Інтернет-ресурси Курської області РФ зазнали масованої DDoS-атаки

У Курській області скаржаться на кібератаку інтернет-ресурсів, низка сервісів вийшла з ладу.

Про це повідомила влада Курської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні інтернет-ресурси Курської області зазнали масованої DDoS-атаки. Внаслідок чого багато сервісів вийшли з ладу і тимчасово недоступні", - йдеться в повідомленні.

Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

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