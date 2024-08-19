Литва продлит временную защиту для украинцев еще на год

Литва планирует продлить временный вид на жительство для беженцев из Украины до 2026 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание LRT.

Согласно проекту литовского Министерства внутренних дел, срок временной защиты будет продлен до 4 марта 2026 года. Сейчас этот статус действует до марта 2025 года.

По данным Департамента миграции, ежедневно регистрируется от 30 до 40 новых заявлений на получение временного вида на жительство.

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Сейчас более 44 300 человек имеют действительные разрешения на проживание в Литве по схеме временной защиты.

Министр внутренних дел Агне Билотайте отметила, что продление срока уменьшит административную нагрузку на украинцев и сотрудников Департамента миграции, а также облегчит управление потоком заявлений перед мартом 2025 года.