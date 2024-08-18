Поблизу Липців зростає кількість поранених окупантів, яких не евакуюють. У районі Глибокого противник перегруповує штурмові групи, - ОТУ "Харків"

Протягом минулої доби обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала. Від початку цієї доби триває 2 бойові зіткнення у районі Вовчанська та Липців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

"У районі населеного пункту Глибоке противник провів перегрупування штурмових груп на передових позиціях, провів евакуаційні заходи та заходи логістичного забезпечення. Відмічаються випадки відмови особового складу противника висуватися на позиції", - йдеться в повідомленні.

В ОТУ "Харків" зазначила, що поблизу Липців зафіксували зростання кількості санітарних втрат противника, евакуацію яких він не проводить.

У районі населеного пункту Стариця бойова активність противника знижується, відмічається проведення заходів з фортифікаційного обладнання.

"У Вовчанську окупанти налагодили взаємодію підрозділів 4-ї добровольчої розвідувально-штурмової бригади та 1009-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії, здійснили перегрупування штурмових груп з метою поновлення штурмових дій. Центральну частину міста ворог обстрілював з РСЗВ та важкої вогнеметної системи ТОС-1А", - розповіли військові.

Протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень. Також ворог завдав 1 авіаудари з використанням 1 КАБу. Крім того, окупанти здійснили 63 удари дронами-камікадзе та 425 рази обстріляли позиції Сил оборони України.

Втрати окупантів за добу

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становлять 82 особи.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 67 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк;

1 бойова броньована машина;

6 артилерійських систем;

10 автомобілів;

8 одиниць спеціальної техніки;

41 БпЛА.

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