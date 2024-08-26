ЦОР: За экологическими протестами в Сербии, вероятно, стоит Россия

Вероятным организатором протестов против соглашения Сербии с Европейским Союзом по добыче лития является Российская Федерация - в мобилизации населения на протесты задействован широкий круг связанных с Россией участников: СМИ, политические партии и общественные организации, в том числе экстремистского характера, а срыв такого соглашения отвечает интересам российского правительства.

Об этом говорится в закрытом докладе Центра оборонных реформ "Российское влияние на экологические протесты в Сербии в августе 2024-го", находящемся в распоряжении редакции Guildhall, передает Цензор.НЕТ.

"Распространенная в западной экспертной среде оценка протестов, как таких, которые организованы исключительно экологическими организациями и местными предпринимателями поддержана также мерами публичной дипломатии РФ, в частности сообщением российского МИД, и отдельными представителями правительства Сербии, имеющих собственные связи с Россией, к примеру, награжденным Службой внешней разведки РФ "Орденом дружбы" Александром Вулиным (Александар Вулин), который заявил о подготовке в стране государственного переворота со стороны Запада и соответствующих общественных организаций", - отмечают аналитики.

"Сеть связанных с РФ организаций, в том числе праворадикальные и экстремистские группы, футбольные ультрас, экологические и общественные организации, оппозиционные политические партии, задействованы как в осуществлении влияния, направленного на срыв соглашения, так и в мобилизации населения на уличные акции", - установили в ЦОР.

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Так, как говорится в докладе, кампания поддержана государственными медиа РФ, в частности Russia Today Balkans, что освещало и анонсировало протесты экологических организаций, в частности главный протест в Белграде 10 августа, а также Sputnik Serbia, что актуализировало аресты активистов кампании.

В мобилизации населения на протесты и одновременном усилении имеющихся в обществе конфликтогенов (в частности, вопрос Косово) задействована сеть связанных с российской военной разведкой (ГРУ) экстремистских и праворадикальных организаций, в частности "Народная патрола" (Народная патрола), лидер которой Дамьян Кнежевич (Дамњан Кнежевић) посещал в 2022 году базу организации-прикрытия ГРУ, так называемой ЧВК "Вагнер" в Санкт-Петербурге, а также"Србска Акција" (Србска Акција), Клуб 451 (Клуб 451) и их молодежный отдел Зборашка омладина (Зборашка омладина), Зентропа (Зентропа) и неофашистская"Образ" (Образ).

Лидер праворадикальной организации "Народная патрола" Дамьян Кнежевич (третий справа) с руководителем "центра дружбы и сотрудничества" ЧВК "Вагнер" "Z-Орлы" в Белграде Александром Лисовым (второй справа)

Аналитики подчеркивают участие в кампании сербских ультрас, в частности ФК "Партизан", связи которых с подразделением ГРУ 29155 были установлены в рамках мероприятий по дестабилизации Молдовы, и ФК "Црвена Звезда", имеющий партнерские отношения с ультрас московского "Спартака", а спонсором команды является российский "Газпром". Как говорится в исследовании, в рамках кампании, ультрас команд осуществляли влияние, направленное на противодействие добычи лития в стране и актуализировали вопрос Косово соответственно.

Ультрас ФК "Партизан", имеющие связи с российским ГРУ, развернули баннер против добычи лития в Сербии - "Не дадим росу, не дадим траву, не дадим Дрину, не дадим Саву"

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Также, в материале отдельно проанализировано участие в кампании сети связанных с РФ политических сил, в частности "Двери" (Српски покрет Двери), Движение за восстановление Королевства Сербии (Покрета обнове Краљевине Србије), Новая Демократическая партия Сербии и "Мы - снага народа" (Мы - снага народа) и отдельных экологических организаций, к примеру "Защитим Јадар и Рађевину" (Защитим Јадар и Рађевину) и КОРС (Коалиција за одрживо рударство).

Аналитики отмечают, что характерны призывы со стороны проанализированных участников, в частности представителей экстремистских организаций и политиков, к Российской Федерации "вмешаться в ситуацию" на фоне протестов. Так, соответствующее заявление сделал лидер упомянутой выше "Народной патрола", Дамиан Кнежевич, отметив, что "понимает внешнюю политику братской России, как невмешательство во внутренние дела других государств, но это уже неустойчивая позиция, если вы хотите оставаться супердержавой".

Также, на странице в сети X в прошлом одного из лидеров сербской оппозиции и вице-президента, возглавляемого офицером ПГУ КГБ Андреем Бельяниновым (Андрей Бельянинов), председателя движения "Ослобођење" (Ослобођење) Младжана Джорджевича (Млађан Ђорђевић), была опубликована совместная фотография с генерал-лейтенантом СВР РФ, известным как губернатор "Балкан" и архитектор российской политики в регионе, причастный к попыткам госпереворотов ГРУ в Черногории и Болгарии, Леонидом Решетниковым (Леонид Решетников) с призывом к президенту РФ "вмешаться в ситуацию" и в случае необходимости "свергнуть режим Вучича". Правда, на следующий день (23 августа) Джорджевич заявил, что его страница якобы была взломана и удалил публикацию.

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Guildhall пообщался с сербскими экспертами по вопросам безопасности с целью оценки ситуации. Так, аналитик Atlantic Council Руслан Трад вспомнил участие Решетникова в попытке государственного переворота в Болгарии и заявил, что меры по вмешательству являются характерной чертой такой деятельности.

"Это то, что Решетников делает: вмешивается. Его главным регионом являются Балканы, и он расширяет российские сети по всему региону. Это то, что он сделал в Болгарии несколько лет назад (попытка госпереворота - ред.)", - говорит аналитик.

"Отношения между Сербией и Россией очень специфические и не исчерпываются призмой "братских народов и партнеров". Это не первый случай, когда Москва угрожает Вучичу - предыдущие разы были в том числе из-за несогласия сербского лидера по созданию российской базы в Сербии. Такая гибридная тактика является частью инструментария Москвы.

По словам Руслана Трада, такие угрозы направлены не только на противодействие соглашению с ЕС по добыче лития, но и на противодействие сближению Сербии с ЕС.

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