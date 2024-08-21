Укрпошта доставлятиме паспорти українців за кордон за єдиною ціною 6 доларів

Національний поштовий оператор Укрпошта та Міністерство закордонних справ оголосили про запуск у вересні оновленого сервісу з доставки по всьому світові закордонних паспортів, перевипуск яких замовили громадяни України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрпочти.

Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом українці деінде зможуть оплатити доставку закордонного паспорту в особистому кабінеті на сайті Укрпошти. Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме всього 6 доларів США та 10 грн ПДВ. Наразі ціна такої експрес послуги складає від 70 до 100+ доларів залежно від країни.

Після того, як паспорт буде виготовлено на території України, Укрпошта забезпечить його доставку на адресу закордонної дипломатичної установи України в країні, де замовляли даний паспорт. Це робиться тому, що згідно з законодавством України при отриманні паспорта необхідна подвійна верифікація. Надалі планується забезпечити доставку на адресу отримувача.

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