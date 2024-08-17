Украина присоединилась к декларации относительно Венесуэлы: "Призываем прекратить насилие и освободить всех задержанных"

Украина и еще 20 стран присоединились к совместной декларации относительно Венесуэлы. Подписание состоялось на полях инаугурации президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера. Украину на инаугурации представляла первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко. Это первый визит украинской делегации в Доминиканскую Республику за последние 22 года.

Подписание декларации состоялось в Санто-Доминго-де-Гусман. Страны-подписанты выражают сильный призыв к сдержанности в своих публичных действиях всех политических актеров в Венесуэле, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Среди стран, подписавших декларацию: Аргентинская Республика, Канада, Республика Чили, Чешская Республика, Республика Коста-Рика, Республика Эквадор, Королевство Испания, Соединенные Штаты Америки, Республика Гватемала, Кооперативная Республика Гайана, Итальянская Республика, Королевство Нидерланды, Республика Панама, Республика Парагвай, Республика Перу, Португальская Республика, Доминиканская Республика, Республика Суринам, Восточная Республика Уругвай, Европейский Союз.

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"Уважение достоинства человека являются основными принципами, на которых строится мирное сосуществование в наших обществах. Мы призываем к соблюдению демократических принципов, а также прав человека и основных свобод всех венесуэльцев, в частности свободы мирных собраний и свободы выражения мнений. Защита демократических принципов в Венесуэле важна нам так же, как странам Латинской Америки не безразлична судьба Украины и ценностей, которые мы защищаем от российской агрессии", - отметила Юлия Свириденко.

Подписанты декларации также призвали к освобождению задержанных венесуэльцев во время мирных протестов.

"Мы выражаем глубокое осуждение репрессий в отношении протестующих и насилия, которое унесло жизни многих венесуэльцев в поствыборном контексте. Мы срочно призываем Венесуэлу прекратить насилие и освободить всех задержанных, включая представителей оппозиции. Кроме того, мы просим немедленного возвращения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Венесуэлу и призываем Венесуэлу обеспечить необходимые условия для полного выполнения им своего мандата", - говорится в тексте декларации.

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Подписанты призвали опубликовать оригинальные протоколы выборов и провести беспристрастную и независимую проверку этих результатов, желательно международной организацией, чтобы обеспечить уважение к воле венесуэльского народа, выраженной на выборах.