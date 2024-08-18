Наступ українських сил на територію Курської області РФ засудила лише Сирія, - DW

З усіх держав та організацій, які Росія вважає дружніми, вторгнення ЗСУ до Курської області засудила лише Сирія

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Deutsche Welle із посиланням на газету The Moscow Times.

Попри те, що операція ЗСУ у Курській області стало першим порушенням державних кордонів Росії з часів Другої світової війни, цю подію у "проросійському таборі" країн світу наче "не помічають". Винятком є лише реакція сирійського лідера Башара Асада.

"Сирійська Арабська Республіка з великою стурбованістю стежить за новинами про терористичну атаку українських сил на Курську область РФ, спрямовану на цивільні об'єкти, внаслідок якої загинули безневинні мирні жителі, у тому числі дві бригади швидкої допомоги, та отримали поранення десятки людей, зокрема дітей", - заявили у сирійському МЗС.

Тим часом МЗС Китаю, реагуючи на прохання журналістів прокоментувати становище в Курській області, вказало, що Пекін "звернув увагу на ситуацію, що склалася". "Позиція КНР з українського питання послідовна і зрозуміла. Ми закликаємо всі сторони дотримуватися трьох принципів так званого "охолодження" ситуації, а саме: бойові дії не повинні поширюватися назовні, не слід допускати ескалації збройного конфлікту і провокувати посилення вогню", - додав китайський МЗС.

ОДКБ та Білорусь

Країни ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку), до складу якої входить Російська Федерація, теж не засудили дії України.

"Аналітична служба ОДКБ працює у цілодобовому режимі та уважно стежить за розвитком ситуації. Організація Договору про колективну безпеку у встановлені терміни реалізує усі необхідні процедури, у разі звернення Росії з проханням про воєнну допомогу", – ідеться у публікації на сайті організації.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю російському телеканалу цього тижня закликав Росію та Україну "закінчити бійку" й розпочати мирні перемовини. За словами білоруського диктатора, війна не потрібна ні Україні, ні Росії, а підігрівають конфлікт "високопоставлені особи американського походження".

Лукашенко додав, що між Білоруссю та Росією існують відповідні домовленості. Вони передбачають, що Москва надасть Мінську підтримку і введе свої війська в разі агресії проти Білорусі. При цьому Лукашенку вдалося уникнути обговорення зобов'язань Білорусі у випадку вторгнення іноземних військ на територію РФ.

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