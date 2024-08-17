Депутат звернувся до "слуги" Вітренка через зловживання на Меморіалі загиблим: "Все йшло за планом, поки вас за руку не спіймали?"

Через корупційний скандал із закупівлями для будівництва Меморіалу загиблим багато питань виникає до "Координаційної ради з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища".

Як інформує Цензор.НЕТ, про ц це написав столичний депутат Леонід Ємець.

Він поставив ці запитання колезі по Київраді, який є членом цієї Координаційної ради Андрію Вітренку - голові фракції "Слуга народу" та заступнику міністра освіти.

"В мене є питання до Координаційної ради Меморіалу, і конкретно до керівника фракції Слуг Народу у Київраді, Голови Бюджетної комісії і заступника Міністра Освіти — пана Андрія Вітренка! А ви там в цій "Координаційній раді з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища" куди дивились коли тендер проводили? Бо судячи з журналістського розслідування, це треба було дуже очі відводити, щоб не помітити зловживань! Чи все йшло за планом, поки вас за руку не спіймали?" - ставить запитання Леонід Ємець.

Він зазначив, що, згідно з журналістським розслідуванням "Української правди", на Меморіалі з могилами українських захисників учасники схеми спланували заробити сотні мільйонів.

"Тендер спеціально прописали під камʼяні надгробки із спеціального граніту! Ну, так щоб ні у кого "не зі схеми" навіть можливості не було наблизитись до тендеру!" - наголосив Ємець.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 16 серпня, на "Українській правді" було опубліковано матеріал Тетяни Даниленко "Національне меморіальне військове кладовище: корупціонери хочуть красти навіть у мертвих". В ньому йдеться про корупційні схеми на будівництві Національного військового меморіального кладовища.