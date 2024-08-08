Інтернет-ресурси Курської області РФ зазнали масованої DDoS-атаки
У Курській області скаржаться на кібератаку інтернет-ресурсів, низка сервісів вийшла з ладу.
Про це повідомила влада Курської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні інтернет-ресурси Курської області зазнали масованої DDoS-атаки. Внаслідок чого багато сервісів вийшли з ладу і тимчасово недоступні", - йдеться в повідомленні.
Ситуація у Курській області РФ
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.
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То ополченці, здуріли зовсім... АЕС хочуть віджати, що коєця, людоньки
1. Воєнкор буде жити, якщо переживе 5 добу.
2. Непрацює ютуб у московській, ленінградській, курській.
3. Радбез ООН перезбудився і типу ми не праві, що у курську обл полізли.
4. Набили у курській купу нашої бронетехніки.
5. Мобілізація за планом.
6. Збитий Ф16 виставлять на огляд.
Головна тема - восені будуть перемовини, мовляв - то що Київ не бажає, нікого не гребе..Захід й міжнародні організації Київ притиснуть, й віддамо вже захвачене..