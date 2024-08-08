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Новини
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Інтернет-ресурси Курської області РФ зазнали масованої DDoS-атаки

Інтернет-ресурси Курської області атакували хакери

У Курській області скаржаться на кібератаку інтернет-ресурсів, низка сервісів вийшла з ладу.

Про це повідомила влада Курської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні інтернет-ресурси Курської області зазнали масованої DDoS-атаки. Внаслідок чого багато сервісів вийшли з ладу і тимчасово недоступні", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-ресурси Курської області зазнали кібератаки

Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Також дивіться: Мешканець Суджі після спілкування з військовими у центрі міста: "Сказали учить гимн Украины и готовиться к референдуму. Пох#й под каким флагом жить. Лишь бы мирно". ВIДЕО

Автор: 

росія (64935) DDOS-атака (38) кібератака (405) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+9
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08.08.2024 14:26
+5
пыня ютуб ложит,будет на мосфильме на хромокеи самолично капитолий брать с мосинкой наперевес и через неделю Сидней с островом пасхи,ролик на местном чебурнетубе,120 млн просмотров за сутки наберет)
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08.08.2024 14:25
+5
Московский режим атакует КурНР по всем направлениям. Украина-памаги!
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08.08.2024 14:28
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пыня ютуб ложит,будет на мосфильме на хромокеи самолично капитолий брать с мосинкой наперевес и через неделю Сидней с островом пасхи,ролик на местном чебурнетубе,120 млн просмотров за сутки наберет)
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08.08.2024 14:25 Відповісти
40 казнєй єгипетських падають на голови путінських жителів курщини. По ділу.
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08.08.2024 14:33 Відповісти
а попереду в москалів ще девять кругов ада"!
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08.08.2024 15:15 Відповісти
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08.08.2024 14:26 Відповісти
Нас там нєма!

То ополченці, здуріли зовсім... АЕС хочуть віджати, що коєця, людоньки
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08.08.2024 14:28 Відповісти
А хоч би й так! магате...там...озабоченность...глибока обеспокоенность ну і т.д.
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08.08.2024 14:28 Відповісти
Ну а якщо серйозно, то Альфа з москви мабуть вже там, це повинно було б робитися швидко.А так - то все хмари
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08.08.2024 14:30 Відповісти
А де була та "альфа", коли пригожин йшов на мацкву? І чи "заточена" "альфа" протидіяти не терористам, а регулярній армії з важким озброєнням?
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08.08.2024 15:29 Відповісти
Де була? В москві і була, бо йшли таки туди... а протидіяти? ...ну, знаходячись безпосередньо на АЕС - думаю так
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08.08.2024 15:32 Відповісти
Навіть якщо дійдуть до АЕС, ніхто її не буде штурмувати "в лоб". Від цього всі західні "колеги" піднімуть гвалт. А от оточити цілком можливо, і тоді нехай та "альфа" там скільки завгодно сидить.
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08.08.2024 15:35 Відповісти
Так отож...
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08.08.2024 15:40 Відповісти
Тільки що лазила по новосним сайтам мокшан, дик в них головні теми:

1. Воєнкор буде жити, якщо переживе 5 добу.

2. Непрацює ютуб у московській, ленінградській, курській.

3. Радбез ООН перезбудився і типу ми не праві, що у курську обл полізли.

4. Набили у курській купу нашої бронетехніки.

5. Мобілізація за планом.

6. Збитий Ф16 виставлять на огляд.

Головна тема - восені будуть перемовини, мовляв - то що Київ не бажає, нікого не гребе..Захід й міжнародні організації Київ притиснуть, й віддамо вже захвачене..
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08.08.2024 14:42 Відповісти
Невиліковні....Пам"ятаю оту самку та її ревище про Інстаграм
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08.08.2024 14:50 Відповісти
Московский режим атакует КурНР по всем направлениям. Украина-памаги!
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08.08.2024 14:28 Відповісти
все равно немного не понимаю нафига такую глуюбокую пенетрацию делать в курск.области,до аес врядли дойдем,захватили бы суджу еще пару десятков сел и окапывались бы там,аля кацапы за 4 км от границы,вовчанское направление.
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08.08.2024 14:31 Відповісти
"Нє панімаю"- це головне.
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08.08.2024 14:36 Відповісти
100500% DDoS-ять самі РАШИСТИ - що би решта Рашки не взнала що там коїться і як просувається фронт.

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08.08.2024 14:39 Відповісти
Гросси Welcome, на курську АЕС!, не забуть там привітати начальство, на українській землі!),
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08.08.2024 14:41 Відповісти
...і для привітності - українською
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08.08.2024 15:33 Відповісти
Інтернет це взагалі не скрепно ...
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08.08.2024 14:52 Відповісти
кацапи, навіщо вам "піндосівський" інтернет, не пАнімаю..)))
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08.08.2024 15:18 Відповісти
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08.08.2024 15:38 Відповісти
....бравіссімо
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08.08.2024 15:41 Відповісти
гауляйтер, проКУРатор
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08.08.2024 15:42 Відповісти
Кажуть на росії зник Ютуб! Наші фахівці вже працюють над цією проблемою в курській області
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08.08.2024 15:49 Відповісти
Што там с Курском? - Каким?
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08.08.2024 15:50 Відповісти
А Брянск? Шось з Чернігівщини не чутно...
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08.08.2024 15:58 Відповісти
 
 