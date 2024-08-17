Волонтеры просят передать в госпиталь для раненых влажные салфетки и бумажные полотенца

Волонтеры обратились с просьбой передать в госпиталь влажные салфетки и бумажные полотенца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на фейсбук-странице Волонтерская Сотня Госпиталь.

"Друзья, имеем большую проблему с влажными салфетками и бумажными полотенцами... пожалуйста, помогите...", - обратились волонтеры к гражданам.

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Киев НП№5 и НП№10 для габаритных грузов.

0503326601

ОО "Волонтерская Сотня Добровольцев"

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