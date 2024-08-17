Киберспециалисты ГУР парализовали в России работу предприятия-разработчика ядерного оружия

Киберспециалисты ГУР МОУ совместно с хакерской группой "ВО Team" продуктивно поработали под Челябинском (РФ) и парализовали работу предприятия, которое разрабатывает ядерное оружие государства-агрессора России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале ГУР МО Украины.

"В результате успешной атаки на единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области РФ - компанию "Вега" - выведены из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах "Веги" - уничтожена.





Отмечается, что без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города. Среди них - "ВНИИТФ" (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики). Это российское предприятие-разработчик ядерных боеприпасов, которое было подключено только к провайдеру "Вега".

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"Удачная атака в киберпространстве агрессора позволила получить персональные данные работников и массив других документов указанного завода, который находится под санкциями. Полученная информация, в частности, позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц", - отметили в ГУР.



Также в ведомстве добавили, что следствием кибероперации также стала угроза срыва гособоронзаказа агрессора, о чем свидетельствуют комментарии в местных пабликах Снежинска.