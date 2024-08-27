Из-за российских атак шесть пассажирских поездов задерживаются более чем на 5 часов, - Укрзализныця
После вчерашних обстрелов некоторые поезда задерживаются более чем на семь часов. Железнодорожные энергетики практически всю ночь работали над устранением аварийных неисправностей и последствий вчерашних обстрелов энергетической инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".
Однако влияние на график еще будет ощущаться в течение дня.
Наибольшие задержки сейчас имеют следующие поезда:
- № 120 Дорогуск - Днепр (+7:46);
- № 64 Львов - Харьков (+7:44);
- № 6 Ясиня - Запорожье (+5:24);
- № 95 Киев - Рахов (+5:23);
- № 18 Ужгород - Харьков (+5:06);
- № 7 Киев - Черновцы (+5:03).
Это означает, что ряд обратных рейсов - то есть с отправлением в течение дня - отправится с начальной станции позже запланированного минимум на час. Прежде всего речь идет о таких поездах:
- № 17 Харьков - Ужгород;
- № 93 Харьков - Хелм;
- № 120 Дорогуск - Днепр.
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