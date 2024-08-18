Вранці росіяни здійснили масовану атаку в районі Північного та Залізного Донецької області. ЗСУ не допустили втрат позицій, - Генштаб
Російські війська вранці 18 серпня здійснили масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"Зокрема, російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Сили оборони вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено. У ході бою знищено 10 одиниць техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них - 41 безповоротно.
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Сергій Коваль #470500
показати весь коментар19.08.2024 07:38 Відповісти Мені подобається 0
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