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Новини Війна
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Волонтери просять передати в госпіталь для поранених вологі серветки і паперові рушники

Вологі серветки і паперові рушники для поранених

Волонтери звернулися з проханням передати в госпіталь вологі серветки і паперові рушники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на фейсбук-сторінці Волонтерська Сотня Госпіталь.

"Друзі, маємо велику проблему з вологими серветками і паперовими рушниками… будь ласка, допоможіть…", - звернулися волонтери  до громадян.

Відправити новою поштою:

Київ НП№5 та НП№10 для габаритних вантажів.

0503326601

ГО "Волонтерська Сотня Доброволя"

Також дивіться: Ситуація на фронті дуже важка: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, рацій та іншого обладнання для воїнів. ФОТОрепортаж

Привезти нам можна за адресою:

м.Київ

Лабораторний провулок, 26

Біля 2 КПП Головного Військового госпіталю

ДОПОМОГА ПОРАНЕНИМ та МЕДИКАМ

ПриватБанк Воронкова Наталія

5168 7420 1680 3284 гривня

Телефони для зв’язку

0936870338

0951422536 Юлія

Автор: 

допомога (8308) волонтери (1329)


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Топ коментарі
+12
у голів ТЦК долярів більш ніж передадуть серветок.
От така правда життя: хтось збирає по світу на серветки, а хтось возить по 5 млн євро в автівці, та ховає в підлозі та стінах хабарі.
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17.08.2024 11:21
+11
********* сюр в той самий час, в бучанському тцк знайшли півмульта доларів готівкою
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17.08.2024 11:31
+6
..., а тим часом чиновники з укренерго шукають адвоката щоб відмити 400 мульонів на позові до підорафії за каховську ГЕС... Шапіто!
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17.08.2024 11:36
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у голів ТЦК долярів більш ніж передадуть серветок.
От така правда життя: хтось збирає по світу на серветки, а хтось возить по 5 млн євро в автівці, та ховає в підлозі та стінах хабарі.
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17.08.2024 11:21 Відповісти
Так це треш, але допомагати треба.
Невже так все х, в Полтаві, на скіко я знаю, краще
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17.08.2024 11:30 Відповісти
********* сюр в той самий час, в бучанському тцк знайшли півмульта доларів готівкою
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17.08.2024 11:31 Відповісти
..., а тим часом чиновники з укренерго шукають адвоката щоб відмити 400 мульонів на позові до підорафії за каховську ГЕС... Шапіто!
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17.08.2024 11:36 Відповісти
в Бєлгороді є завод по виробництву вологих серветок, може ще бригаду-дві знімемомо с фронту і відправим відосики знімати в рф, ой тобто за стратегічним запасом серветок? ситуація ж напружена, але контрольована?)
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17.08.2024 11:43 Відповісти
Не підкидуй дібілам ідеї а то ухватяться
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17.08.2024 13:00 Відповісти
Відсутність рушників в госпіталях це потужний сігнал БЕБ - БЕБ
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17.08.2024 12:03 Відповісти
на раз-4 - пошинкуйсь!
тролі вище по коментах = "всігда гатов гадіть".
або корисні дебіли? Агрохімія і так не дасть нічого, а вони натужно бикують шо ..(чуть не) "Апачімувашпарашеееенкаааанііідаааааал??7777"
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17.08.2024 12:18 Відповісти
Там Ахметов старі літаки продає, бо пацан данєцкий нові хоче купити... Попросіть у нього, тарифи Народу підняли, на літаки їм вистачає, а на салфетки гроші жебракуєте...
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17.08.2024 12:24 Відповісти
В любого тцкашніка попросіть, там одні мільйонери доларові!
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17.08.2024 12:25 Відповісти
Завідуй молча
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17.08.2024 13:01 Відповісти
То мо хай всі тцк добровільно зДадуть на зсу по 500 тис.баксів ...БО ЦЕ ВЖЕ І ДО ВОРОЖКИ НЕ ХОДИ, ТАМ ЗОЛОТЕ ДНО....
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17.08.2024 14:47 Відповісти
 
 