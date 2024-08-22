В Украине запустят систему "е-консул": Упростит доступ к сервисам МИД за рубежом

Правительство приняло постановление об информационно-коммуникационной системе "е-Консул".

Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

Решение обеспечит лучшую доступность сервисов МИД для граждан Украины за рубежом.

"Решение правительства — результат работы МИД по цифровизации консульских услуг. Система е-Консул сделает сервисы более доступными и быстрыми: некоторые действия перейдут в онлайн, другие упростятся благодаря автоматическому подтягиванию документов из реестров. Это улучшит качество услуг для граждан за рубежом", - сказал глава. МИД Кулеба.

По состоянию на август 2024 г. МИД запустил цифровую платформу, где тестируется обновленная электронная очередь, кабинеты заявителя и консула, а также автоматизированные услуги в сфере нотариата и оформления справок.

Также министерство работает над подключением платформы к госреестрам, что сократит время предоставления услуг на 30-80% в зависимости от типа. Ожидается, что украинцы смогут воспользоваться системой уже в этом году. В настоящее время она проходит проверки.

Ранее сообщалось, что МИД работает над цифровизацией части консульских услуг для украинцев за границей.

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