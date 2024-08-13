МЗС працює над цифровізацією частини консульських послуг для українців за кордоном

У Міністерстві закордонних справ працюють над цифровізацією частини консульських послуг.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Тому ідея через цифровізацію, через переведення частини послуг в дистанційний формат зменшити навантаження на консульства та дати громадянам безперешкодний доступ до цих послуг", - сказав він.

Наразі ведеться модернізація інформаційно-комунікаційної системи консульських послуг, і вже найближчим часом планується почати її закрите тестування, додав речник.

"Запуск цієї оновленої системи вже на початковому етапі дозволить скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80%, залежно від типу послуг", - зазначив Тихий.

Речник МЗС додав, що у співпраці з Мінцифри до нової системи буде інтегровано можливість шерингу документів через додаток "Дія", що зробить процес ще зручнішим для користувачів.

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