Ворог вдарив по об’єкту залізничної інфраструктури на Сумщині

Під час масованої атаки ворог вдарив по об’єкту залізничної інфраструктури у Сумській області, є поранений.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"На жаль, є влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури у Сумській області. Пошкоджено контактну мережу та будівлі, поранено помічника машиніста. Його госпіталізовано, загрози життю немає", – йдеться у повідомленні.

Водночас усі рейси, які тимчасово зупинились у зв'язку зі знеструмленнями після масштабної ворожої атаки, вже підхоплені резервними тепловозами та продовжують рух.

Крім того, деякі вокзали, які також були знеструмлені через відключення у міських мережах, вже переведені на резервні генератори та використовуються як пункти незламності.

Приміські електропоїзди у деяких регіонах їдуть із затримками, утім електрички City Express у Києві та Дніпрі рухаються за графіком.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" розпорядилася запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.