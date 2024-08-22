В Україні запустять систему "е-консул": Спростить доступ до сервісів МЗС за кордоном

Уряд ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему "е-Консул".

Про це повідомила пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рішення забезпечить кращу доступність сервісів МЗС для громадян України за кордоном.

"Рішення уряду — результат роботи МЗС із цифровізації консульських послуг. Система е-Консул зробить сервіси доступнішими і швидшими: деякі дії перейдуть в онлайн, інші спростяться завдяки автоматичному підтягуванню документів з реєстрів. Це покращить якість послуг для громадян за кордоном", - сказав глава МЗС Кулеба.

Станом на серпень 2024 р. МЗС запустило цифрову платформу, де тестуються оновлена електронна черга, кабінети заявника та консула, а також автоматизовані послуги у сфері нотаріату та оформлення довідок.

Також міністерство працює над підключенням платформи до держреєстрів, що скоротить час надання послуг на 30-80%, залежно від типу. Очікується, що українці зможуть користуватися системою вже цього року. Наразі вона проходить перевірки.

Раніше повідомлялось, що МЗС працює над цифровізацією частини консульських послуг для українців за кордоном

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