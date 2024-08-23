Прокуратура РФ "объявила в розыск" ветерана дивизии СС "Галичина" Гунько, выступавшего в парламенте Канады во время визита Зеленского
Генпрокуратура РФ "объявила в международный розыск" ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько, который выступал в парламенте Канады во время визита Владимира Зеленского.
Об этом пишут на сайте российского ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Россияне заявляют, что ранее канадские власти отказали в выдаче 99-летнего Гунько, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции между двумя странами.
"Несмотря на нежелание некоторых стран бороться с нацизмом, Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Гунько в базу данных Интерпола", - утверждают в Генпрокуратуре РФ.
Кроме того, россияне заявляют, что Гунько причастен "к убийству по меньшей мере 500 мирных советских граждан".
В то же время подтвердить данные о розыске Гунько в публичной базе данных Интерпола не удалось.
Что предшествовало
Напомним, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, в парламенте этой страны Зеленский, Трюдо и депутаты парламента почтили аплодисментами ветерана дивизии "галичина" Ярослава Гунько.
Однако приглашение Гунько в парламент Канады вызвало возмущение еврейских организаций Канады и Польши, которые потребовали объяснений.
Впоследствии спикер палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение на заседание парламента человека, который воевал на стороне нацистского военного подразделения во время Второй мировой войны.
А 27 сентября канадский премьер Джастин Трюдо также извинился от имени парламента за приглашение ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько на выступление Владимира Зеленского.
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Иностранные формирования войск СС
Иностранные формирования войск СС - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1 вооружённые формирования СС , составленные из иностранцев и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5 этнических немцев , проживавших в других странах. В течение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны в подобных войсках прошло службу более 400 тысяч немцев-граждан Германии и более 522 тысяч солдат из других стран, в числе которых было 185 тысяч https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5 фольксдойче . Общая численность иностранных добровольцев составила 57 % от численности войск СС
Восточная Европа
Русские и казаки: 100 тысяч
Украинцы: 30 тысяч
Разом із судьями. Головастик із не нашоі скажи?
Приїжджайте,
https://www.youtube.com/watch?v=w-yTvjSZALk
рижому всьoго то 78! -🤣 пацан шє сіську ссе...
ви хочь самі в це вірите?
"...Будучи в полоні, у таборі біля Ріміні (Італія), вояки дивізії "Галичина" (біля 10 000 чоловік) створили: таборовий театр, хори «Бурлака», «Славута» і церковний хор, мистецьку спілку «Веселка», три оркестри, бандуристів і ревелерсів.
Виходили: щоденник «Життя в Таборі», тижневик «Батьківщина», двотижневик «Юнацький Зрив», гумористично-сатиричний двотижневик «Оса», літературно-мистецькі й популярно-наукові журнали: «Наш Шлях» і «Гроно» та неперіодичні видання.
Було організоване спортивне життя (серед ін. масове змагання за Відзнаку Фізичної Вправности). Діяли різні об'єднання (правників, учителів, інженерів, ремісничий цех з підвідділами, студентська громада, літературно-мистецький клуб, товариство філателістів, пластові гуртки, читальні «Просвіти»).
Релігійну опіку таборяни отримували від 4 укр.-католицьких і одного православного душпастирів-капелянів Дивізії. Охорона здоров'я була під опікою 16 лікарів і великої кількості санітарів. Шкільництво охоплювало ряд шкіл: початкову, гімназію, торгівельну, учительську семінарію, сер. техн., однорічну рільничу, лісництва, драматичну, дяківську та ремісничу, з численними відділами; діяли різні курси і народний університет...
Міжнародні інспекції, котрі перевіряли табори військовополонених, були вражені, бо такого не було ні в одному таборі Європи, Азії чи Америки..."
Можна скільки завгодно вдавати незначучість цієї події але факт остається фактом.
...що смоктала, смокче і смоктатиме!