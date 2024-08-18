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Новости Война
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Вблизи Липцев растет количество раненых оккупантов, которых не эвакуируют. В районе Глубокого противник перегруппировывает штурмовые группы - ОТГ "Харьков"

Бойові дії на Харківщині 18 серпня

За прошедшие сутки обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела. С начала этих суток продолжаются 2 боевых столкновения в районе Волчанска и Липцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

"В районе населенного пункта Глубокое противник провел перегруппировку штурмовых групп на передовых позициях, провел эвакуационные меры и меры логистического обеспечения. Отмечаются случаи отказа личного состава противника выдвигаться на позиции", - говорится в сообщении.

В ОТГ "Харьков" отметили, что вблизи Липцев зафиксировали рост количества санитарных потерь противника, эвакуацию которых он не проводит.

В районе населенного пункта Старица боевая активность противника снижается, отмечается проведение мер по фортификационному оборудованию.

"В Волчанске оккупанты наладили взаимодействие подразделений 4-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады и 1009-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии, осуществили перегруппировку штурмовых групп с целью возобновления штурмовых действий. Центральную часть города враг обстреливал из РСЗО и тяжелой огнеметной системы ТОС-1А", - рассказали военные.

За прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений. Также враг нанес 1 авиаудар с использованием 1 КАБа. Кроме того, оккупанты совершили 63 удара дронами-камикадзе и 425 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

Потери оккупантов за сутки

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 82 человека.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 67 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 танк;
  • 1 боевая бронированная машина;
  • 6 артиллерийских систем;
  • 10 автомобилей;
  • 8 единиц специальной техники;
  • 41 БпЛА.

Уничтожено:

  • 57 укрытий для личного состава противника;
  • 2 места хранения боекомплекта.

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (3967)


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То хай не евакуюють! Більше здохне без меддопомоги Нам навіть краще
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18.08.2024 12:20 Ответить
Згоден, ще б з вагон бальцанок з бормотухою, най ще й перестрiляються вцiлiлi... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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18.08.2024 12:33 Ответить
Згадалося, у бабусi на кутку колись одну нiкчемну сiмейку звали бальцанками... Думаю, iх предками були кацапи.
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18.08.2024 12:39 Ответить
Правильніше буде написати, що поблизу Липців над кацапськими позиціями зростає кількість великих вгодованих мух, які збираються у хмари. 😊
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18.08.2024 12:52 Ответить
Тяжєло в лєчєнії - лєгко в райу. (с)
Це те, що достатньо знати кацапам.
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18.08.2024 13:12 Ответить
Пане хороший, а хiба кацап ладен втрапити до раю?
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18.08.2024 14:55 Ответить
Якби Ви, добродію Олександре, уважно прочитали написане мною, то так питання не ставили б. Бо я мав на увазі, що кацапам про це треба знати. А от уже куди ті істоти потраплять, там лихі парфуми дадуть собі з ними раду.
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18.08.2024 18:30 Ответить
В Украине 4млн пенсионеров имеют пенсию меньше 4000грн,
а содержание одного пленного - 10000грн. А сколько обходится
лечение одного раненого ?? Зачем эта обуза ?
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18.08.2024 13:15 Ответить
Незадачка : пенсов миллионы - пленных сотни. к тому же это золотой запас(для обмена).
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18.08.2024 14:45 Ответить
 
 