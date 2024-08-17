Кіберфахівці ГУР паралізували в Росії роботу підприємства-розробника ядерної зброї

Кіберфахівці ГУР МОУ спільно з хакерською групою "ВО Team" продуктивно попрацювали під Челябінськом (РФ) та паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю держави-агресора Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі ГУР МО України.

"Унаслідок успішної атаки на єдиного провайдера у місті Снєжинськ Челябінської області РФ - компанію "Вега" - виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах "Веги" - знищена.





Зазначається, що без інтернету та послуг звʼязку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста. Серед них - "ВНИИТФ" (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики). Це російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера "Вега".

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"Вдала атака у кіберпросторі агресора дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями. Здобута інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб", - наголосили в ГУР.



Також у відомстві додали, що наслідком кібероперації також стала загроза зриву держоборонзамовлення агресора, про що свідчать коментарі у місцевих пабліках Снєжинська.