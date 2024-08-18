За сутки на фронте 139 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

На Покровском направлении наши защитники отражали 46 штурмовых и наступательных действий агрессора. За прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением семи ракет, а также 88 авиаударов, в частности, сбросил 96 КАБов. Кроме этого, осуществил 4679 обстрелов, из них 109 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Боровая Харьковской области; Московское, Александро-Калиново, Часов Яр, Курдюмовка, Михайловка, Константиновка, Мирноград, Александрополь, Зеленое Поле, Мемрик, Шевченко, Водяное, Донецкой области; Новоандреевка, Новоданиловка, Каменское в Запорожской области; Одрадокаменка на Херсонщине.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении за сутки произошло десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться неподалеку Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы.

На Северском направлении украинские защитники отражали девять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз, вблизи Часова Яра и Ивановского. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Пивничного, Торецка и Зализного.

На Покровском направлении наши защитники отражали 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое, Новогродовка, Гродовка, Николаевка, Желанное и Заветное. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки, Николаевки и Новожеланного, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили восемь атак в направлении Красногоровки.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил три атаки наших позиций неподалеку Угледара.

Ситуация на юге и севере

На Приднепровском направлении две попытки врага захватить наши позиции успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Сумской областью противник с территории РФ задействует авиацию для ударов по районам украинских населенных пунктов.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили девять артиллерийских систем и еще два важных объекта оккупантов.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек. Также украинские защитники обезвредили семь танков, семь боевых бронированных машин, 71 артиллерийскую систему, одну РСЗО, 38 БпЛА оперативно-тактического уровня, 79 автомобилей и две единицы спецтехники оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Торецкое и Покровское направления остаются самыми горячими. В общей сложности на фронте 72 боестолкновения по состоянию на сейчас, - Генштаб