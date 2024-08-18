Наступление украинских сил на территорию Курской области РФ осудила только Сирия, - DW

Из всех государств и организаций, которые Россия считает дружественными, вторжение ВСУ в Курскую область осудила только Сирия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету The Moscow Times.

Несмотря на то, что операция ВСУ в Курской области стала первым нарушением государственных границ России со времен Второй мировой войны, это событие в "пророссийском лагере" стран мира как будто "не замечают". Исключением является лишь реакция сирийского лидера Башара Асада.

"Сирийская Арабская Республика с большой обеспокоенностью следит за новостями о террористической атаке украинских сил на Курскую область РФ, направленной на гражданские объекты, в результате которой погибли невинные мирные жители, в том числе две бригады скорой помощи, и получили ранения десятки людей, в том числе детей", - заявили в сирийском МИД.

Между тем МИД Китая, реагируя на просьбу журналистов прокомментировать положение в Курской области, указал, что Пекин "обратил внимание на сложившуюся ситуацию". "Позиция КНР по украинскому вопросу последовательна и понятна. Мы призываем все стороны придерживаться трех принципов так называемого "охлаждения" ситуации, а именно: боевые действия не должны распространяться наружу, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и провоцировать усиление огня", - добавил китайский МИД.

ОДКБ и Беларусь

Страны ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), в состав которой входит Российская Федерация, тоже не осудили действия Украины.

"Аналитическая служба ОДКБ работает в круглосуточном режиме и внимательно следит за развитием ситуации. Организация Договора о коллективной безопасности в установленные сроки реализует все необходимые процедуры, в случае обращения России с просьбой о военной помощи", - говорится в публикации на сайте организации.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому телеканалу на этой неделе призвал Россию и Украину "закончить драку" и начать мирные переговоры. По словам белорусского диктатора, война не нужна ни Украине, ни России, а подогревают конфликт "высокопоставленные лица американского происхождения".

Лукашенко добавил, что между Беларусью и Россией существуют соответствующие договоренности. Они предусматривают, что Москва окажет Минску поддержку и введет свои войска в случае агрессии против Беларуси. При этом Лукашенко удалось избежать обсуждения обязательств Беларуси в случае вторжения иностранных войск на территорию РФ.

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