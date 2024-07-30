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Новини Війна
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Росіяни вдарили по інфраструктурному об’єкту в Запоріжжі, який вже давно не діє, - Федоров

Росіяни вдарили по Запоріжжю

Російські окупаційні війська атакували інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі, який не діє від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"У передмісті обласного центру ворог уражає інфраструктурний об'єкт, вдруге за останні три дні. По одному і тому самому об'єкту ворог намагається поцілити, вважаючи, що там є якесь життя", - розповів очільник області.

За словами Федорова, цей об'єкт вже понад 2,5 роки не діє - від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте: Запорізькі піротехніки ДСНС знищили бойову частину авіаційної ракети. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2258) обстріл (28183) Федоров Іван (645)


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Топ коментарі
+6
ало, СБУ? тут фьодоров кацапам каже, що вони луплять по об'єкту, який не використовується.
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30.07.2024 10:55
+6
Яка мудра людина , тепер розкажи ще про об' єкти які діють .
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30.07.2024 10:56
+3
федоров або зрадник, або звичайний зелений ідіот. Треба навпаки казати, щоб кацапи і далі лупили в непотрібні об'єкти, які не використовуються.
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30.07.2024 10:58
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ало, СБУ? тут фьодоров кацапам каже, що вони луплять по об'єкту, який не використовується.
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30.07.2024 10:55 Відповісти
Яка мудра людина , тепер розкажи ще про об' єкти які діють .
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30.07.2024 10:56 Відповісти
федоров або зрадник, або звичайний зелений ідіот. Треба навпаки казати, щоб кацапи і далі лупили в непотрібні об'єкти, які не використовуються.
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30.07.2024 10:58 Відповісти
Ментальні розлади у людини .
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30.07.2024 11:00 Відповісти
Тобто:
Рашисти гадали, що ми будемо метушитися, щось відновлювати, щось розширювати, будувати, ...
А ми таки хитрі, раз і... НІЧОГО НЕ РОБИЛИ!
І їм нічого знищувати!
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30.07.2024 11:01 Відповісти
Ага, половина міста одразу відчула що обєкт не діючий .
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30.07.2024 11:06 Відповісти
Просто Федоров трошки "забув":
По документам об'єкт то відновлено та він працює!
З від-ти рашисти й "наволочку" і отримали...
А Федоров всю контору спалив!
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30.07.2024 11:08 Відповісти
Може ти, дурню, розкажеш які ще діють?
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30.07.2024 11:14 Відповісти
Корегування від зеленої команди
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30.07.2024 11:42 Відповісти
Або Федоров тупий або навмисно повідомляє ворогові про те, що не туди треба було цілитися.
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30.07.2024 12:01 Відповісти
 
 