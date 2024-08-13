Ситуація на фронті дуже важка: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, рацій та іншого обладнання для воїнів. ФОТОрепортаж

Українським захисникам, які ведуть бої на передовій проти окупантів, потрібна допомога із придбанням обладнання.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на фронті дуже важка. Всі повинні розуміти, що кожного дня ідуть запеклі бої, ворог наступає на Покровському напрямку, наші наступають на Курському напрямку. Це постійні бої, обстріли, це великі втрати. Є вкрай термінові потреби для передової. Прошу, бо дуже чекають на фронті допомогу!!!" - йдеться в повідомленні.

Так, захисникам потрібні:

Рації Моторола - 120 тис. грн;

Дрони Мавік 3 Про - 150 тис. грн;

Зарядні станції - 50 тис. грн;

Приладі нічного бачення та Старлінки.

Протягом 10 днів Юсупова викупила:

Два дрони Мавік 3 про - 150 тис. грн;

Оплатила ремонт дронів - 42 тис. грн;

Одяг для поранених в прифронтовий шпиталь - 28 400 грн;

Прилад нічного бачення - 43 470 грн та 26560 грн;

Зарядна станція - 60 ти. грн;

Камери для морпіхів -11 200 грн;

Генератор - 21 000 грн;

Тепловізор - 27 400 грн.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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5375 4112 0025 4253

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