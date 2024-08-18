С начала суток на фронте произошло 81 боевое столкновение, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях, - Генштаб ВСУ
По состоянию на 16:00 воскресенья, 18 августа, на фронте произошло 81 боевое столкновение. Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Обстрелы на севере
Днем 18 августа от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Шалыгино, Славгород, Порозок, Белополье, Тимофеевка, Великая Писаревка, Покровка, Камень, Лесковщина. К тому же россияне нанесли три авиаудара, сбросив пять КАБов, по Голышевскому, Басовке и Юнаковке Сумской области.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении произошло два боестолкновения вблизи Волчанска и Липцев, где сейчас продолжается один бой.
На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий в сторону Глушковки, Стельмаховки и Синьковки. В настоящее время продолжаются пять атак.
Боевые действия на Донетчине
На Лиманском направлении произошло 11 боевых столкновений. Противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского. Десять боев завершены, один - до сих пор продолжается.
На Сиверском направлении наши украинские защитники остановили вражеский штурм у Верхнекаменского.
На Краматорском направлении захватническая армия РФ наступала в сторону Григорьевки, Калиновки, Часова Яра, Клещиевки и Предтечино. Всего произошло восемь боестолкновений, три из которых до сих пор продолжаются.
На Торецком направлении оккупанты атаковали 15 раз возле Зализного, Торецка, Дилиевки и Нелиповки. Четырнадцать штурмов отбиты, еще один - продолжается.
Кроме этого, захватчики нанесли два авиаудара по Дачному и Дружбе.
На Покровском направлении россияне совершили 24 штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Новогродовка, Заветное и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 19 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются.
Также противник нанес пять авиаударов, сбросив два КАБа по Калиновому и запустив НАРы в сторону Александрополя.
На Кураховском направлении захватчики шесть раз безрезультатно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты, привлекая авиацию, нанесли два авиаудара по районам Долинки и Каменского.
На Приднепровском направлении в результате боестолкновения россияне потерпели поражение.
Также сообщается, что на других направлениях фронта - без особых изменений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль