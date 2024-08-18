Вблизи Липцев растет количество раненых оккупантов, которых не эвакуируют. В районе Глубокого противник перегруппировывает штурмовые группы - ОТГ "Харьков"

За прошедшие сутки обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела. С начала этих суток продолжаются 2 боевых столкновения в районе Волчанска и Липцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

"В районе населенного пункта Глубокое противник провел перегруппировку штурмовых групп на передовых позициях, провел эвакуационные меры и меры логистического обеспечения. Отмечаются случаи отказа личного состава противника выдвигаться на позиции", - говорится в сообщении.

В ОТГ "Харьков" отметили, что вблизи Липцев зафиксировали рост количества санитарных потерь противника, эвакуацию которых он не проводит.

В районе населенного пункта Старица боевая активность противника снижается, отмечается проведение мер по фортификационному оборудованию.

"В Волчанске оккупанты наладили взаимодействие подразделений 4-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады и 1009-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии, осуществили перегруппировку штурмовых групп с целью возобновления штурмовых действий. Центральную часть города враг обстреливал из РСЗО и тяжелой огнеметной системы ТОС-1А", - рассказали военные.

За прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений. Также враг нанес 1 авиаудар с использованием 1 КАБа. Кроме того, оккупанты совершили 63 удара дронами-камикадзе и 425 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

Потери оккупантов за сутки

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 82 человека.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 67 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 танк;

1 боевая бронированная машина;

6 артиллерийских систем;

10 автомобилей;

8 единиц специальной техники;

41 БпЛА.

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