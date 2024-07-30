Росіяни вдарили по інфраструктурному об’єкту в Запоріжжі, який вже давно не діє, - Федоров
Російські окупаційні війська атакували інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі, який не діє від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"У передмісті обласного центру ворог уражає інфраструктурний об'єкт, вдруге за останні три дні. По одному і тому самому об'єкту ворог намагається поцілити, вважаючи, що там є якесь життя", - розповів очільник області.
За словами Федорова, цей об'єкт вже понад 2,5 роки не діє - від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Топ коментарі
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Рашисти гадали, що ми будемо метушитися, щось відновлювати, щось розширювати, будувати, ...
А ми таки хитрі, раз і... НІЧОГО НЕ РОБИЛИ!
І їм нічого знищувати!
По документам об'єкт то відновлено та він працює!
З від-ти рашисти й "наволочку" і отримали...
А Федоров всю контору спалив!