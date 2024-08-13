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Новини Фото Волонтери для армії
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Ситуація на фронті дуже важка: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, рацій та іншого обладнання для воїнів. ФОТОрепортаж

Українським захисникам, які ведуть бої на передовій проти окупантів, потрібна допомога із придбанням обладнання.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на фронті дуже важка. Всі повинні розуміти, що кожного дня ідуть запеклі бої, ворог наступає на Покровському напрямку, наші наступають на Курському напрямку. Це постійні бої, обстріли, це великі втрати. Є вкрай термінові потреби для передової. Прошу, бо дуже чекають на фронті допомогу!!!" - йдеться в повідомленні.

Так, захисникам потрібні:

Рації Моторола - 120 тис. грн;
Дрони Мавік 3 Про - 150 тис. грн;
Зарядні станції - 50 тис. грн;
Приладі нічного бачення та Старлінки.

Протягом 10 днів Юсупова викупила:

Два дрони Мавік 3 про - 150 тис. грн;
Оплатила ремонт дронів - 42 тис. грн;
Одяг для поранених в прифронтовий шпиталь - 28 400 грн;
Прилад нічного бачення - 43 470 грн та 26560 грн;
Зарядна станція - 60 ти. грн;
Камери для морпіхів -11 200 грн;
Генератор - 21 000 грн;
Тепловізор - 27 400 грн.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Також читайте: Критично важка ситуація на Покровському напрямку. Воїнам терміново потрібні дрони, зарядні станції, тепловізор та генератор, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам
Волонтерка Юсупова просить допомогти воїнам

Автор: 

допомога (8343) волонтери (1332) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+7
Юсупова,
Сатаненко))
Яна східна
Це ті трое людей, між ким я постійно розриваюсь на донати.
Пані Наталія, сьогодні скільки зміг.
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13.08.2024 18:22
+7
https://t.me/spravagromad/44587 СПРАВА ГРОМАД :
Що це за "килимок" за ссиллю - зацікавитесь ви.
Так це ж FPV-дрони! 💥
«Справа громад» разом із Фондом Порошенка передають до ЗСУ FPV-дрони українських виробників різних моделей та розмірів, з різним оснащенням: «Бандера», «Мольфар», «Мамонт», «Чупакабра» та інші.
На сьогодні передали вже більше 27 тисяч FPV-дронів. Тільки уявіть цю кількість! 😍
На загальну суму 450 075 390 ₴ 👏
І це завдяки ВАШІЙ підтримці, друзі!

ℹ️ https://spgr.org.ua/ua/portfolio-items/fpv-drones/ Докладніше про проєкт

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ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169330520686400 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: - 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)
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13.08.2024 21:13
+6
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13.08.2024 16:53
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13.08.2024 16:53 Відповісти
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13.08.2024 17:03 Відповісти
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13.08.2024 17:07 Відповісти
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13.08.2024 17:14 Відповісти
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13.08.2024 17:37 Відповісти
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13.08.2024 17:48 Відповісти
Юсупова,
Сатаненко))
Яна східна
Це ті трое людей, між ким я постійно розриваюсь на донати.
Пані Наталія, сьогодні скільки зміг.
показати весь коментар
13.08.2024 18:22 Відповісти
+
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13.08.2024 18:28 Відповісти
+
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13.08.2024 18:48 Відповісти
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13.08.2024 20:53 Відповісти
+
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13.08.2024 20:57 Відповісти
+
показати весь коментар
13.08.2024 21:06 Відповісти
https://t.me/spravagromad/44587 СПРАВА ГРОМАД :
Що це за "килимок" за ссиллю - зацікавитесь ви.
Так це ж FPV-дрони! 💥
«Справа громад» разом із Фондом Порошенка передають до ЗСУ FPV-дрони українських виробників різних моделей та розмірів, з різним оснащенням: «Бандера», «Мольфар», «Мамонт», «Чупакабра» та інші.
На сьогодні передали вже більше 27 тисяч FPV-дронів. Тільки уявіть цю кількість! 😍
На загальну суму 450 075 390 ₴ 👏
І це завдяки ВАШІЙ підтримці, друзі!

ℹ️ https://spgr.org.ua/ua/portfolio-items/fpv-drones/ Докладніше про проєкт

Підтримати проєкт:

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169330520686400 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: - 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)
показати весь коментар
13.08.2024 21:13 Відповісти
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13.08.2024 21:16 Відповісти
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13.08.2024 21:20 Відповісти
..А где ракеты, пушки, снаряды, БТР-ы, FPV-дроны, F-16?
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13.08.2024 21:31 Відповісти
"....Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов, раций и другого оборудования для воинов. " - дроны дронами.... Какие нах дроны....
ТАНКИ НУЖНЫ ! "Леопарды" и "Абрамсы" !!! авиация !!! F-16 , F - 22 !
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13.08.2024 21:48 Відповісти
Нажаль там там зараз не до танків. Противник закидає дррнами та скидами. Жоден танк не витримає.
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13.08.2024 22:35 Відповісти
А если пару сотен танков ? Да ещё эскадрилья F- 16 ? да + артподготовка ? Вы знаете СКОЛЬКО десятков ТЫСЯЧ "Абрамсов" гниёт в пустыне в Небраске ? А сколько АТАКАМСов Байден отправляет на УТИЛИЗАЦИЮ вместо того что дать ЗСУ ? Вот вот, ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ. А нам тут про одни ТОЛЬКО дроны втирают. А НАТО могло бы поставить миллион дронов, да ещё таких как "ЖНЕЦ" MQ-9 Reaper. Вместо это капельная помощь и "озабоченность" . Почему Украина НЕ потребовала от Байдена выполнить Закон о Ленд Лизе ????
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14.08.2024 00:29 Відповісти
ти там такий розумний ховаєшся - аж жуть
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14.08.2024 07:37 Відповісти
Ленд Лиз решал ВСЁ
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15.08.2024 16:54 Відповісти
https://mbiz.censor.net/news/3504480/kabmin_vydilyv_15_milyarda_na_reformu_shkilnogo_harchuvannya
Й поруч новина ⬆️ кабмін виделив на ремонт..... це якийсь сюр.
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13.08.2024 22:21 Відповісти
Дивуюся коментам. Відправив - не відзвітовуй. Вас все одне ніколи не згадають. Не принижуйте себе
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13.08.2024 23:37 Відповісти
А чому не просите гроші у Єрмака з Абрахамією? Вони ж грабують усю країну й крадуть допомогу Заходу...
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14.08.2024 05:34 Відповісти
 
 