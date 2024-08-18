Monobank третий день подряд подвергается DDoS-атакам: уже 5,5 миллиарда запросов
Monobank уже третий день подвергается масштабной DDOS-атаке, которая привела к 5,5 миллиардам запросов на сервис.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил соучредитель банка Олег Гороховский.
"Уже 5,5 миллиардов запросов! Стоим! К кейсу подключились сотрудники AWS (Amazon Web Services). Для них кибератака такого масштаба также нетипична. Кроме того, нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб впечатляет", - написал Гороховский.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зараз хз..
1) на твої сервіси йде вал запитів. Частина з них - реальні клієнти, частина - неправильні запити. Якшо переадресовувати все, то реальні запити від реальних клієнтів поїдуть москалям. Воно вам таке треба?
2) перша Д в адревіатурі ДДОС - "дістрібʼютед", тобто ропододілена, розпорошена. Це означає, що запити йдуть від великої купи розподілених ресурсів. Коли ви завернете цей вал від себе на когось, це "Д" зникає і джерелом атаки стаєте ви. І вас легко зафільтрувати + кацапи на вас скарг всюди накатають і ваш пул адрес буде в усіх базах як спамер, флудер і таке інше.
Адреси, по запитам яких у банку раніше відбувалися вдалі транзакції - зберігати в базі. Файрволити запити з IP- адрес, для яких раніше не було вдалих транзакцій. Частина нових клієнтів трохи почекає, бо форсмажор. Війна, і ворог не пробачає помилок.
Так шо це питання може бути вирішене. Зараз одміни трохи почухають репу і все пофіксять. Адміни отримають досвід, манагери - премії за героїчне відбиття атаки .