутаційні збитки, в 10 разів більше, ніж взмозі за реклами заплатити рашка, вони просто мерзота.
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17.08.2024 08:57 Ответить
******* Цукерберг, а то что из-за поддержки Украины и размещения ФАКТОВ о российских ублюдках ты снёс мой 12 летний аккаунт, это как?!
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17.08.2024 08:58 Ответить
Чергове відкриття. Дайте їм Шнобеля.
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17.08.2024 09:16 Ответить
Марахвет теж рулить
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17.08.2024 10:26 Ответить
Гуляем по Фейсбуку и инсте и как только видем пораженцев критиканов дурачков пытающихся разжечь внутриукраинские распри, звездострадальцев и прорашек - телегу админам. Чистят быстро.
На лапотную агитацию у нас уже хааароший условный рефлекс
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17.08.2024 12:33 Ответить
 
 