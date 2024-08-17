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Новости
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Депутат обратился к "слуге" Витренко из-за злоупотреблений на Мемориале погибшим: "Все шло по плану, пока вас за руку не поймали?"

Зловживання на Меморіалі загиблим

Из-за коррупционного скандала с закупками для строительства Мемориала погибших много вопросов возникает к "Координационному совету по созданию и функционированию Национального военного мемориального кладбища".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал столичный депутат Леонид Емец.

Он задал эти вопросы коллеге по Киевсовету, который является членом этого Координационного совета Андрею Витренко – главе фракции "Слуга народа" и заместителю министра образования.

"У меня есть вопросы к Координационному совету Мемориала, и конкретно к руководителю фракции Слуг Народа в Киевсовете, Председателю Бюджетной комиссии и заместителю Министра Образования — господину Андрею Витренко! А вы там в этом "Координационном совете по вопросам создания и функционирования Национального военного мемориального кладбища" куда смотрели, когда тендер проводили? Потому что, судя по журналистскому расследованию, это надо было очень глаза отводить, чтобы не заметить злоупотреблений! Или все шло по плану, пока вас за руку не поймали?" - задает вопрос Леонид Емец.

Он отметил, что, согласно журналистскому расследованию "Украинской правды", на Мемориале с могилами украинских защитников участники схемы спланировали заработать сотни миллионов.

Зловживання на Меморіалі загиблим

"Тендер специально прописали под каменные надгробия из специального гранита! Ну, так, чтобы ни у кого "не из схемы" даже возможности не было приблизиться к тендеру!" – подчеркнул Емец.

Как сообщалось, в пятницу, 16 августа, на "Украинской правде" был опубликован материал Татьяны Даниленко "Национальное мемориальное военное кладбище: коррупционеры хотят воровать даже у мертвых". В нем рассказывается о коррупционных схемах на строительстве Национального военного мемориального кладбища.

Автор: 

злоупотребление (88) Емец Леонид (208) Национальное военное мемориальное кладбище (23)


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Топ комментарии
+11
********, це ваши обранці заробляють на смертях захистників чі я не панимаюи ета другое?
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17.08.2024 15:23
+11
Ці ******** "заробляють" на живих, на смертях та ще й на мертвих примудряються "заробити"...
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17.08.2024 15:27
+7
То хлопці за зеслуг і загинули - щоб квартал95 міг вкрасти ще і на їхніх могилах.
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17.08.2024 15:14
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учасники схеми спланували заробити сотні мільйонів



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17.08.2024 14:48 Ответить
А нашо ви, коаліція ЄвроСолідарності та Удару в КиївРаді, разом 61 депутат з 120-ти (не враховуючи мера Кличка з правом голосу), наділили слуг уродів посадами голів комітетів в Київраді? Я розумію, що блок БПП з минулого скликання розпався - але чому на регіональному рівні знову не можна було зібратися? Ну, взяли би ще собі в коаліцію голосят... для вірності...
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17.08.2024 14:55 Ответить
Чому, чому.
По качану..
Думала ви розумна людина, а виявляється, що можливо ви теж під київрадою верешете.
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17.08.2024 15:32 Ответить
а мені що, заборонено гарчати на пройоби депутатів, за яких я голосував?
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17.08.2024 15:38 Ответить
Розраховували красти всі по тихому і ось знайшовся один в якого самі липкі руки....якийсь НАРУШІТЄЛЬ КОНВЕНЦІЇ
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17.08.2024 15:03 Ответить
То хлопці за зеслуг і загинули - щоб квартал95 міг вкрасти ще і на їхніх могилах.
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17.08.2024 15:14 Ответить
Таке враження що цю мафію корупціонерів зупинить лише куля або уламки від вибуху
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17.08.2024 15:20 Ответить
Цю мафію повинен зупинити народ і тільки так. А кулею або через повішання не має значення.
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17.08.2024 15:35 Ответить
********, це ваши обранці заробляють на смертях захистників чі я не панимаюи ета другое?
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17.08.2024 15:23 Ответить
Ці ******** "заробляють" на живих, на смертях та ще й на мертвих примудряються "заробити"...
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17.08.2024 15:27 Ответить
Животные, бабки пилят на детях, на умерших в войне. А потом удивляються что поддержка финансовая падает. Если бы не укр народ вы бы ****** уже сидели в Монако а потом в тюрягах так как гнилое нутро бы вылезло в Европе со временем
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17.08.2024 15:24 Ответить
Знову Вітренко? Всі родичі отієї ї*банутої
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17.08.2024 15:31 Ответить
В цієї погані немає меж, де хоч якийсь натяк на гроші і вже тягнуться лапи їх вкрасти.
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17.08.2024 15:57 Ответить
Це що ***** за ***** ? Крематорій ?
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17.08.2024 17:05 Ответить
Схопили за руку, люди погаласували та й зрештою все затихне як і інші справи раніше. На це вони й розраховують. Чи ви думаєте, що були б при владі не слуги а інші, то вони б не крали, не придумували б різні схеми? Та щоб туди "пропихнутися" скільки треба вкласти. І вкладають з розрахунку повернути вкладене в сотні раз більше. І не в одних слугах там проблема, а в системі. яка вибудовувалась весь період незалежності України і це потрібно ламати.
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19.08.2024 15:12 Ответить
 
 