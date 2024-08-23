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Новини
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Прокуратура РФ "оголосила в розшук" ветерана дивізії СС "Галичина" Гуньку, який виступав у парламенті Канади під час візиту Зеленського

Ярослав Гунька

Генпрокуратура РФ "оголосила в міжнародний розшук" ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньку, який виступав у парламенті Канади під час візиту Володимира Зеленського.

Про це пишуть на сайті російського відомства, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни заявляють, що раніше канадська влада відмовила у видачі 99-річного Гуньки, пославшись на відсутність договору про екстрадицію між двома країнами.

"Попри небажання деяких країн боротися з нацизмом, Генпрокуратурі вдалося досягти позитивного рішення про включення Хунки до бази даних Інтерполу", - стверджують в Генпрокуратурі РФ.

Крім того, росіяни заявляють, що Гунька причетний "до вбивства щонайменше 500 мирних радянських громадян".

Водночас підтвердити дані про розшук Гуньки в публічній базі даних Інтерполу не вдалось.

Повідомлення Генпрокуратури РФ

Читайте: Україна не має безпосереднього стосунку до скандалу, - Дробович про ситуацію з ветераном дивізії СС "Галичина" в парламенті Канади

Що передувало

Нагадаємо, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади, у парламенті цієї країни Зеленський, Трюдо та депутати парламенту вшанували аплодисментами ветерана дивізії "галичина" Ярослава Гунька.

Однак запрошення Гуньки до парламенту Канади викликало обурення єврейських організацій Канади та Польщі, які зажадали пояснень.

Згодом спікер палати громад Ентоні Рота вибачився за запрошення на засідання парламенту людини, яка воювала на боці нацистського військового підрозділу під час Другої світової війни.

А 27 вересня канадський прем'єр Джастін Трюдо також вибачився від імені парламенту за запрошення ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гунька на виступ Володимира Зеленського.

Також читайте: У росії заочно засудили до 11 років тюрми екснардепа та воїна Парасюка, який у 2016 зірвав прапор рф з консульства у Львові

Автор: 

Генпрокуратура рф (27) розшук (650) СС Галичина (39)


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Топ коментарі
+24
А ×ер в сраку всій кацапській прокуратурі разом із закордонними фсбшними філіямі у вигляді захеканих жидівських організацій.
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23.08.2024 02:15
+19
Р@шистські під@р@си в своєму репертуарі((( Слава воїнам УПА
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23.08.2024 02:34
+18
Одне незрозуміло… Навіщо ретранслювати на цензорі російську пропаганду без належного її викриття та засудження?
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23.08.2024 03:19
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А ×ер в сраку всій кацапській прокуратурі разом із закордонними фсбшними філіямі у вигляді захеканих жидівських організацій.
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23.08.2024 02:15 Відповісти
клоуни
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23.08.2024 02:23 Відповісти
Р@шистські під@р@си в своєму репертуарі((( Слава воїнам УПА
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23.08.2024 02:34 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A1%D0%A1 Иностранные формирования войск СС - Википедия (wikipedia.org)

Иностранные формирования войск СС

Иностранные формирования войск СС - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1 вооружённые формирования СС , составленные из иностранцев и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5 этнических немцев , проживавших в других странах. В течение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны в подобных войсках прошло службу более 400 тысяч немцев-граждан Германии и более 522 тысяч солдат из других стран, в числе которых было 185 тысяч https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5 фольксдойче . Общая численность иностранных добровольцев составила 57 % от численности войск СС

Восточная Европа

Русские и казаки: 100 тысяч
Украинцы: 30 тысяч
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23.08.2024 03:13 Відповісти
Рускімі в СС рахувались дві дивізії -29 та 30 і кавалерійський корпус Паннвіца. В нумерації прямо зазначалась нацналежність. Це ваффен СС. Самі кацапи встановили кримвідповідальність за інтерес до Катинського розстрілу поляків у 1940 році. Один одеський жидок, есперантист і депутат Госдури, родич Кірієнка, є головою нової комісії по запереченню бійні в Катині. А сама Генпрокуратура рашки офіційно визнала, що катинський розстріл НКВД це фейк. Як почала брехати Генпрокуратура з Шахтинської справи і з Промпартії, так і їх потомки не зупиняються.
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23.08.2024 03:48 Відповісти
Украінці якщо і були, пуляли мимо. Доказано. Розстріл проводило москальня.
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23.08.2024 03:55 Відповісти
В СС Галичині було дуже багато патріотів. Ви, комуняцку історію вчили? Накуй!
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23.08.2024 03:58 Відповісти
Мені дід розказував. Фашисти заїхали в село на танках. Просили, а не мародерили. Культура. Навіть шоколад дав. не було такого як нам внушала советська пропаганда. Може десь там.
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23.08.2024 04:47 Відповісти
Бабуся на окупованій частині жила. Німець в їх хаті квартирував. Так приносив продуктів стільки, щоб всім хватало. А коли бабуся захворіла - приволок лікаря й той ще ліків дав. А хєрнею страждали поліцаї. руськіє з кримінальним минулим..
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23.08.2024 07:36 Відповісти
Фашисти спалили хату мого діда коли відступали (спалили все село з церквою), люди ховалися в лісі. Бабуся померла під час окупації від запалення легенів (не було лікарів). Дід залишився на згарищі, з купою дітей.
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23.08.2024 08:07 Відповісти
Моїй бабусі повезло..
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23.08.2024 08:38 Відповісти
Одне незрозуміло… Навіщо ретранслювати на цензорі російську пропаганду без належного її викриття та засудження?
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23.08.2024 03:19 Відповісти
Піар. 99 років діду. Судити? Так. Досягнення влади. Кошти не малі, чи на Малі.
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23.08.2024 03:38 Відповісти
Я, корінний із Галича. Ласкаво просимо москальню.
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23.08.2024 03:32 Відповісти
Прокуратура кацапій нехай тікає з
Разом із судьями. Головастик із не нашоі скажи?
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23.08.2024 03:50 Відповісти
шукайте генерала Власова, він з честю ніс ваш триколор поруч з нацистами , якщо не знайдете то викиньтє нах.. всі ці ганчірки, мстя ваша сурова
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23.08.2024 04:33 Відповісти
Москальня сцить від слова СС " Галичина".
Приїжджайте,
https://www.youtube.com/watch?v=w-yTvjSZALk
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23.08.2024 04:39 Відповісти
кацапня вражає своєю тупістю - бьє рекорди!
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23.08.2024 05:43 Відповісти
Придурки
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23.08.2024 05:50 Відповісти
а ви кажете....
рижому всьoго то 78! -🤣 пацан шє сіську ссе...
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23.08.2024 05:53 Відповісти
Чому б нам у відповідь не оголосити у розшук Рогозіна, за те що зігував на росії на мітингу.
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23.08.2024 06:10 Відповісти
Чого вони доскіпуються до справжніх Героів України у 2Світовій війні, борців за її волю і незалежність проти червоної комуно-нацистької, коцапо-совкової чуми ??? нехай своїх ветеранів, борців з червоним комуно-нацизмом, з РОА, РОНА, хіві, козачих полків і корпусів шукають - їх там було дофіга, під 2 мільйони !!! ну і свій аквафреш нехай заборонять

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23.08.2024 06:11 Відповісти
два підараса з завзяттям ідіотичним відрубують руку у свого ж на днк?
ви хочь самі в це вірите?
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23.08.2024 06:12 Відповісти
Це інформація для розуміння того, які люди служили в дивізії:

"...Будучи в полоні, у таборі біля Ріміні (Італія), вояки дивізії "Галичина" (біля 10 000 чоловік) створили: таборовий театр, хори «Бурлака», «Славута» і церковний хор, мистецьку спілку «Веселка», три оркестри, бандуристів і ревелерсів.

Виходили: щоденник «Життя в Таборі», тижневик «Батьківщина», двотижневик «Юнацький Зрив», гумористично-сатиричний двотижневик «Оса», літературно-мистецькі й популярно-наукові журнали: «Наш Шлях» і «Гроно» та неперіодичні видання.

Було організоване спортивне життя (серед ін. масове змагання за Відзнаку Фізичної Вправности). Діяли різні об'єднання (правників, учителів, інженерів, ремісничий цех з підвідділами, студентська громада, літературно-мистецький клуб, товариство філателістів, пластові гуртки, читальні «Просвіти»).

Релігійну опіку таборяни отримували від 4 укр.-католицьких і одного православного душпастирів-капелянів Дивізії. Охорона здоров'я була під опікою 16 лікарів і великої кількості санітарів. Шкільництво охоплювало ряд шкіл: початкову, гімназію, торгівельну, учительську семінарію, сер. техн., однорічну рільничу, лісництва, драматичну, дяківську та ремісничу, з численними відділами; діяли різні курси і народний університет...

Міжнародні інспекції, котрі перевіряли табори військовополонених, були вражені, бо такого не було ні в одному таборі Європи, Азії чи Америки..."
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23.08.2024 07:30 Відповісти
10 000 нікуя собі.
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23.08.2024 12:14 Відповісти
Я одразу тоді сказав, що москалі дуже якісно його використали. В міжнародному медіапросторі це спрацювало 1000% проти України і матиме ще не аби які наслідки.
Можна скільки завгодно вдавати незначучість цієї події але факт остається фактом.
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23.08.2024 07:36 Відповісти
Факт що за 3 дня. І недооцінили бандеру
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23.08.2024 12:16 Відповісти
Ги Ги
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23.08.2024 19:44 Відповісти
Не побачив в інфі, громадянином якої країни є Я.Гунько. Якщо канадцем, то до чого тут йдеться "канадська влада відмовила у видачі 99-річного Гуньки, пославшись на відсутність договору про екстрадицію між двома країнами"???
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23.08.2024 07:44 Відповісти
дід отримав найвищу нагороду
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23.08.2024 08:40 Відповісти
Мабуть треба буде корегувати текст. Бо призвище Гунько відмінникам не підлягає
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23.08.2024 08:50 Відповісти
Прокуратура РФ "оголосила
...що смоктала, смокче і смоктатиме!
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23.08.2024 09:15 Відповісти
 
 