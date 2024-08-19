На оккупированных территориях мусор не вывозится неделями, местами - месяцами, - "Желтая лента". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На оккупированных территориях Донетчины и Луганщины штат коммунальных работников укомплектован на 10-20%. Поэтому мусор вывозится неделями, иногда - месяцами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили активисты движения "Желтая Лента".

"К сожалению, вместо того чтобы решаться, эта ситуация распространилась и на новооккупированные территории", - отмечают активисты.

И в качестве примера приводят прямую речь активистки движения из Мелитополя:

"Это жесть. Мусор вывозят редко. По селам мусор вывозят раз в месяц. Вонь. Сейчас устанавливают мусорные баки, но их мало и они быстро наполняются. Говорят что некому вывозить".

Активистки "Желтой ленты" добавляют, что ситуация на грани с экологической катастрофой. Поскольку постепенно добавляется и мусор, который россияне вывозят на Донбасс из своих приграничных регионов: Ростовской, Воронежской, Курской областей.

"Очередное свидетельство равнодушного и ужасного отношения россиян к оккупированным ими украинским территориям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированной Донетчине россияне хранят около 4 млн тонн мусора, - Центр национального сопротивления











