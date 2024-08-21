Укрпочта будет доставлять паспорта украинцев за границу по единой цене 6 долларов

Национальный почтовый оператор Укрпочта и Министерство иностранных дел объявили о запуске в сентябре обновленного сервиса по доставке по всему миру загранпаспортов, перевыпуск которых заказали граждане Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрпочты.

Используя технологию электронной марки с QR-кодом украинцы в других странах смогут оплатить доставку загранпаспорта в личном кабинете на сайте Укрпочты. Единая цена доставки в любую страну мира составит всего 6 долларов США и 10 грн НДС. Сейчас цена такой экспресс услуги составляет от 70 до 100+ долларов в зависимости от страны.

После того, как паспорт будет изготовлен на территории Украины, Укрпочта обеспечит его доставку на адрес заграничного дипломатического учреждения Украины в стране, где заказывали данный паспорт. Это делается потому, что согласно законодательству Украины при получении паспорта необходима двойная верификация. В дальнейшем планируется обеспечить доставку на адрес получателя.

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