Вранці росіяни здійснили масовану атаку в районі Північного та Залізного Донецької області. ЗСУ не допустили втрат позицій, - Генштаб

Російські війська вранці 18 серпня здійснили масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Зокрема, російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Сили оборони вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено. У ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них - 41 безповоротно.

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