Україна приєдналася до декларації щодо Венесуели: "Закликаємо припинити насильство та звільнити всіх затриманих"

Україна і ще 20 країн приєдналися до спільної декларації щодо Венесуели. Підписання відбулося на полях інавгурації Президента Домініканської Республіки Луіса Абінадера. Україну на інавгурації представляла Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Це перший візит української делегації у Домініканську Республіку за останні 22 роки.

Підписання декларації відбулося у Санто-Домінго-де-Гусман. Країни-підписанти висловлюють сильний заклик до стриманості у своїх публічних діях всі політичних акторів у Венесуелі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Серед країн, які підписали декларацію: ⁠Аргентинська Республіка, Канада, ⁠Республіка Чилі, Чеська Республіка, ⁠Республіка Коста-Рика, Республіка Еквадор, Королівство Іспанія, Сполучені Штати Америки, Республіка Гватемала, ⁠Кооперативна Республіка Гаяна, Італійська Республіка, Королівство Нідерланди, ⁠Республіка Панама, ⁠Республіка Парагвай, ⁠Республіка Перу, ⁠Португальська Республіка, Домініканська Республіка, Республіка Суринам, ⁠Східна Республіка Уругвай, Європейський Союз.

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"Повага до гідності людини є основними принципами, на яких будується мирне співіснування в наших суспільствах. Ми закликаємо до дотримання демократичних принципів, а також прав людини та основних свобод усіх венесуельців, зокрема свободи мирних зібрань та свободи вираження поглядів. Захист демократичних принципів у Венесуелі важливий нам так само, як країнам Латинської Америки не байдужа доля України і цінностей які ми захищаємо від російської агресії", - зазначила Юлія Свириденко.

Підписанти декларації також закликали до звільнення свавільно затриманих венесуельців під час мирних протестів.

"Ми висловлюємо глибоке засудження репресій щодо протестувальників та насильства, яке забрало життя багатьох венесуельців у поствиборчому контексті. Ми терміново закликаємо Венесуелу припинити насильство та звільнити всіх затриманих, включно з представниками опозиції. Крім того, ми просимо негайного повернення Управління Верховного комісара ООН з прав людини до Венесуели і закликаємо Венесуелу забезпечити необхідні умови для повного виконання ним свого мандату", - йдеться у тексті декларації.

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Підписанти закликали опублікувати оригінальні протоколи виборів та провести неупереджену і незалежну перевірку цих результатів, бажано міжнародною організацією, щоб забезпечити повагу до волі венесуельського народу, вираженої на виборах.