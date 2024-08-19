Литва продовжить тимчасовий захист для українців ще на рік

Литва планує продовжити тимчасовий дозвіл на проживання для біженців з України до 2026 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання LRT.

Згідно з проєктом литовського Міністерства внутрішніх справ, термін тимчасового захисту буде продовжено до 4 березня 2026 року. Наразі цей статус діє до березня 2025 року.

За даними Департаменту міграції, щодня реєструється від 30 до 40 нових заяв на отримання посвідок на тимчасове проживання.

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Нині понад 44 300 осіб мають дійсні дозволи на проживання в Литві за схемою тимчасового захисту.

Міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте зазначила, що продовження терміну зменшить адміністративне навантаження на українців і співробітників Департаменту міграції, а також полегшить управління потоком заяв перед березнем 2025 року.