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Дурова взяли под судебный надзор во Франции, - СМИ

Дурова взяли під судовий нагляд у Франції

В среду, 28 августа, французский суд взял под судебный надзор основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Ему также запретили покидать территорию Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Кроме того, Дуров должен внести залог в размере 5 млн евро. Также он обязан появляться в полицейский участок дважды в неделю.

Основателя Telegram обвиняют в шести правонарушениях. В частности, его обвиняют в администрировании онлайн-платформы с целью незаконных транзакций, а также в отказе предоставить информацию или документы по запросу компетентных органов и в причастности к преступлениям, включая незаконное обращение наркотиков, организованное мошенничество и предоставление криптографических услуг.

Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа был арестован в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он предстал перед следователем судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за ​​целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и т.д.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.

Автор: 

суд (25085) Франция (3500) Павел Дуров (16) Telegram (113)


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Топ комментарии
+9
Так розслідування тільки почалося. На цей час Дуров буде під поліцейським наглядом.
А потім суд ухвалить остаточний вирок у справі.

Обмежувальний захід прийнято, а бездоказово сидіти у в'язниці поки йде розслідування, - це не європейський метод.
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28.08.2024 23:22
+5
Був би в Франції свій "гроза" чеченців, "спасітєль" "найвеличнішого" - Олег Татаров,то Дуров міг би тихенько переплисти Рейн і уникнути французького правосуддя
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28.08.2024 23:27
+5
Або "тихенько пішов би в ліс" (с)

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28.08.2024 23:36
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Все! Відкупився! А ще дорікають нам корупцією! Достатньо згадати фільм ,,Відкрийте, поліція" ! Та й не тільки!
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28.08.2024 23:13 Ответить
Так розслідування тільки почалося. На цей час Дуров буде під поліцейським наглядом.
А потім суд ухвалить остаточний вирок у справі.

Обмежувальний захід прийнято, а бездоказово сидіти у в'язниці поки йде розслідування, - це не європейський метод.
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28.08.2024 23:22 Ответить
Поки не буде світити реальне закриття цей феесбешний штемп буде відвідувати поліцію. Йому поки що нічого не муляє.
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28.08.2024 23:22 Ответить
Крім цього, Дуров має внести заставу в розмірі 5 млн євро
=======

Фошисти. Звідки у простого програміста такі гроші?
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28.08.2024 23:23 Ответить
Був би в Франції свій "гроза" чеченців, "спасітєль" "найвеличнішого" - Олег Татаров,то Дуров міг би тихенько переплисти Рейн і уникнути французького правосуддя
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28.08.2024 23:27 Ответить
Або "тихенько пішов би в ліс" (с)

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28.08.2024 23:36 Ответить
Повинно бути на ЗЕленому фоні !!!
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28.08.2024 23:45 Ответить
Франція оголосила в розшук брата Дурова.

Французька поліція пів року веде розслідування проти Павла та Миколи Дурових.

Павло заявив, що саме його брат вигадав стандарт шифрування для "Телеграм". Миколу Дурова Forbes назвало найвпливовішою людиною IT.
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28.08.2024 23:32 Ответить
Російський Telegram-канал Baza, близький до спецслужб країни, повідомив у понеділок, що силовики отримали вказівку видалити застосунок зі своїх телефонів.

"Усі, хто звик використовувати Telegram для конфіденційних розмов і чатів, повинні негайно видалити їх і не робити цього в майбутньому", - написала також у неділю в телеграмі російська пропагандистка Маргарита Симоньян.
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28.08.2024 23:38 Ответить
рукописи не горят
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29.08.2024 00:33 Ответить
Тобто взяли хлопа за яйца...
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28.08.2024 23:36 Ответить
Бастильевский централ, ветер северный
Этапом с Ле Бурже, зла немерено
Лежит мой сервер
Тon не глючь!
Бастильевский централ, ветер северный
Когда я шифровал, жизнь разменяна
Но не очко обычно губит
А от телеграма ключ
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28.08.2024 23:46 Ответить
Ну и к чему эта фуйня?
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29.08.2024 01:09 Ответить
А до чого твій недолугий допис? що конкретно сказати хотів?
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29.08.2024 01:17 Ответить
К тому что ты кацапский долбодятел. Причем ним разу не сидевший, но торчащий от кацапского шансона и "романтики тюремной"
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29.08.2024 01:22 Ответить
яке ж ти тупориле де ти коняка побачила що я "торчащий от кацапского шансона и "романтики тюремной""? ти настільки недорозвинее, що навіть не розгледіло прямий стьоб з Дурова та його арешту, малось на увазі що ця консерва кацапська якщо звалить на свою паРашу може й "блатнячка" для своїх іванів "забацать", про те як він страждав у французських "казєматах"...
ти тільки в одному правий, я ні разу не сидівший!
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29.08.2024 01:30 Ответить
одноклітинне, тобі хоч розуму вистачило розгорнути зображення та допетрати що це прикол?
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29.08.2024 01:34 Ответить
Час покаже як все буде.
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29.08.2024 00:09 Ответить
Це не дороги і не будівництво фортифікаційних споруд - багато не навариш.
Тому буде менше вірних "слуг народу
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29.08.2024 01:08 Ответить
******** (адаптувати як зараз модно кажуть) фейсбук назвать то в контактом то херня, он хлопець в Німеччині піратку дому драконів подивився - 2000 євро штраф ото злодюга а це поважна людина дивиться не переплутайте
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29.08.2024 01:17 Ответить
у цій справі не все так однозначно
поперше - тут дурний переклад, в орігіналі сказано "money laundering and providing cryptographic services to criminals." - створення грошей та надання кріптографічних послуг кріміналу.

Те що він співпрацює з росіянами, це зрозуміло. Але це лише одна, достить невеличка строна справи.

інша сторона - чи ми маємо право на приватність від держави, чи ні.
ось яке тут питання головне.

Тобто його звинуваючують досить офіційно що він шифрує за допомогою своєї проги меседжи від одної людини до іншої. Хм... цікаве звинувачення. Так, виходить, ми не маємо права на приватність? А держава, тобто люди з ксівами мають право копирсатися у наших приватних справах, без перешкодно дивитися всі наші спілкування?

У нашому така точка зору, яку висказують Сноуден, Трамп, Маск та інші проросійскі персони, Дуров також - вони виглядають досить дивно. Але, хм... дуже багато людей вважає що - Privacy is your right, тобто держава не має права взагалі на перлстрацію будь якої нашої кореспонденції.
Тому дуже дивно виглядає таке звинувачення, як надання кріпторгафічних послуг. Якому криміналу? Хто довів у суді, що ті спілкування були криміналом?

Навіть якщо мова йде про торгівлю наркотиками, по-перше у багатьох країнах більшість того, що у нас вважається криміналом, не вважається незаконним. По-друге є межа, де навіть торговля наркотіками не вважається важким криміналом, лише невеличкою адмін-провиною.

Але є мільон таких розмов "на межі", коли якийсь придурок-недоумок з ксіво. вважає розмову кримінальною, у нас таких недолугих придурків більше ніж у будь-якій іншій країні, навіть розрахунки криптою придурки нодорозвинуті вважають криміналом.

І тут є велике питання - чи мають право ті придурки з ксівами сувати свого брудного носа у всі щілини, де їм цікаво - чи ні.
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29.08.2024 01:49 Ответить
You're wrong. "Money laundering "- отмывание денег
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29.08.2024 07:21 Ответить
З усього цього витікає тільки одне - ні під одну цаггську сраку Дуров не лізе, а так хочеться запхнуть. Що ж до обвинувачень - була б людина, а ярмо знайдуть. Що ж до баранів "інформативного фронту", то що на поверхні, те й голові, з Телеграмом, чи без нього. Ви ще БОГА під дупу засуньте.
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29.08.2024 08:00 Ответить
Треба його брата Миколу до відповідальності притягати, бо ця «лялька» з комплексом месії лише обкладинка цієї історії. Усю головну відповідальність за створення платформ ВК та Телеги несе його старший брат, який виглядає наче розумововідсталий геній, але який дуже добре знає свою справу та вважається самою впливовою людиною в ІТ.
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29.08.2024 08:52 Ответить
 
 