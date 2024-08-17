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Киберспециалисты ГУР парализовали в России работу предприятия-разработчика ядерного оружия

ГУР здійснило кібератаку на розробника ядерних боєприпасів в РФ

Киберспециалисты ГУР МОУ совместно с хакерской группой "ВО Team" продуктивно поработали под Челябинском (РФ) и парализовали работу предприятия, которое разрабатывает ядерное оружие государства-агрессора России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале ГУР МО Украины.

"В результате успешной атаки на единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области РФ - компанию "Вега" - выведены из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах "Веги" - уничтожена.

ГУР здійснило кібератаку на розробника ядерних боєприпасів в РФ

Отмечается, что без интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города. Среди них - "ВНИИТФ" (Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики). Это российское предприятие-разработчик ядерных боеприпасов, которое было подключено только к провайдеру "Вега".

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"Удачная атака в киберпространстве агрессора позволила получить персональные данные работников и массив других документов указанного завода, который находится под санкциями. Полученная информация, в частности, позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц", - отметили в ГУР.

Также в ведомстве добавили, что следствием кибероперации также стала угроза срыва гособоронзаказа агрессора, о чем свидетельствуют комментарии в местных пабликах Снежинска.

ГУР здійснило кібератаку на розробника ядерних боєприпасів в РФ

Автор: 

россия (95402) кибератака (178) ГУР (418)


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Ще треба усих кацапів паралізувати.
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17.08.2024 17:02 Ответить
останкінську вежу підірвати - й колапс гарантован
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17.08.2024 17:19 Ответить
"В етом проблемма", проблемма, прийом, прийом ))
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17.08.2024 17:14 Ответить
Та насрати на той інститут. Відключіть козломордим інтернет, як такий. Тоді буде толк і буде позитивний результат. А хвалитись, що якийсь сраний офіс без звязку, це те ж саме, що в дитячому садку розказувати, що у мого тата в машині на спідометрі 300км/год пише
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17.08.2024 18:58 Ответить
 
 