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На оккупированных территориях мусор не вывозится неделями, местами - месяцами, - "Желтая лента". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На оккупированных территориях Донетчины и Луганщины штат коммунальных работников укомплектован на 10-20%. Поэтому мусор вывозится неделями, иногда - месяцами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили активисты движения "Желтая Лента".

"К сожалению, вместо того чтобы решаться, эта ситуация распространилась и на новооккупированные территории", - отмечают активисты.

И в качестве примера приводят прямую речь активистки движения из Мелитополя:

"Это жесть. Мусор вывозят редко. По селам мусор вывозят раз в месяц. Вонь. Сейчас устанавливают мусорные баки, но их мало и они быстро наполняются. Говорят что некому вывозить".

Активистки "Желтой ленты" добавляют, что ситуация на грани с экологической катастрофой. Поскольку постепенно добавляется и мусор, который россияне вывозят на Донбасс из своих приграничных регионов: Ростовской, Воронежской, Курской областей.

"Очередное свидетельство равнодушного и ужасного отношения россиян к оккупированным ими украинским территориям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированной Донетчине россияне хранят около 4 млн тонн мусора, - Центр национального сопротивления

Сміття на окупованих територіх
Сміття на окупованих територіх
Сміття на окупованих територіх
Сміття на окупованих територіх

Автор: 

мусор (490) оккупация (10130) активист (630)


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19.08.2024 14:38 Ответить
ВСЕ сміття з краснодарського краю, ростовської, воронежської областей тепер (з 2014 року) вивозиться на донбас та луганщину - це все що потрібно знати про сміття на донбасі.
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19.08.2024 14:58 Ответить
А чого вони чекали? Що їх в дупу цілуватимуть? "Русский мир" в телевізорі і в реальності то два зовсім різні "миры" Під танки ЗСУ кидались, ЕС годувати не хотіли, па-хахлацки не бажали, то тепер мають здійснення мрій.
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19.08.2024 14:39 Ответить
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19.08.2024 14:42 Ответить
Московити виявились московитами, та й тільки того.
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19.08.2024 14:46 Ответить
сруцкий мир во всей красе !!!! погрузиться в дерьмо , это главная черта этого мира !!!
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19.08.2024 14:48 Ответить
та то таке, то є руцкій мир...

а взагалі то лугандоси могли б самі організуватися в волонтери і самі вивезти, але їм пох. Напевне вже звикли
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19.08.2024 15:09 Ответить
хАхахАтели, какаразницы-малоросы, "душевно, пА-дамашнему"? - вот этА Ано и есть и "дали буде", если не раздуплитесь, идиоты..
горько видеть здесь координаты однокашников-дебилов, необучаемых простыми-понятными украинскими словами, но готовых терпеть пздюлины оккупанта..
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19.08.2024 15:29 Ответить
 
 