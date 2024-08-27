Из-за российских атак шесть пассажирских поездов задерживаются более чем на 5 часов, - Укрзализныця

После вчерашних обстрелов некоторые поезда задерживаются более чем на семь часов. Железнодорожные энергетики практически всю ночь работали над устранением аварийных неисправностей и последствий вчерашних обстрелов энергетической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

Однако влияние на график еще будет ощущаться в течение дня.

Наибольшие задержки сейчас имеют следующие поезда:

№ 120 Дорогуск - Днепр (+7:46);

№ 64 Львов - Харьков (+7:44);

№ 6 Ясиня - Запорожье (+5:24);

№ 95 Киев - Рахов (+5:23);

№ 18 Ужгород - Харьков (+5:06);

№ 7 Киев - Черновцы (+5:03).

Это означает, что ряд обратных рейсов - то есть с отправлением в течение дня - отправится с начальной станции позже запланированного минимум на час. Прежде всего речь идет о таких поездах:

№ 17 Харьков - Ужгород;

№ 93 Харьков - Хелм;

№ 120 Дорогуск - Днепр.

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