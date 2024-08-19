На оккупированных территориях мусор не вывозится неделями, местами - месяцами, - "Желтая лента". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На оккупированных территориях Донетчины и Луганщины штат коммунальных работников укомплектован на 10-20%. Поэтому мусор вывозится неделями, иногда - месяцами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили активисты движения "Желтая Лента".
"К сожалению, вместо того чтобы решаться, эта ситуация распространилась и на новооккупированные территории", - отмечают активисты.
И в качестве примера приводят прямую речь активистки движения из Мелитополя:
"Это жесть. Мусор вывозят редко. По селам мусор вывозят раз в месяц. Вонь. Сейчас устанавливают мусорные баки, но их мало и они быстро наполняются. Говорят что некому вывозить".
Активистки "Желтой ленты" добавляют, что ситуация на грани с экологической катастрофой. Поскольку постепенно добавляется и мусор, который россияне вывозят на Донбасс из своих приграничных регионов: Ростовской, Воронежской, Курской областей.
"Очередное свидетельство равнодушного и ужасного отношения россиян к оккупированным ими украинским территориям.
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а взагалі то лугандоси могли б самі організуватися в волонтери і самі вивезти, але їм пох. Напевне вже звикли
горько видеть здесь координаты однокашников-дебилов, необучаемых простыми-понятными украинскими словами, но готовых терпеть пздюлины оккупанта..