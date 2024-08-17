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Новости Война
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Волонтеры просят передать в госпиталь для раненых влажные салфетки и бумажные полотенца

Вологі серветки і паперові рушники для поранених

Волонтеры обратились с просьбой передать в госпиталь влажные салфетки и бумажные полотенца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на фейсбук-странице Волонтерская Сотня Госпиталь.

"Друзья, имеем большую проблему с влажными салфетками и бумажными полотенцами... пожалуйста, помогите...", - обратились волонтеры к гражданам.

Отправить новой почтой:

Киев НП№5 и НП№10 для габаритных грузов.

0503326601

ОО "Волонтерская Сотня Добровольцев"

Также смотрите: Ситуация на фронте очень тяжелая: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, раций и другого оборудования для воинов. ФОТОрепортаж

Привезти нам можно по адресу:

г.Киев

Лабораторный переулок, 26

Возле 2 КПП Главного Военного госпиталя

ПОМОЩЬ РАНЕНЫМ и МЕДИКАМ

ПриватБанк Воронкова Наталья

5168 7420 1680 3284 гривни

Телефоны для связи

0936870338

0951422536 Юлия

Автор: 

помощь (7773) волонтеры (2630)


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Топ комментарии
+12
у голів ТЦК долярів більш ніж передадуть серветок.
От така правда життя: хтось збирає по світу на серветки, а хтось возить по 5 млн євро в автівці, та ховає в підлозі та стінах хабарі.
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17.08.2024 11:21
+11
********* сюр в той самий час, в бучанському тцк знайшли півмульта доларів готівкою
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17.08.2024 11:31
+6
..., а тим часом чиновники з укренерго шукають адвоката щоб відмити 400 мульонів на позові до підорафії за каховську ГЕС... Шапіто!
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17.08.2024 11:36
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Правила форума Совет форумчан
у голів ТЦК долярів більш ніж передадуть серветок.
От така правда життя: хтось збирає по світу на серветки, а хтось возить по 5 млн євро в автівці, та ховає в підлозі та стінах хабарі.
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17.08.2024 11:21 Ответить
Так це треш, але допомагати треба.
Невже так все х, в Полтаві, на скіко я знаю, краще
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17.08.2024 11:30 Ответить
********* сюр в той самий час, в бучанському тцк знайшли півмульта доларів готівкою
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17.08.2024 11:31 Ответить
..., а тим часом чиновники з укренерго шукають адвоката щоб відмити 400 мульонів на позові до підорафії за каховську ГЕС... Шапіто!
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17.08.2024 11:36 Ответить
в Бєлгороді є завод по виробництву вологих серветок, може ще бригаду-дві знімемомо с фронту і відправим відосики знімати в рф, ой тобто за стратегічним запасом серветок? ситуація ж напружена, але контрольована?)
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17.08.2024 11:43 Ответить
Не підкидуй дібілам ідеї а то ухватяться
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17.08.2024 13:00 Ответить
Відсутність рушників в госпіталях це потужний сігнал БЕБ - БЕБ
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17.08.2024 12:03 Ответить
на раз-4 - пошинкуйсь!
тролі вище по коментах = "всігда гатов гадіть".
або корисні дебіли? Агрохімія і так не дасть нічого, а вони натужно бикують шо ..(чуть не) "Апачімувашпарашеееенкаааанііідаааааал??7777"
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17.08.2024 12:18 Ответить
Там Ахметов старі літаки продає, бо пацан данєцкий нові хоче купити... Попросіть у нього, тарифи Народу підняли, на літаки їм вистачає, а на салфетки гроші жебракуєте...
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17.08.2024 12:24 Ответить
В любого тцкашніка попросіть, там одні мільйонери доларові!
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17.08.2024 12:25 Ответить
Завідуй молча
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17.08.2024 13:01 Ответить
То мо хай всі тцк добровільно зДадуть на зсу по 500 тис.баксів ...БО ЦЕ ВЖЕ І ДО ВОРОЖКИ НЕ ХОДИ, ТАМ ЗОЛОТЕ ДНО....
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17.08.2024 14:47 Ответить
 
 