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Из-за российских атак шесть пассажирских поездов задерживаются более чем на 5 часов, - Укрзализныця

На Полтавщині через російську атаку затримується низка потягів

После вчерашних обстрелов некоторые поезда задерживаются более чем на семь часов. Железнодорожные энергетики практически всю ночь работали над устранением аварийных неисправностей и последствий вчерашних обстрелов энергетической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

Однако влияние на график еще будет ощущаться в течение дня.

Наибольшие задержки сейчас имеют следующие поезда:

  • № 120 Дорогуск - Днепр (+7:46);
  • № 64 Львов - Харьков (+7:44);
  • № 6 Ясиня - Запорожье (+5:24);
  • № 95 Киев - Рахов (+5:23);
  • № 18 Ужгород - Харьков (+5:06);
  • № 7 Киев - Черновцы (+5:03).

Это означает, что ряд обратных рейсов - то есть с отправлением в течение дня - отправится с начальной станции позже запланированного минимум на час. Прежде всего речь идет о таких поездах:

  • № 17 Харьков - Ужгород;
  • № 93 Харьков - Хелм;
  • № 120 Дорогуск - Днепр.

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