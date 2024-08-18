Утром россияне совершили массированную атаку в районе Пивничного и Зализного Донецкой области. ВСУ не допустили потери позиций, - Генштаб

Российские войска утром 18 августа осуществили массированную атаку в районе населенных пунктов Пивничного и Зализного Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В частности, российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции Сил обороны Украины и продвинуться в сторону Торецка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы обороны умелыми и слаженными действиями отбили вражескую атаку. Потерь позиций не допущено. В ходе боя уничтожено 10 единиц техники и обезврежено 68 российских оккупантов, из них - 41 безвозвратно.

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