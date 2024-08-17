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Новини
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Депутат звернувся до "слуги" Вітренка через зловживання на Меморіалі загиблим: "Все йшло за планом, поки вас за руку не спіймали?"

Зловживання на Меморіалі загиблим

Через корупційний скандал із закупівлями для будівництва Меморіалу загиблим багато питань виникає до "Координаційної ради з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища".

Як інформує Цензор.НЕТ, про ц це написав столичний депутат Леонід Ємець.

Він поставив ці запитання колезі по Київраді, який є членом цієї Координаційної ради Андрію Вітренку - голові фракції "Слуга народу" та заступнику міністра освіти.

"В мене є питання до Координаційної ради Меморіалу, і конкретно до керівника фракції Слуг Народу у Київраді, Голови Бюджетної комісії і заступника Міністра Освіти — пана Андрія Вітренка! А ви там в цій "Координаційній раді з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища" куди дивились коли тендер проводили? Бо судячи з журналістського розслідування, це треба було дуже очі відводити, щоб не помітити зловживань! Чи все йшло за планом, поки вас за руку не спіймали?" - ставить запитання Леонід Ємець.

Він зазначив, що, згідно з журналістським розслідуванням "Української правди", на Меморіалі з могилами українських захисників учасники схеми спланували заробити сотні мільйонів.

Зловживання на Меморіалі загиблим

"Тендер спеціально прописали під камʼяні надгробки із спеціального граніту! Ну, так щоб ні у кого "не зі схеми" навіть можливості не було наблизитись до тендеру!" - наголосив Ємець.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 16 серпня, на "Українській правді" було опубліковано матеріал Тетяни Даниленко "Національне меморіальне військове кладовище: корупціонери хочуть красти навіть у мертвих". В ньому йдеться про корупційні схеми на будівництві Національного військового меморіального кладовища.

Автор: 

зловживання (76) Ємець Леонід (88) Національне військове меморіальне кладовище (29)


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Топ коментарі
+11
********, це ваши обранці заробляють на смертях захистників чі я не панимаюи ета другое?
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17.08.2024 15:23
+11
Ці ******** "заробляють" на живих, на смертях та ще й на мертвих примудряються "заробити"...
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17.08.2024 15:27
+7
То хлопці за зеслуг і загинули - щоб квартал95 міг вкрасти ще і на їхніх могилах.
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17.08.2024 15:14
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учасники схеми спланували заробити сотні мільйонів



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17.08.2024 14:48 Відповісти
А нашо ви, коаліція ЄвроСолідарності та Удару в КиївРаді, разом 61 депутат з 120-ти (не враховуючи мера Кличка з правом голосу), наділили слуг уродів посадами голів комітетів в Київраді? Я розумію, що блок БПП з минулого скликання розпався - але чому на регіональному рівні знову не можна було зібратися? Ну, взяли би ще собі в коаліцію голосят... для вірності...
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17.08.2024 14:55 Відповісти
Чому, чому.
По качану..
Думала ви розумна людина, а виявляється, що можливо ви теж під київрадою верешете.
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17.08.2024 15:32 Відповісти
а мені що, заборонено гарчати на пройоби депутатів, за яких я голосував?
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17.08.2024 15:38 Відповісти
Розраховували красти всі по тихому і ось знайшовся один в якого самі липкі руки....якийсь НАРУШІТЄЛЬ КОНВЕНЦІЇ
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17.08.2024 15:03 Відповісти
То хлопці за зеслуг і загинули - щоб квартал95 міг вкрасти ще і на їхніх могилах.
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17.08.2024 15:14 Відповісти
Таке враження що цю мафію корупціонерів зупинить лише куля або уламки від вибуху
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17.08.2024 15:20 Відповісти
Цю мафію повинен зупинити народ і тільки так. А кулею або через повішання не має значення.
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17.08.2024 15:35 Відповісти
********, це ваши обранці заробляють на смертях захистників чі я не панимаюи ета другое?
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17.08.2024 15:23 Відповісти
Ці ******** "заробляють" на живих, на смертях та ще й на мертвих примудряються "заробити"...
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17.08.2024 15:27 Відповісти
Животные, бабки пилят на детях, на умерших в войне. А потом удивляються что поддержка финансовая падает. Если бы не укр народ вы бы ****** уже сидели в Монако а потом в тюрягах так как гнилое нутро бы вылезло в Европе со временем
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17.08.2024 15:24 Відповісти
Знову Вітренко? Всі родичі отієї ї*банутої
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17.08.2024 15:31 Відповісти
В цієї погані немає меж, де хоч якийсь натяк на гроші і вже тягнуться лапи їх вкрасти.
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17.08.2024 15:57 Відповісти
Це що ***** за ***** ? Крематорій ?
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17.08.2024 17:05 Відповісти
Схопили за руку, люди погаласували та й зрештою все затихне як і інші справи раніше. На це вони й розраховують. Чи ви думаєте, що були б при владі не слуги а інші, то вони б не крали, не придумували б різні схеми? Та щоб туди "пропихнутися" скільки треба вкласти. І вкладають з розрахунку повернути вкладене в сотні раз більше. І не в одних слугах там проблема, а в системі. яка вибудовувалась весь період незалежності України і це потрібно ламати.
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19.08.2024 15:12 Відповісти
 
 