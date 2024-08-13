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МЗС працює над цифровізацією частини консульських послуг для українців за кордоном

Частину консульських послуг за кордоном цифровізують

У Міністерстві закордонних справ працюють над цифровізацією частини консульських послуг.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Тому ідея через цифровізацію, через переведення частини послуг в дистанційний формат зменшити навантаження на консульства та дати громадянам безперешкодний доступ до цих послуг", - сказав він.

Наразі ведеться модернізація інформаційно-комунікаційної системи консульських послуг, і вже найближчим часом планується почати її закрите тестування, додав речник.

"Запуск цієї оновленої системи вже на початковому етапі дозволить скоротити операційний час надання консульських послуг на 30-80%, залежно від типу послуг", - зазначив Тихий.

Речник МЗС додав, що у співпраці з Мінцифри до нової системи буде інтегровано можливість шерингу документів через додаток "Дія", що зробить процес ще зручнішим для користувачів.

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Автор: 

консульство (308) МЗС (4110)


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А як оця "цифровізація" захищена? Так само, як і "Дія" чи "Резерв+"? Відповідає європейським критеріям? Чи знов 2 роки будуть кричати про фейк зі злиттям персональних даних (як у випадку з "Дією").
Хто фінансує? Це буде затверджений додаток чи як і всі попередні?
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13.08.2024 14:30 Відповісти
Ви вже наробили до консульства хер запишешся
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13.08.2024 14:32 Відповісти
 
 