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Наступление украинских сил на территорию Курской области РФ осудила только Сирия, - DW

курськ

Из всех государств и организаций, которые Россия считает дружественными, вторжение ВСУ в Курскую область осудила только Сирия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету The Moscow Times.

Несмотря на то, что операция ВСУ в Курской области стала первым нарушением государственных границ России со времен Второй мировой войны, это событие в "пророссийском лагере" стран мира как будто "не замечают". Исключением является лишь реакция сирийского лидера Башара Асада.

"Сирийская Арабская Республика с большой обеспокоенностью следит за новостями о террористической атаке украинских сил на Курскую область РФ, направленной на гражданские объекты, в результате которой погибли невинные мирные жители, в том числе две бригады скорой помощи, и получили ранения десятки людей, в том числе детей", - заявили в сирийском МИД.

Между тем МИД Китая, реагируя на просьбу журналистов прокомментировать положение в Курской области, указал, что Пекин "обратил внимание на сложившуюся ситуацию". "Позиция КНР по украинскому вопросу последовательна и понятна. Мы призываем все стороны придерживаться трех принципов так называемого "охлаждения" ситуации, а именно: боевые действия не должны распространяться наружу, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и провоцировать усиление огня", - добавил китайский МИД.

ОДКБ и Беларусь

Страны ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), в состав которой входит Российская Федерация, тоже не осудили действия Украины.

"Аналитическая служба ОДКБ работает в круглосуточном режиме и внимательно следит за развитием ситуации. Организация Договора о коллективной безопасности в установленные сроки реализует все необходимые процедуры, в случае обращения России с просьбой о военной помощи", - говорится в публикации на сайте организации.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому телеканалу на этой неделе призвал Россию и Украину "закончить драку" и начать мирные переговоры. По словам белорусского диктатора, война не нужна ни Украине, ни России, а подогревают конфликт "высокопоставленные лица американского происхождения".

Лукашенко добавил, что между Беларусью и Россией существуют соответствующие договоренности. Они предусматривают, что Москва окажет Минску поддержку и введет свои войска в случае агрессии против Беларуси. При этом Лукашенко удалось избежать обсуждения обязательств Беларуси в случае вторжения иностранных войск на территорию РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скорость, секретность и РЕБ: The Wall Street Journal раскрыл тактику успеха ВСУ в Курской области

Автор: 

россия (95402) Сирия (3144) Курск (1085)


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Нєдоработка. Очікуємо осуждєнія від Малі і інших хунт в Африці.
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18.08.2024 09:00 Ответить
Послухат Лукашенка - і виникає враження що Путін та його оточення - агенти ЦРУ ! Бо організували напад російських військ на Україну!
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18.08.2024 09:06 Ответить
Сирія засудила, а всі інші з великою цікавістю дивляться на розвиток подій, даби не прогавити момент й собі щось урвати від недоімперії..
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18.08.2024 09:14 Ответить
Та по барабану, хто засуджує чи ні, а от тільки ми втрачаємо свої території, а сили розпорошуємо для чого...? Для відосика...
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18.08.2024 09:24 Ответить
Для того, щоб ти міг тут висратись в ролі експерДа
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18.08.2024 09:42 Ответить
Блд, тоді треба відступати
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18.08.2024 09:41 Ответить
А напад москальських терористів на Україну Сирія одобрила. Це просто подвійні стандарти
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18.08.2024 11:01 Ответить
"Позиція КНР з українського питання..." - гальмують трохи хлопці, це вже кацапське питання
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18.08.2024 11:02 Ответить
 
 