Росіяни вдарили по інфраструктурному об’єкту в Запоріжжі, який вже давно не діє, - Федоров

Російські окупаційні війська атакували інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі, який не діє від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"У передмісті обласного центру ворог уражає інфраструктурний об'єкт, вдруге за останні три дні. По одному і тому самому об'єкту ворог намагається поцілити, вважаючи, що там є якесь життя", - розповів очільник області.

За словами Федорова, цей об'єкт вже понад 2,5 роки не діє - від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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