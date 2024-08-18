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Новини Війна
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Поблизу Липців зростає кількість поранених окупантів, яких не евакуюють. У районі Глибокого противник перегруповує штурмові групи, - ОТУ "Харків"

Бойові дії на Харківщині 18 серпня

Протягом минулої доби обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала. Від початку цієї доби триває 2 бойові зіткнення у районі Вовчанська та Липців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

"У районі населеного пункту Глибоке противник провів перегрупування штурмових груп на передових позиціях, провів евакуаційні заходи та заходи логістичного забезпечення. Відмічаються випадки відмови особового складу противника висуватися на позиції", - йдеться  в повідомленні.

В ОТУ "Харків" зазначила, що поблизу Липців зафіксували зростання кількості санітарних втрат противника, евакуацію яких він не проводить.

У районі населеного пункту Стариця бойова активність противника знижується, відмічається проведення заходів з фортифікаційного обладнання.

"У Вовчанську окупанти налагодили взаємодію підрозділів 4-ї добровольчої розвідувально-штурмової бригади та 1009-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії, здійснили перегрупування штурмових груп з метою поновлення штурмових дій. Центральну частину міста ворог обстрілював з РСЗВ та важкої вогнеметної системи ТОС-1А", - розповіли військові.

Протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень. Також ворог завдав 1 авіаудари з використанням 1 КАБу. Крім того, окупанти здійснили 63 удари дронами-камікадзе та 425 рази обстріляли позиції Сил оборони України.

Втрати окупантів за добу 

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становлять 82 особи.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 67 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 танк;
  • 1 бойова броньована машина;
  • 6 артилерійських систем;
  • 10 автомобілів;
  • 8 одиниць спеціальної техніки;
  • 41 БпЛА.

Знищено:

  • 57 укриттів для особового складу противника;
  • 2 місця зберігання боєкомплекту.

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3722)


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То хай не евакуюють! Більше здохне без меддопомоги Нам навіть краще
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18.08.2024 12:20 Відповісти
Згоден, ще б з вагон бальцанок з бормотухою, най ще й перестрiляються вцiлiлi... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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18.08.2024 12:33 Відповісти
Згадалося, у бабусi на кутку колись одну нiкчемну сiмейку звали бальцанками... Думаю, iх предками були кацапи.
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18.08.2024 12:39 Відповісти
Правильніше буде написати, що поблизу Липців над кацапськими позиціями зростає кількість великих вгодованих мух, які збираються у хмари. 😊
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18.08.2024 12:52 Відповісти
Тяжєло в лєчєнії - лєгко в райу. (с)
Це те, що достатньо знати кацапам.
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18.08.2024 13:12 Відповісти
Пане хороший, а хiба кацап ладен втрапити до раю?
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18.08.2024 14:55 Відповісти
Якби Ви, добродію Олександре, уважно прочитали написане мною, то так питання не ставили б. Бо я мав на увазі, що кацапам про це треба знати. А от уже куди ті істоти потраплять, там лихі парфуми дадуть собі з ними раду.
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18.08.2024 18:30 Відповісти
В Украине 4млн пенсионеров имеют пенсию меньше 4000грн,
а содержание одного пленного - 10000грн. А сколько обходится
лечение одного раненого ?? Зачем эта обуза ?
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18.08.2024 13:15 Відповісти
Незадачка : пенсов миллионы - пленных сотни. к тому же это золотой запас(для обмена).
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18.08.2024 14:45 Відповісти
 
 