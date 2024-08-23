Прокуратура РФ "объявила в розыск" ветерана дивизии СС "Галичина" Гунько, выступавшего в парламенте Канады во время визита Зеленского

Генпрокуратура РФ "объявила в международный розыск" ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько, который выступал в парламенте Канады во время визита Владимира Зеленского.

Об этом пишут на сайте российского ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Россияне заявляют, что ранее канадские власти отказали в выдаче 99-летнего Гунько, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции между двумя странами.

"Несмотря на нежелание некоторых стран бороться с нацизмом, Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Гунько в базу данных Интерпола", - утверждают в Генпрокуратуре РФ.

Кроме того, россияне заявляют, что Гунько причастен "к убийству по меньшей мере 500 мирных советских граждан".

В то же время подтвердить данные о розыске Гунько в публичной базе данных Интерпола не удалось.

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Что предшествовало

Напомним, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, в парламенте этой страны Зеленский, Трюдо и депутаты парламента почтили аплодисментами ветерана дивизии "галичина" Ярослава Гунько.

Однако приглашение Гунько в парламент Канады вызвало возмущение еврейских организаций Канады и Польши, которые потребовали объяснений.

Впоследствии спикер палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение на заседание парламента человека, который воевал на стороне нацистского военного подразделения во время Второй мировой войны.

А 27 сентября канадский премьер Джастин Трюдо также извинился от имени парламента за приглашение ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько на выступление Владимира Зеленского.

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