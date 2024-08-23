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Прокуратура РФ "объявила в розыск" ветерана дивизии СС "Галичина" Гунько, выступавшего в парламенте Канады во время визита Зеленского

Ярослав Гунька

Генпрокуратура РФ "объявила в международный розыск" ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько, который выступал в парламенте Канады во время визита Владимира Зеленского.

Об этом пишут на сайте российского ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Россияне заявляют, что ранее канадские власти отказали в выдаче 99-летнего Гунько, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции между двумя странами.

"Несмотря на нежелание некоторых стран бороться с нацизмом, Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Гунько в базу данных Интерпола", - утверждают в Генпрокуратуре РФ.

Кроме того, россияне заявляют, что Гунько причастен "к убийству по меньшей мере 500 мирных советских граждан".

В то же время подтвердить данные о розыске Гунько в публичной базе данных Интерпола не удалось.

Повідомлення Генпрокуратури РФ

Также читайте: Украина не имеет непосредственного отношения к скандалу, - Дробович о ситуации с ветераном дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады

Что предшествовало

Напомним, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, в парламенте этой страны Зеленский, Трюдо и депутаты парламента почтили аплодисментами ветерана дивизии "галичина" Ярослава Гунько.

Однако приглашение Гунько в парламент Канады вызвало возмущение еврейских организаций Канады и Польши, которые потребовали объяснений.

Впоследствии спикер палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение на заседание парламента человека, который воевал на стороне нацистского военного подразделения во время Второй мировой войны.

А 27 сентября канадский премьер Джастин Трюдо также извинился от имени парламента за приглашение ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько на выступление Владимира Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В россии заочно приговорили к 11 годам тюрьмы экс-нардепа и воина Парасюка, который в 2016 году сорвал флаг рф с консульства во Львове

Автор: 

Генпрокуратура РФ (57) розыск (840) СС Галичина (56)


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Топ комментарии
+24
А ×ер в сраку всій кацапській прокуратурі разом із закордонними фсбшними філіямі у вигляді захеканих жидівських організацій.
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23.08.2024 02:15
+19
Р@шистські під@р@си в своєму репертуарі((( Слава воїнам УПА
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23.08.2024 02:34
+18
Одне незрозуміло… Навіщо ретранслювати на цензорі російську пропаганду без належного її викриття та засудження?
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23.08.2024 03:19
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А ×ер в сраку всій кацапській прокуратурі разом із закордонними фсбшними філіямі у вигляді захеканих жидівських організацій.
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23.08.2024 02:15 Ответить
клоуни
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23.08.2024 02:23 Ответить
Р@шистські під@р@си в своєму репертуарі((( Слава воїнам УПА
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23.08.2024 02:34 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A1%D0%A1 Иностранные формирования войск СС - Википедия (wikipedia.org)

Иностранные формирования войск СС

Иностранные формирования войск СС - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1 вооружённые формирования СС , составленные из иностранцев и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5 этнических немцев , проживавших в других странах. В течение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны в подобных войсках прошло службу более 400 тысяч немцев-граждан Германии и более 522 тысяч солдат из других стран, в числе которых было 185 тысяч https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5 фольксдойче . Общая численность иностранных добровольцев составила 57 % от численности войск СС

Восточная Европа

Русские и казаки: 100 тысяч
Украинцы: 30 тысяч
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23.08.2024 03:13 Ответить
Рускімі в СС рахувались дві дивізії -29 та 30 і кавалерійський корпус Паннвіца. В нумерації прямо зазначалась нацналежність. Це ваффен СС. Самі кацапи встановили кримвідповідальність за інтерес до Катинського розстрілу поляків у 1940 році. Один одеський жидок, есперантист і депутат Госдури, родич Кірієнка, є головою нової комісії по запереченню бійні в Катині. А сама Генпрокуратура рашки офіційно визнала, що катинський розстріл НКВД це фейк. Як почала брехати Генпрокуратура з Шахтинської справи і з Промпартії, так і їх потомки не зупиняються.
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23.08.2024 03:48 Ответить
Украінці якщо і були, пуляли мимо. Доказано. Розстріл проводило москальня.
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23.08.2024 03:55 Ответить
В СС Галичині було дуже багато патріотів. Ви, комуняцку історію вчили? Накуй!
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23.08.2024 03:58 Ответить
Мені дід розказував. Фашисти заїхали в село на танках. Просили, а не мародерили. Культура. Навіть шоколад дав. не було такого як нам внушала советська пропаганда. Може десь там.
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23.08.2024 04:47 Ответить
Бабуся на окупованій частині жила. Німець в їх хаті квартирував. Так приносив продуктів стільки, щоб всім хватало. А коли бабуся захворіла - приволок лікаря й той ще ліків дав. А хєрнею страждали поліцаї. руськіє з кримінальним минулим..
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23.08.2024 07:36 Ответить
Фашисти спалили хату мого діда коли відступали (спалили все село з церквою), люди ховалися в лісі. Бабуся померла під час окупації від запалення легенів (не було лікарів). Дід залишився на згарищі, з купою дітей.
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23.08.2024 08:07 Ответить
Моїй бабусі повезло..
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23.08.2024 08:38 Ответить
Одне незрозуміло… Навіщо ретранслювати на цензорі російську пропаганду без належного її викриття та засудження?
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23.08.2024 03:19 Ответить
Піар. 99 років діду. Судити? Так. Досягнення влади. Кошти не малі, чи на Малі.
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23.08.2024 03:38 Ответить
Я, корінний із Галича. Ласкаво просимо москальню.
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23.08.2024 03:32 Ответить
Прокуратура кацапій нехай тікає з
Разом із судьями. Головастик із не нашоі скажи?
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23.08.2024 03:50 Ответить
шукайте генерала Власова, він з честю ніс ваш триколор поруч з нацистами , якщо не знайдете то викиньтє нах.. всі ці ганчірки, мстя ваша сурова
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23.08.2024 04:33 Ответить
Москальня сцить від слова СС " Галичина".
Приїжджайте,
https://www.youtube.com/watch?v=w-yTvjSZALk
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23.08.2024 04:39 Ответить
кацапня вражає своєю тупістю - бьє рекорди!
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23.08.2024 05:43 Ответить
Придурки
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23.08.2024 05:50 Ответить
а ви кажете....
рижому всьoго то 78! -🤣 пацан шє сіську ссе...
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23.08.2024 05:53 Ответить
Чому б нам у відповідь не оголосити у розшук Рогозіна, за те що зігував на росії на мітингу.
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23.08.2024 06:10 Ответить
Чого вони доскіпуються до справжніх Героів України у 2Світовій війні, борців за її волю і незалежність проти червоної комуно-нацистької, коцапо-совкової чуми ??? нехай своїх ветеранів, борців з червоним комуно-нацизмом, з РОА, РОНА, хіві, козачих полків і корпусів шукають - їх там було дофіга, під 2 мільйони !!! ну і свій аквафреш нехай заборонять

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23.08.2024 06:11 Ответить
два підараса з завзяттям ідіотичним відрубують руку у свого ж на днк?
ви хочь самі в це вірите?
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23.08.2024 06:12 Ответить
Це інформація для розуміння того, які люди служили в дивізії:

"...Будучи в полоні, у таборі біля Ріміні (Італія), вояки дивізії "Галичина" (біля 10 000 чоловік) створили: таборовий театр, хори «Бурлака», «Славута» і церковний хор, мистецьку спілку «Веселка», три оркестри, бандуристів і ревелерсів.

Виходили: щоденник «Життя в Таборі», тижневик «Батьківщина», двотижневик «Юнацький Зрив», гумористично-сатиричний двотижневик «Оса», літературно-мистецькі й популярно-наукові журнали: «Наш Шлях» і «Гроно» та неперіодичні видання.

Було організоване спортивне життя (серед ін. масове змагання за Відзнаку Фізичної Вправности). Діяли різні об'єднання (правників, учителів, інженерів, ремісничий цех з підвідділами, студентська громада, літературно-мистецький клуб, товариство філателістів, пластові гуртки, читальні «Просвіти»).

Релігійну опіку таборяни отримували від 4 укр.-католицьких і одного православного душпастирів-капелянів Дивізії. Охорона здоров'я була під опікою 16 лікарів і великої кількості санітарів. Шкільництво охоплювало ряд шкіл: початкову, гімназію, торгівельну, учительську семінарію, сер. техн., однорічну рільничу, лісництва, драматичну, дяківську та ремісничу, з численними відділами; діяли різні курси і народний університет...

Міжнародні інспекції, котрі перевіряли табори військовополонених, були вражені, бо такого не було ні в одному таборі Європи, Азії чи Америки..."
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23.08.2024 07:30 Ответить
10 000 нікуя собі.
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23.08.2024 12:14 Ответить
Я одразу тоді сказав, що москалі дуже якісно його використали. В міжнародному медіапросторі це спрацювало 1000% проти України і матиме ще не аби які наслідки.
Можна скільки завгодно вдавати незначучість цієї події але факт остається фактом.
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23.08.2024 07:36 Ответить
Факт що за 3 дня. І недооцінили бандеру
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23.08.2024 12:16 Ответить
Ги Ги
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23.08.2024 19:44 Ответить
Не побачив в інфі, громадянином якої країни є Я.Гунько. Якщо канадцем, то до чого тут йдеться "канадська влада відмовила у видачі 99-річного Гуньки, пославшись на відсутність договору про екстрадицію між двома країнами"???
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23.08.2024 07:44 Ответить
дід отримав найвищу нагороду
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23.08.2024 08:40 Ответить
Мабуть треба буде корегувати текст. Бо призвище Гунько відмінникам не підлягає
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23.08.2024 08:50 Ответить
Прокуратура РФ "оголосила
...що смоктала, смокче і смоктатиме!
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23.08.2024 09:15 Ответить
 
 