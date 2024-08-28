Дурова взяли под судебный надзор во Франции, - СМИ

В среду, 28 августа, французский суд взял под судебный надзор основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Ему также запретили покидать территорию Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Кроме того, Дуров должен внести залог в размере 5 млн евро. Также он обязан появляться в полицейский участок дважды в неделю.

Основателя Telegram обвиняют в шести правонарушениях. В частности, его обвиняют в администрировании онлайн-платформы с целью незаконных транзакций, а также в отказе предоставить информацию или документы по запросу компетентных органов и в причастности к преступлениям, включая незаконное обращение наркотиков, организованное мошенничество и предоставление криптографических услуг.

Задержание Дурова во Франции

Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа был арестован в Париже.

Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он предстал перед следователем судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за ​​целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и т.д.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.