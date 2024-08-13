Дати та місця проміжних зустрічей другого Саміту миру вже визначені, - МЗС

Підготовка до проведення другого Глобального саміту миру щодо України йде на всіх рівнях. Місця та дати цих проміжних зустрічей вже визначені.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Попередньо, місця та дати цих проміжних зустрічей визначені, але я не буду забігати наперед і не буду їх оголошувати, щоб не зірвати цей дипломатичний процес. Підготовка йде на всіх рівнях", - зазначив Тихий.

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Нагадаємо, у Швейцарії 15-16 червня 2024 року відбувся перший Саміт миру. На ньому обговорювалися три пункти української Формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених Росією українських дітей.

За підсумками саміту підписано комюніке, яке є відкритим для приєднання.

У МЗС України не виключають участі Росії у другому засіданні Глобального саміту миру.