Волонтеры просят передать в госпиталь для раненых влажные салфетки и бумажные полотенца
Волонтеры обратились с просьбой передать в госпиталь влажные салфетки и бумажные полотенца.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на фейсбук-странице Волонтерская Сотня Госпиталь.
"Друзья, имеем большую проблему с влажными салфетками и бумажными полотенцами... пожалуйста, помогите...", - обратились волонтеры к гражданам.
Отправить новой почтой:
Киев НП№5 и НП№10 для габаритных грузов.
0503326601
ОО "Волонтерская Сотня Добровольцев"
Привезти нам можно по адресу:
г.Киев
Лабораторный переулок, 26
Возле 2 КПП Главного Военного госпиталя
ПОМОЩЬ РАНЕНЫМ и МЕДИКАМ
ПриватБанк Воронкова Наталья
5168 7420 1680 3284 гривни
Телефоны для связи
0936870338
0951422536 Юлия
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От така правда життя: хтось збирає по світу на серветки, а хтось возить по 5 млн євро в автівці, та ховає в підлозі та стінах хабарі.
Невже так все х, в Полтаві, на скіко я знаю, краще
тролі вище по коментах = "всігда гатов гадіть".
або корисні дебіли? Агрохімія і так не дасть нічого, а вони натужно бикують шо ..(чуть не) "Апачімувашпарашеееенкаааанііідаааааал??7777"