УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10258 відвідувачів онлайн
Новини
2 708 6

Україна приєдналася до декларації щодо Венесуели: "Закликаємо припинити насильство та звільнити всіх затриманих"

Домінікана

Україна і ще 20 країн приєдналися до спільної декларації щодо Венесуели. Підписання відбулося на полях інавгурації Президента Домініканської Республіки Луіса Абінадера. Україну на інавгурації представляла Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Це перший візит української делегації у Домініканську Республіку за останні 22 роки.

Підписання декларації відбулося у Санто-Домінго-де-Гусман. Країни-підписанти висловлюють сильний заклик до стриманості у своїх публічних діях всі політичних акторів у Венесуелі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Серед країн, які підписали декларацію: ⁠Аргентинська Республіка, Канада, ⁠Республіка Чилі, Чеська Республіка, ⁠Республіка Коста-Рика, Республіка Еквадор, Королівство Іспанія, Сполучені Штати Америки, Республіка Гватемала, ⁠Кооперативна Республіка Гаяна, Італійська Республіка, Королівство Нідерланди, ⁠Республіка Панама, ⁠Республіка Парагвай, ⁠Республіка Перу, ⁠Португальська Республіка, Домініканська Республіка, Республіка Суринам, ⁠Східна Республіка Уругвай, Європейський Союз.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели

"Повага до гідності людини є основними принципами, на яких будується мирне співіснування в наших суспільствах. Ми закликаємо до дотримання демократичних принципів, а також прав людини та основних свобод усіх венесуельців, зокрема свободи мирних зібрань та свободи вираження поглядів. Захист демократичних принципів у Венесуелі важливий нам так само, як країнам Латинської Америки не байдужа доля України і цінностей які ми захищаємо від російської агресії", - зазначила Юлія Свириденко.

Підписанти декларації також закликали до звільнення свавільно затриманих венесуельців під час мирних протестів.

"Ми висловлюємо глибоке засудження репресій щодо протестувальників та насильства, яке забрало життя багатьох венесуельців у поствиборчому контексті. Ми терміново закликаємо Венесуелу припинити насильство та звільнити всіх затриманих, включно з представниками опозиції. Крім того, ми просимо негайного повернення Управління Верховного комісара ООН з прав людини до Венесуели і закликаємо Венесуелу забезпечити необхідні умови для повного виконання ним свого мандату", - йдеться у тексті декларації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" у Венесуелі - це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, - Зеленський

Підписанти закликали опублікувати оригінальні протоколи виборів та провести неупереджену і незалежну перевірку цих результатів, бажано міжнародною організацією, щоб забезпечити повагу до волі венесуельського народу, вираженої на виборах.

Автор: 

Венесуела (272) Свириденко (311)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що - "істинно народний президент" вирішив що народ його недостойний?
показати весь коментар
17.08.2024 21:27 Відповісти
Ну не весь же "народ". Так, якась купка (процентів так 27 %) продалась "омериканьськім імперіалістам", "майдан" замутили, "ОМОН" їм мізки вправить. А інший, "справжній нарід" хоче стабільності.
показати весь коментар
17.08.2024 21:53 Відповісти
А Мадуро може відповісти ЗЄбубону:
"Свободу Червінському!!!"

ЗЄ не кращий за Мадуро.
показати весь коментар
17.08.2024 21:54 Відповісти
Ну правильно сделали. У меня на языковых курсах есть один венесуэлец 21 год, у парня 7 классов образования, больше не дали, т.к его отец был в оппозиции. В этом году парень в 21 поступил в 7 класс... . Это трэш...
показати весь коментар
17.08.2024 22:25 Відповісти
"Повага до гідності людини є основними принципами, на яких будується мирне співіснування в наших суспільствах. Ми закликаємо до дотримання демократичних принципів, а також прав людини та основних свобод усіх."
Пам'ятається мені, в нас на минулому тижні за ці слова 2 хлопців в Києві затримали, а тут ми дотримання цих принципів від когось вимагаєм. Чи "єто другое"?
Лицемірні **********.
показати весь коментар
17.08.2024 23:22 Відповісти
Спочатку перетворюють Украіну на щьось середнє поміж венесуелою і сомалі завдяки "мудрому народу",а потім закликають венесуельців до чьогось.
показати весь коментар
18.08.2024 05:14 Відповісти
 
 