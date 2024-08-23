Прокуратура РФ "оголосила в розшук" ветерана дивізії СС "Галичина" Гуньку, який виступав у парламенті Канади під час візиту Зеленського

Генпрокуратура РФ "оголосила в міжнародний розшук" ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньку, який виступав у парламенті Канади під час візиту Володимира Зеленського.

Про це пишуть на сайті російського відомства, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни заявляють, що раніше канадська влада відмовила у видачі 99-річного Гуньки, пославшись на відсутність договору про екстрадицію між двома країнами.

"Попри небажання деяких країн боротися з нацизмом, Генпрокуратурі вдалося досягти позитивного рішення про включення Хунки до бази даних Інтерполу", - стверджують в Генпрокуратурі РФ.

Крім того, росіяни заявляють, що Гунька причетний "до вбивства щонайменше 500 мирних радянських громадян".

Водночас підтвердити дані про розшук Гуньки в публічній базі даних Інтерполу не вдалось.

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Що передувало

Нагадаємо, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади, у парламенті цієї країни Зеленський, Трюдо та депутати парламенту вшанували аплодисментами ветерана дивізії "галичина" Ярослава Гунька.

Однак запрошення Гуньки до парламенту Канади викликало обурення єврейських організацій Канади та Польщі, які зажадали пояснень.

Згодом спікер палати громад Ентоні Рота вибачився за запрошення на засідання парламенту людини, яка воювала на боці нацистського військового підрозділу під час Другої світової війни.

А 27 вересня канадський прем'єр Джастін Трюдо також вибачився від імені парламенту за запрошення ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гунька на виступ Володимира Зеленського.

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