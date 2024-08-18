Monobank третій день поспіль зазнає DDoS-атак: вже 5,5 мільярдів запитів

Monobank вже третій день зазнає масштабної DDOS-атаки, яка призвела до 5,5 мільярда запитів на сервіс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Вже 5,5 мільярдів запитів! Стоїмо! До кейсу підключилися співробітники AWS (Amazon Web Services). Для них кібератака такого масштабу також нетипова. Крім того, нам запропонували допомогу наші спецслужби. Ситуація під контролем, але масштаб вражає", - написав Гороховський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мільярд запитів за три години: monobank зазнав DDOS-атаки