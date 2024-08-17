Волонтери просять передати в госпіталь для поранених вологі серветки і паперові рушники
Волонтери звернулися з проханням передати в госпіталь вологі серветки і паперові рушники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Волонтерська Сотня Госпіталь.
"Друзі, маємо велику проблему з вологими серветками і паперовими рушниками… будь ласка, допоможіть…", - звернулися волонтери до громадян.
Відправити новою поштою:
Київ НП№5 та НП№10 для габаритних вантажів.
0503326601
ГО "Волонтерська Сотня Доброволя"
Привезти нам можна за адресою:
м.Київ
Лабораторний провулок, 26
Біля 2 КПП Головного Військового госпіталю
ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ та МЕДИКАМ
ПриватБанк Воронкова Наталія
5168 7420 1680 3284 гривня
Телефони для зв’язку
0936870338
0951422536 Юлія
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От така правда життя: хтось збирає по світу на серветки, а хтось возить по 5 млн євро в автівці, та ховає в підлозі та стінах хабарі.
Невже так все х, в Полтаві, на скіко я знаю, краще
тролі вище по коментах = "всігда гатов гадіть".
або корисні дебіли? Агрохімія і так не дасть нічого, а вони натужно бикують шо ..(чуть не) "Апачімувашпарашеееенкаааанііідаааааал??7777"