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Monobank третий день подряд подвергается DDoS-атакам: уже 5,5 миллиарда запросов

Ddos атака

Monobank уже третий день подвергается масштабной DDOS-атаке, которая привела к 5,5 миллиардам запросов на сервис.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Уже 5,5 миллиардов запросов! Стоим! К кейсу подключились сотрудники AWS (Amazon Web Services). Для них кибератака такого масштаба также нетипична. Кроме того, нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб впечатляет", - написал Гороховский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интернет-ресурсы Курской области РФ подверглись массированной DDoS-атаки

Автор: 

DDOS-атака (38) Monobank (16)


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А чи можна перехоплювати запити та переадресувати на російські сайти?
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18.08.2024 13:01 Ответить
Типу - дзеркалки поставити? На початку двохтисячних я на серваки в себе на роботі ставила..тоді на фінустанови було багато атак..реально клали техніку жопоруким недохакерам, але банк Аваль тоді ліг на тиждень..а зараз за це повинен відповідати Фьодоров, але йому ніколи. Він всіляку муйню типу резерв+ та дія клепає.

Зараз хз..
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18.08.2024 13:09 Ответить
Нема сенсу.
1) на твої сервіси йде вал запитів. Частина з них - реальні клієнти, частина - неправильні запити. Якшо переадресовувати все, то реальні запити від реальних клієнтів поїдуть москалям. Воно вам таке треба?
2) перша Д в адревіатурі ДДОС - "дістрібʼютед", тобто ропододілена, розпорошена. Це означає, що запити йдуть від великої купи розподілених ресурсів. Коли ви завернете цей вал від себе на когось, це "Д" зникає і джерелом атаки стаєте ви. І вас легко зафільтрувати + кацапи на вас скарг всюди накатають і ваш пул адрес буде в усіх базах як спамер, флудер і таке інше.
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18.08.2024 13:31 Ответить
Блокуємо всі запсроси не з України, по українським іп розсилаємо попередження.
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18.08.2024 14:00 Ответить
І десять мільонів українців за бугром, які є хто потенційним, а хто і реальним користувачем, дружно смокчуть лапу? Так собі ідея...
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18.08.2024 16:14 Ответить
Мабуть доцільно ще посилити систему кіберзахисту банку від DDoS атак у хмарних сервісах. Зазирнути ще раз у МITRE.
Адреси, по запитам яких у банку раніше відбувалися вдалі транзакції - зберігати в базі. Файрволити запити з IP- адрес, для яких раніше не було вдалих транзакцій. Частина нових клієнтів трохи почекає, бо форсмажор. Війна, і ворог не пробачає помилок.
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18.08.2024 14:25 Ответить
В п'ятницю трохи не посивіла, моно півтори години жував платежі за комуналку, електрику, теоефони та інет..
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18.08.2024 13:11 Ответить
5,5 мільярдів запитів за 3 дні це в середньому 21 тисяча запитів в секунду. Я працював в конторі, де це була звична робоча нагрузка. Для Амазону це взагалі ніщо. До того ж людство напридумувало масу сервісів, які дозволяють з тим боротися. Он той же Цензор постійно валяли, поки він не підключив клаудфлар.
Так шо це питання може бути вирішене. Зараз одміни трохи почухають репу і все пофіксять. Адміни отримають досвід, манагери - премії за героїчне відбиття атаки .
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18.08.2024 13:22 Ответить
тримайся, друже котику ))
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18.08.2024 13:39 Ответить
 
 