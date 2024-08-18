Вблизи Липцев растет количество раненых оккупантов, которых не эвакуируют. В районе Глубокого противник перегруппировывает штурмовые группы - ОТГ "Харьков"
За прошедшие сутки обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела. С начала этих суток продолжаются 2 боевых столкновения в районе Волчанска и Липцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".
"В районе населенного пункта Глубокое противник провел перегруппировку штурмовых групп на передовых позициях, провел эвакуационные меры и меры логистического обеспечения. Отмечаются случаи отказа личного состава противника выдвигаться на позиции", - говорится в сообщении.
В ОТГ "Харьков" отметили, что вблизи Липцев зафиксировали рост количества санитарных потерь противника, эвакуацию которых он не проводит.
В районе населенного пункта Старица боевая активность противника снижается, отмечается проведение мер по фортификационному оборудованию.
"В Волчанске оккупанты наладили взаимодействие подразделений 4-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады и 1009-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии, осуществили перегруппировку штурмовых групп с целью возобновления штурмовых действий. Центральную часть города враг обстреливал из РСЗО и тяжелой огнеметной системы ТОС-1А", - рассказали военные.
За прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений. Также враг нанес 1 авиаудар с использованием 1 КАБа. Кроме того, оккупанты совершили 63 удара дронами-камикадзе и 425 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.
Потери оккупантов за сутки
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 82 человека.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 67 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк;
- 1 боевая бронированная машина;
- 6 артиллерийских систем;
- 10 автомобилей;
- 8 единиц специальной техники;
- 41 БпЛА.
Уничтожено:
- 57 укрытий для личного состава противника;
- 2 места хранения боекомплекта.
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Це те, що достатньо знати кацапам.
а содержание одного пленного - 10000грн. А сколько обходится
лечение одного раненого ?? Зачем эта обуза ?