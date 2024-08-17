Волонтери просять передати в госпіталь для поранених вологі серветки і паперові рушники

Волонтери звернулися з проханням передати в госпіталь вологі серветки і паперові рушники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Волонтерська Сотня Госпіталь.

"Друзі, маємо велику проблему з вологими серветками і паперовими рушниками… будь ласка, допоможіть…", - звернулися волонтери до громадян.

Відправити новою поштою:

Київ НП№5 та НП№10 для габаритних вантажів.

0503326601

ГО "Волонтерська Сотня Доброволя"

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Привезти нам можна за адресою:

м.Київ

Лабораторний провулок, 26

Біля 2 КПП Головного Військового госпіталю

ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ та МЕДИКАМ

ПриватБанк Воронкова Наталія

5168 7420 1680 3284 гривня

Телефони для зв’язку

0936870338

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