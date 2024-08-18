Утром россияне совершили массированную атаку в районе Пивничного и Зализного Донецкой области. ВСУ не допустили потери позиций, - Генштаб
Российские войска утром 18 августа осуществили массированную атаку в районе населенных пунктов Пивничного и Зализного Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"В частности, российские оккупанты при поддержке бронегруппы из 12 единиц техники пытались прорвать позиции Сил обороны Украины и продвинуться в сторону Торецка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Силы обороны умелыми и слаженными действиями отбили вражескую атаку. Потерь позиций не допущено. В ходе боя уничтожено 10 единиц техники и обезврежено 68 российских оккупантов, из них - 41 безвозвратно.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сергій Коваль #470500
показать весь комментарий19.08.2024 07:38 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль