Росія – головне джерело координованої дезінформаціїної компанії у соцмережах проти України, - Meta

Росія залишається основним світовим джерелом "координованої неавтентичної поведінки" щодо України у соціальних мережах Facebook та Instagram.

Про це йдеться в доповіді з безпеки компанії Meta, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Наразі усі російські оператори й кампанії впливу використовують спільний наратив: "підтримка уряду України в захисті від Росії шкодить як Україні, так і її союзникам". З наближенням президентських виборів у США в листопаді російські онлайн-кампанії впливу зосередяться на сприянні кандидатам, які виступають проти допомоги Україні, й намагатимуться завадити тим, хто підтримує Київ, вважають автори звіту.

"Від сьогодні до виборів у США в листопаді ми очікуємо, що російські операції сприятимуть коментарям щодо кандидатів, які виступають проти допомоги Україні, і критикуватимуть тих, хто виступає за підтримку її оборони", - зазначено у доповіді.

"Це може прийняти форму звинувачення, що фінансова допомога Україні призвела до економічних труднощів у США, змалювання українського уряду як ненадійного або підсилення проросійських поглядів на війну та її перспективи", - йдеться у звіті Meta.

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За словами авторів доповіді, координована неавтентична поведінка виглядає як "скоординовані зусилля з маніпулювання громадським дискурсом заради стратегічної мети, в якій фейкові облікові записи є центральною частиною операції".

Автори звіту також вказують на тенденцію дедалі ширшого використання найнятих сторонніх організацій для втілення російських кампаній впливу – замість російських спецслужб, які самостійно здійснювали такі кампанії в минулому. Такі сторонні підрядники часто виробляють контент низької якості, який легко відрізнити як неавтентичний.

Втім "гучність" контенту є ще однією метою російських операцій впливу, й навіть негативні й викривні репортажі в пресі допомагають краще поширити такий контент, вважають автори звіту.

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