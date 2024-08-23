Запорізька обласна лікарня відремонтує укриття із переплатою щонайменше 8 млн грн

КНП "Запорізька обласна клінічна лікарня" 10 липня замовила ТОВ "Укренерджі Буд" ремонт укриття у будівлі харчоблоку за 34,87 млн грн.

Як пишуть НАШІ ГРОШІ, ремонт укриття проводять за завищеними цінами і з переплатою щонайменше 8 млн грн, інформує Цензор.НЕТ.

До кінця 2024 року планується виконати загальнобудівельні роботи, встановити опалення, вентиляцію, водопровід, каналізацію, внутрішні системи киснепостачання та контролю загазованості. Також передбачено електромонтажні роботи, впровадження систем зв’язку, пожежної сигналізації та пожежогасіння, відеоспостереження, підключення інтернету, заходи цивільного захисту, встановлення дизельгенератора та благоустрій території.

Роботи фінансуватимуться з місцевого бюджету. Договірна ціна тверда.

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У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума 1,28 млн грн припадає на двері ДУ-IV-2.3 розміром 900х2100 по 213 600 грн. Магазин "ЮаСейф" продає двері ДУ-IV розміром 900х2000 по 67 953 грн/шт, а ТОВ "Вебком" по 65 664 грн/шт, що втричі дешевше.

Кабель ВВГнгд 5х35 кв. мм замовили по 1 950 грн/м. Крупний постачальник "Укрпровід" пропонує його по 932 грн/м, що вдвічі дешевше.

Протигаз цивільний ДП7 врахували по 3 300 грн/шт. "Епіцентр" пропонує його по 1 973 грн/шт, а "Ukrsiz" по 1 500 грн/шт, що вдвічі дешевше. Загалом для укриття замовили 223 протигази на 736 тисяч гривень.

Запорізьку обласну лікарню очолює Ігор Шишка, якого пов'язують з головою Запорізької ОВА Іваном Федоровим. У 2017 році Шишка отримав підозру в організації незаконної закупівлі автомобілів швидкої допомоги, через що держава зазнала збитків на 13 млн грн. Однак у 2022 році Вищий антикорупційний суд закрив цю справу через закінчення строків давності.

Фірма "Укренерджі Буд" належить Олександру Любишку. Він також був керівником будівельного проекту Льодової арени у Мелітополі, за часів мерства Івана Федорова, яке закінчилось корупційним скандалом.