Monobank третий день подряд подвергается DDoS-атакам: уже 5,5 миллиарда запросов

Monobank уже третий день подвергается масштабной DDOS-атаке, которая привела к 5,5 миллиардам запросов на сервис.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Уже 5,5 миллиардов запросов! Стоим! К кейсу подключились сотрудники AWS (Amazon Web Services). Для них кибератака такого масштаба также нетипична. Кроме того, нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб впечатляет", - написал Гороховский.

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