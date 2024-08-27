Через російські атаки шість пасажирських поїздів затримуються на понад 5 годин, - Укрзалізниця
Після вчорашніх обстрілів деякі потяги затримуються більше ніж на сім годин. Залізничні енергетики практично всю ніч працювали над усуненням аварійних несправностей та наслідків вчорашніх обстрілів енергетичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в АТ "Укрзалізниця".
Проте вплив на графік ще буде відчуватись упродовж дня.
Найбільші затримки наразі мають такі поїзди:
- № 120 Дорогуськ - Дніпро (+7:46);
- № 64 Львів - Харків (+7:44);
- № 6 Ясіня - Запоріжжя (+5:24);
- № 95 Київ - Рахів (+5:23);
- № 18 Ужгород - Харків (+5:06);
- № 7 Київ - Чернівці (+5:03).
Це означає, що низка зворотних рейсів - тобто з відправленням упродовж дня - вирушить з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину. Передусім йдеться про такі потяги:
- № 17 Харків - Ужгород;
- № 93 Харків - Хелм;
- № 120 Дорогуськ - Дніпро.
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