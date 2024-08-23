Запорожская областная больница отремонтирует укрытие с переплатой не менее 8 млн грн

КНП "Запорожская областная клиническая больница" 10 июля заказала ООО "Укренерджи Строй" ремонт укрытия в здании пищеблока за 34,87 млн грн.

Как пишут НАШІ ГРОШІ, ремонт укрытия проводят по завышенным ценам и с переплатой минимум 8 млн грн, информирует Цензор.НЕТ.

До конца 2024 года планируется выполнить общестроительные работы, установить отопление, вентиляцию, водопровод, канализацию, внутренние системы кислородоснабжения и контроля загазованности. Также предусмотрены электромонтажные работы, внедрение систем связи, пожарной сигнализации и пожаротушения, видеонаблюдения, подключение интернета, меры гражданской защиты, установка дизельгенератора и благоустройство территории.

Работы будут финансироваться из местного бюджета. Договорная цена твердая.

Читайте: Россияне ударили по уже давно недействующему инфраструктурному объекту в Запорожье, - Федоров

В итоговой ведомости ресурсов наибольшая сумма 1,28 млн грн приходится на двери ДУ-IV-2.3 размером 900х2100 по 213 600 грн. Магазин "ЮаСейф" продает двери ДУ-IV размером 900х2000 по 67 953 грн/шт, а ООО "Вебком" по 65 664 грн/шт, что втрое дешевле.

Кабель ВВГнгд 5х35 кв. мм заказали по 1 950 грн/м. Крупный поставщик "Укрпровод" предлагает его по 932 грн/м, что вдвое дешевле.

Противогаз гражданский ДП7 учли по 3 300 грн/шт. "Эпицентр" предлагает его по 1 973 грн/шт, а "Ukrsiz" по 1 500 грн/шт, что вдвое дешевле. Всего для укрытия заказали 223 противогаза на 736 тысяч гривен.

Запорожскую областную больницу возглавляет Игорь Шишка, которого связывают с главой Запорожской ОГА Иваном Федоровым. В 2017 году Шишка получил подозрение в организации незаконной закупки автомобилей скорой помощи, из-за чего государство понесло убытки на 13 млн грн. Однако в 2022 году Высший антикоррупционный суд закрыл это дело из-за истечения сроков давности.

Фирма "Укрэнерджи Строй" принадлежит Александру Любишко. Он также был руководителем строительного проекта Ледовой арены в Мелитополе во времена мэрства Ивана Федорова, которое закончилось коррупционным скандалом.