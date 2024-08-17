Україна приєдналася до декларації щодо Венесуели: "Закликаємо припинити насильство та звільнити всіх затриманих"
Україна і ще 20 країн приєдналися до спільної декларації щодо Венесуели. Підписання відбулося на полях інавгурації Президента Домініканської Республіки Луіса Абінадера. Україну на інавгурації представляла Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Це перший візит української делегації у Домініканську Республіку за останні 22 роки.
Підписання декларації відбулося у Санто-Домінго-де-Гусман. Країни-підписанти висловлюють сильний заклик до стриманості у своїх публічних діях всі політичних акторів у Венесуелі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Серед країн, які підписали декларацію: Аргентинська Республіка, Канада, Республіка Чилі, Чеська Республіка, Республіка Коста-Рика, Республіка Еквадор, Королівство Іспанія, Сполучені Штати Америки, Республіка Гватемала, Кооперативна Республіка Гаяна, Італійська Республіка, Королівство Нідерланди, Республіка Панама, Республіка Парагвай, Республіка Перу, Португальська Республіка, Домініканська Республіка, Республіка Суринам, Східна Республіка Уругвай, Європейський Союз.
"Повага до гідності людини є основними принципами, на яких будується мирне співіснування в наших суспільствах. Ми закликаємо до дотримання демократичних принципів, а також прав людини та основних свобод усіх венесуельців, зокрема свободи мирних зібрань та свободи вираження поглядів. Захист демократичних принципів у Венесуелі важливий нам так само, як країнам Латинської Америки не байдужа доля України і цінностей які ми захищаємо від російської агресії", - зазначила Юлія Свириденко.
Підписанти декларації також закликали до звільнення свавільно затриманих венесуельців під час мирних протестів.
"Ми висловлюємо глибоке засудження репресій щодо протестувальників та насильства, яке забрало життя багатьох венесуельців у поствиборчому контексті. Ми терміново закликаємо Венесуелу припинити насильство та звільнити всіх затриманих, включно з представниками опозиції. Крім того, ми просимо негайного повернення Управління Верховного комісара ООН з прав людини до Венесуели і закликаємо Венесуелу забезпечити необхідні умови для повного виконання ним свого мандату", - йдеться у тексті декларації.
Підписанти закликали опублікувати оригінальні протоколи виборів та провести неупереджену і незалежну перевірку цих результатів, бажано міжнародною організацією, щоб забезпечити повагу до волі венесуельського народу, вираженої на виборах.
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ЗЄ не кращий за Мадуро.
Пам'ятається мені, в нас на минулому тижні за ці слова 2 хлопців в Києві затримали, а тут ми дотримання цих принципів від когось вимагаєм. Чи "єто другое"?
Лицемірні **********.