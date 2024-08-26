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Новости Война
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РФ обстреляла пригород Запорожье: Погиб мужчина, ранена женщина. ФОТО

Российские захватчики ударили по Запорожскому району, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне убили гражданского человека в Запорожском районе. Враг нанес удар рядом с частным домом. Погиб мужчина", - говорится в сообщении.

По данным Офиса Генпрокурора, войска РФ совершили обстрел населенных пунктов Запорожского района Запорожской области.

В результате вражеского удара погиб местный житель, ранена женщина. Также повреждена гражданская инфраструктура.

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РФ обстріляла передмістя Запоріжжя: Загинув чоловік

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обстрел (26951) Запорожская область (3051)


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