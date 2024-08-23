Прокуратура РФ "оголосила в розшук" ветерана дивізії СС "Галичина" Гуньку, який виступав у парламенті Канади під час візиту Зеленського
Генпрокуратура РФ "оголосила в міжнародний розшук" ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньку, який виступав у парламенті Канади під час візиту Володимира Зеленського.
Про це пишуть на сайті російського відомства, передає Цензор.НЕТ.
Росіяни заявляють, що раніше канадська влада відмовила у видачі 99-річного Гуньки, пославшись на відсутність договору про екстрадицію між двома країнами.
"Попри небажання деяких країн боротися з нацизмом, Генпрокуратурі вдалося досягти позитивного рішення про включення Хунки до бази даних Інтерполу", - стверджують в Генпрокуратурі РФ.
Крім того, росіяни заявляють, що Гунька причетний "до вбивства щонайменше 500 мирних радянських громадян".
Водночас підтвердити дані про розшук Гуньки в публічній базі даних Інтерполу не вдалось.
Що передувало
Нагадаємо, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Канади, у парламенті цієї країни Зеленський, Трюдо та депутати парламенту вшанували аплодисментами ветерана дивізії "галичина" Ярослава Гунька.
Однак запрошення Гуньки до парламенту Канади викликало обурення єврейських організацій Канади та Польщі, які зажадали пояснень.
Згодом спікер палати громад Ентоні Рота вибачився за запрошення на засідання парламенту людини, яка воювала на боці нацистського військового підрозділу під час Другої світової війни.
А 27 вересня канадський прем'єр Джастін Трюдо також вибачився від імені парламенту за запрошення ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гунька на виступ Володимира Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Иностранные формирования войск СС
Иностранные формирования войск СС - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1 вооружённые формирования СС , составленные из иностранцев и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5 этнических немцев , проживавших в других странах. В течение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны в подобных войсках прошло службу более 400 тысяч немцев-граждан Германии и более 522 тысяч солдат из других стран, в числе которых было 185 тысяч https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5 фольксдойче . Общая численность иностранных добровольцев составила 57 % от численности войск СС
Восточная Европа
Русские и казаки: 100 тысяч
Украинцы: 30 тысяч
Разом із судьями. Головастик із не нашоі скажи?
Приїжджайте,
https://www.youtube.com/watch?v=w-yTvjSZALk
рижому всьoго то 78! -🤣 пацан шє сіську ссе...
ви хочь самі в це вірите?
"...Будучи в полоні, у таборі біля Ріміні (Італія), вояки дивізії "Галичина" (біля 10 000 чоловік) створили: таборовий театр, хори «Бурлака», «Славута» і церковний хор, мистецьку спілку «Веселка», три оркестри, бандуристів і ревелерсів.
Виходили: щоденник «Життя в Таборі», тижневик «Батьківщина», двотижневик «Юнацький Зрив», гумористично-сатиричний двотижневик «Оса», літературно-мистецькі й популярно-наукові журнали: «Наш Шлях» і «Гроно» та неперіодичні видання.
Було організоване спортивне життя (серед ін. масове змагання за Відзнаку Фізичної Вправности). Діяли різні об'єднання (правників, учителів, інженерів, ремісничий цех з підвідділами, студентська громада, літературно-мистецький клуб, товариство філателістів, пластові гуртки, читальні «Просвіти»).
Релігійну опіку таборяни отримували від 4 укр.-католицьких і одного православного душпастирів-капелянів Дивізії. Охорона здоров'я була під опікою 16 лікарів і великої кількості санітарів. Шкільництво охоплювало ряд шкіл: початкову, гімназію, торгівельну, учительську семінарію, сер. техн., однорічну рільничу, лісництва, драматичну, дяківську та ремісничу, з численними відділами; діяли різні курси і народний університет...
Міжнародні інспекції, котрі перевіряли табори військовополонених, були вражені, бо такого не було ні в одному таборі Європи, Азії чи Америки..."
Можна скільки завгодно вдавати незначучість цієї події але факт остається фактом.
...що смоктала, смокче і смоктатиме!