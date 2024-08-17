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Росія – головне джерело координованої дезінформаціїної компанії у соцмережах проти України, - Meta

фейк

Росія залишається основним світовим джерелом "координованої неавтентичної поведінки" щодо України у соціальних мережах Facebook та Instagram.

Про це йдеться в доповіді з безпеки компанії Meta, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Наразі усі російські оператори й кампанії впливу використовують спільний наратив: "підтримка уряду України в захисті від Росії шкодить як Україні, так і її союзникам". З наближенням президентських виборів у США в листопаді російські онлайн-кампанії впливу зосередяться на сприянні кандидатам, які виступають проти допомоги Україні, й намагатимуться завадити тим, хто підтримує Київ, вважають автори звіту.

"Від сьогодні до виборів у США в листопаді ми очікуємо, що російські операції сприятимуть коментарям щодо кандидатів, які виступають проти допомоги Україні, і критикуватимуть тих, хто виступає за підтримку її оборони", - зазначено у доповіді.

"Це може прийняти форму звинувачення, що фінансова допомога Україні призвела до економічних труднощів у США, змалювання українського уряду як ненадійного або підсилення проросійських поглядів на війну та її перспективи", - йдеться у звіті Meta.

Також читайте: Кремль звертається до американців і піар організацій в Росії, щоб поширювати дезінформацію про президентські вибори в США, - американська розвідка

За словами авторів доповіді, координована неавтентична поведінка виглядає як "скоординовані зусилля з маніпулювання громадським дискурсом заради стратегічної мети, в якій фейкові облікові записи є центральною частиною операції".

Автори звіту також вказують на тенденцію дедалі ширшого використання найнятих сторонніх організацій для втілення російських кампаній впливу – замість російських спецслужб, які самостійно здійснювали такі кампанії в минулому. Такі сторонні підрядники часто виробляють контент низької якості, який легко відрізнити як неавтентичний.

Втім "гучність" контенту є ще однією метою російських операцій впливу, й навіть негативні й викривні репортажі в пресі допомагають краще поширити такий контент, вважають автори звіту.

Також читайте: У США знайшли ботоферму російської ФСБ, яка поширювала дезінформацію про війну в Україні, - Bloomberg

Автор: 

дезінформація (341) пропаганда (2798) росія (64984) соціальні мережі (1183)


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Топ коментарі
+5
Дякуємо, Капітан Очевидність, а то ми не знали.
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17.08.2024 01:08
+4
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17.08.2024 07:38
+3
А шо ж ви суки відмовляєтесь прибирати такі коментарі та банити таких користувачів навіть коли на них подаєшь скаргу? "Цей коментар не порушує правила нашої спільноти...бла бла бла "
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17.08.2024 04:52
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Дякуємо, Капітан Очевидність, а то ми не знали.
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17.08.2024 01:08 Відповісти
Тавишо? Та не може бути! А всі думали шо це проіскі Буркіна Фасо..
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17.08.2024 01:10 Відповісти
Якби це було CNN.. Про це американцям треба розповідати, українці і так знають.
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17.08.2024 01:23 Відповісти
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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17.08.2024 10:12 Відповісти
Та й трясця з тими кацапами, пиня скоро здохне, а перемога буде за нами. СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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17.08.2024 01:31 Відповісти
А шо ж ви суки відмовляєтесь прибирати такі коментарі та банити таких користувачів навіть коли на них подаєшь скаргу? "Цей коментар не порушує правила нашої спільноти...бла бла бла "
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17.08.2024 04:52 Відповісти
нарешті дійшло ви ще покопирсайтесь і знайдете z-послід на сході, заході і взагалі
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17.08.2024 06:36 Відповісти
Так вся Росія на суцільній брехні побудована! Історія - БРЕХНЯ Політика - БРЕХНЯ Соціологія - БРЕХНЯ Економіка - БРЕХНЯ Статистика - теж БРЕХНЯ!
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17.08.2024 07:04 Відповісти
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17.08.2024 07:38 Відповісти
зе + опа + их свора - такие же
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17.08.2024 08:02 Відповісти
Замість спрямування інформаційних сил і засобів на зовнішню позитивну пропаганду у світі зелена ОПа зосереджена на марафонському промиванні мізків і тотальному деребані усередині країни.
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17.08.2024 08:42 Відповісти
мета сама, послідовно пропагандує рашистські наративи, націзм, фашизм та геноцід. Прямі призиви вбивати украінців, фейсбук не бачить проблем, інструкція, як викрадати дітей, фейсбук на скарги реагує - все ок ! а от ти напишеш -"це рашистське лайно, пишемо скаргу", тобі прилітає бан, якщо є припис, сторінка контролюється країна рашка, так і скаргу неможливо відправити. З таким стикались сотні тисяч украінців, так що хай вони заткнуть свою мерзену пельку та викарбують собі на лобі- гроші не тхнуть, але які там гроші, репутаційні збитки, в 10 разів більше, ніж взмозі за реклами заплатити рашка, вони просто мерзота.
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17.08.2024 08:57 Відповісти
******* Цукерберг, а то что из-за поддержки Украины и размещения ФАКТОВ о российских ублюдках ты снёс мой 12 летний аккаунт, это как?!
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17.08.2024 08:58 Відповісти
Чергове відкриття. Дайте їм Шнобеля.
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17.08.2024 09:16 Відповісти
Марахвет теж рулить
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17.08.2024 10:26 Відповісти
Гуляем по Фейсбуку и инсте и как только видем пораженцев критиканов дурачков пытающихся разжечь внутриукраинские распри, звездострадальцев и прорашек - телегу админам. Чистят быстро.
На лапотную агитацию у нас уже хааароший условный рефлекс
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17.08.2024 12:33 Відповісти
 
 