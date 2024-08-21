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Укрпочта будет доставлять паспорта украинцев за границу по единой цене 6 долларов

паспорт,громадянство

Национальный почтовый оператор Укрпочта и Министерство иностранных дел объявили о запуске в сентябре обновленного сервиса по доставке по всему миру загранпаспортов, перевыпуск которых заказали граждане Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.

Используя технологию электронной марки с QR-кодом украинцы в других странах смогут оплатить доставку загранпаспорта в личном кабинете на сайте Укрпочты. Единая цена доставки в любую страну мира составит всего 6 долларов США и 10 грн НДС. Сейчас цена такой экспресс услуги составляет от 70 до 100+ долларов в зависимости от страны.

После того, как паспорт будет изготовлен на территории Украины, Укрпочта обеспечит его доставку на адрес заграничного дипломатического учреждения Украины в стране, где заказывали данный паспорт. Это делается потому, что согласно законодательству Украины при получении паспорта необходима двойная верификация. В дальнейшем планируется обеспечить доставку на адрес получателя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГП "Документ" возобновило оформление паспортных документов для мужчин за границей

Автор: 

загранпаспорт (199) МИД (6933) Укрпочта (310)


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Топ комментарии
+3
а як же ж ДП "Документ" харчуватися буде?
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21.08.2024 21:53
+2
А як застрелили головну "біндєравку каторая русафобію устраівала", так і перейменували.
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21.08.2024 21:12
+2
І сотню зверху треба додати на підтримку ЗСУ
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21.08.2024 21:59
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з болгарії буде коштувати десь 2 долл...до порівняння.
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21.08.2024 20:51 Ответить
Мадам, куда и чито?
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21.08.2024 21:06 Ответить
А коли це і хто встиг перейменувати Укрпошту на кацапський суржик?
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21.08.2024 20:58 Ответить
Тот кто писал заголовок)))
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21.08.2024 21:11 Ответить
А як застрелили головну "біндєравку каторая русафобію устраівала", так і перейменували.
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21.08.2024 21:12 Ответить
а як же ж ДП "Документ" харчуватися буде?
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21.08.2024 21:53 Ответить
І сотню зверху треба додати на підтримку ЗСУ
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21.08.2024 21:59 Ответить
Дуже добра ідея, без іронії
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21.08.2024 23:28 Ответить
Так нет возможности его заказать в Англии сколько бы он не стоил ,у меня жена и дети без загран паспорта уже 2,5 года, наверное проще получить гражданство Великобритании
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21.08.2024 22:13 Ответить
 
 