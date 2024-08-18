Monobank третій день поспіль зазнає DDoS-атак: вже 5,5 мільярдів запитів
Monobank вже третій день зазнає масштабної DDOS-атаки, яка призвела до 5,5 мільярда запитів на сервіс.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив співзасновник банку Олег Гороховський.
"Вже 5,5 мільярдів запитів! Стоїмо! До кейсу підключилися співробітники AWS (Amazon Web Services). Для них кібератака такого масштабу також нетипова. Крім того, нам запропонували допомогу наші спецслужби. Ситуація під контролем, але масштаб вражає", - написав Гороховський.
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Зараз хз..
1) на твої сервіси йде вал запитів. Частина з них - реальні клієнти, частина - неправильні запити. Якшо переадресовувати все, то реальні запити від реальних клієнтів поїдуть москалям. Воно вам таке треба?
2) перша Д в адревіатурі ДДОС - "дістрібʼютед", тобто ропододілена, розпорошена. Це означає, що запити йдуть від великої купи розподілених ресурсів. Коли ви завернете цей вал від себе на когось, це "Д" зникає і джерелом атаки стаєте ви. І вас легко зафільтрувати + кацапи на вас скарг всюди накатають і ваш пул адрес буде в усіх базах як спамер, флудер і таке інше.
Адреси, по запитам яких у банку раніше відбувалися вдалі транзакції - зберігати в базі. Файрволити запити з IP- адрес, для яких раніше не було вдалих транзакцій. Частина нових клієнтів трохи почекає, бо форсмажор. Війна, і ворог не пробачає помилок.
Так шо це питання може бути вирішене. Зараз одміни трохи почухають репу і все пофіксять. Адміни отримають досвід, манагери - премії за героїчне відбиття атаки .