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Укрпошта доставлятиме паспорти українців за кордон за єдиною ціною 6 доларів

паспорт,громадянство

Національний поштовий оператор Укрпошта та Міністерство закордонних справ оголосили про запуск у вересні оновленого сервісу з доставки по всьому світові закордонних паспортів, перевипуск яких замовили громадяни України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрпочти.

Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом українці деінде зможуть оплатити доставку закордонного паспорту в особистому кабінеті на сайті Укрпошти. Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме всього 6 доларів США та 10 грн ПДВ. Наразі ціна такої експрес послуги складає від 70 до 100+ доларів залежно від країни.

Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, Укрпошта забезпечить його доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли даний паспорт. Це робиться тому, що згідно з законодавством України при отриманні паспорта необхідна подвійна верифікація. Надалі планується забезпечити доставку на адресу отримувача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паспортний сервіс "Документ" відновив видачу паспортів для чоловіків за кордоном. Але є одна умова

Автор: 

закордонний паспорт (185) МЗС (4106) Укрпошта (1075)


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Топ коментарі
+3
а як же ж ДП "Документ" харчуватися буде?
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21.08.2024 21:53
+2
А як застрелили головну "біндєравку каторая русафобію устраівала", так і перейменували.
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21.08.2024 21:12
+2
І сотню зверху треба додати на підтримку ЗСУ
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21.08.2024 21:59
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з болгарії буде коштувати десь 2 долл...до порівняння.
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21.08.2024 20:51 Відповісти
Мадам, куда и чито?
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21.08.2024 21:06 Відповісти
А коли це і хто встиг перейменувати Укрпошту на кацапський суржик?
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21.08.2024 20:58 Відповісти
Тот кто писал заголовок)))
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21.08.2024 21:11 Відповісти
А як застрелили головну "біндєравку каторая русафобію устраівала", так і перейменували.
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21.08.2024 21:12 Відповісти
а як же ж ДП "Документ" харчуватися буде?
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21.08.2024 21:53 Відповісти
І сотню зверху треба додати на підтримку ЗСУ
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21.08.2024 21:59 Відповісти
Дуже добра ідея, без іронії
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21.08.2024 23:28 Відповісти
Так нет возможности его заказать в Англии сколько бы он не стоил ,у меня жена и дети без загран паспорта уже 2,5 года, наверное проще получить гражданство Великобритании
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21.08.2024 22:13 Відповісти
 
 