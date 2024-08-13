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Дати та місця проміжних зустрічей другого Саміту миру вже визначені, - МЗС

МЗС України розповіло про підготовку до другого Саміту миру

Підготовка до проведення другого Глобального саміту миру щодо України йде на всіх рівнях. Місця та дати цих проміжних зустрічей вже визначені.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Попередньо, місця та дати цих проміжних зустрічей визначені, але я не буду забігати наперед і не буду їх оголошувати, щоб не зірвати цей дипломатичний процес. Підготовка йде на всіх рівнях", - зазначив Тихий.

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Нагадаємо, у Швейцарії 15-16 червня 2024 року відбувся перший Саміт миру. На ньому обговорювалися три пункти української Формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених Росією українських дітей.

За підсумками саміту підписано комюніке, яке є відкритим для приєднання. 

У МЗС України не виключають участі Росії у другому засіданні Глобального саміту миру.

Автор: 

МЗС (4110) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+7
"Попередньо, місця та дати цих проміжних зустрічей визначені, але я не буду забігати наперед і не буду їх оголошувати, щоб не зірвати цей дипломатичний процес. Підготовка йде на всіх рівнях", - зазначив Тихий.

"Я вам посылку принёс, только я вам её не отдам, потому как у вас документов нету..."

**********......
зе!дегенерати продовжуть віджигати кожного дня.
талановиті.
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13.08.2024 14:07
+4
Де? Нюрберг.? Гаага?
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13.08.2024 14:09
+4
"місця проміжних зустрічей" - на кордонах України 2013го року.....
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13.08.2024 14:12
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Тобто, розпил державних грошей триватиме...
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13.08.2024 14:03 Відповісти
"Попередньо, місця та дати цих проміжних зустрічей визначені, але я не буду забігати наперед і не буду їх оголошувати, щоб не зірвати цей дипломатичний процес. Підготовка йде на всіх рівнях", - зазначив Тихий.

"Я вам посылку принёс, только я вам её не отдам, потому как у вас документов нету..."

**********......
зе!дегенерати продовжуть віджигати кожного дня.
талановиті.
показати весь коментар
13.08.2024 14:07 Відповісти
Де? Нюрберг.? Гаага?
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13.08.2024 14:09 Відповісти
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13.08.2024 16:39 Відповісти
Хай озвучать результати попередніх!
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13.08.2024 14:26 Відповісти
Домовились домовлятися в майбутньому.
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13.08.2024 15:05 Відповісти
Це робиться для того, щоб кацапня не встигла якусь муйню недобру підготувати. Думаю так...
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13.08.2024 15:02 Відповісти
"місця проміжних зустрічей" - на кордонах України 2013го року.....
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13.08.2024 14:12 Відповісти
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13.08.2024 16:36 Відповісти
Найкраща безпека це ядерна зброя.
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13.08.2024 14:14 Відповісти
ЗЕлені імітатори,великі "дипломати" -про черговий "саміт мила" бельмочуть.
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13.08.2024 14:16 Відповісти
А какой толк от этого балагана , кроме пиара для Зеленского и Ермака.
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13.08.2024 14:18 Відповісти
Зелена попса! Ні про шо.... другий з'їзд комінтерна...третій....
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13.08.2024 14:20 Відповісти
Гроші на вітер...піарасти довбані
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13.08.2024 14:27 Відповісти
халіфат - так халіфат! У кращих традиціях омана.
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13.08.2024 14:34 Відповісти
Який толк був від першого саміту? Скіки грошей заплатили українці за перший ,безтолковий саміт?
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13.08.2024 14:50 Відповісти
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13.08.2024 16:38 Відповісти
Це вже клине, це вже не смішно!
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13.08.2024 19:06 Відповісти
 
 