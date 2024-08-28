Дурова взяли под судебный надзор во Франции, - СМИ
В среду, 28 августа, французский суд взял под судебный надзор основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Ему также запретили покидать территорию Франции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Кроме того, Дуров должен внести залог в размере 5 млн евро. Также он обязан появляться в полицейский участок дважды в неделю.
Основателя Telegram обвиняют в шести правонарушениях. В частности, его обвиняют в администрировании онлайн-платформы с целью незаконных транзакций, а также в отказе предоставить информацию или документы по запросу компетентных органов и в причастности к преступлениям, включая незаконное обращение наркотиков, организованное мошенничество и предоставление криптографических услуг.
Задержание Дурова во Франции
Напомним, что владельца Telegram россиянина Павла Дурова вечером 24 августа был арестован в Париже.
Сообщалось, что в субботу вечером, 24 августа, он предстал перед следователем судьей перед возможным предъявлением обвинения в воскресенье за целый ряд преступлений: терроризм, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, получение похищенных товаров, преступления против детей и т.д.
Ему грозит до 20 лет тюрьмы, он предстанет перед судом как гражданин Франции, поскольку имеет паспорт этого государства.
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А потім суд ухвалить остаточний вирок у справі.
Обмежувальний захід прийнято, а бездоказово сидіти у в'язниці поки йде розслідування, - це не європейський метод.
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Фошисти. Звідки у простого програміста такі гроші?
Французька поліція пів року веде розслідування проти Павла та Миколи Дурових.
Павло заявив, що саме його брат вигадав стандарт шифрування для "Телеграм". Миколу Дурова Forbes назвало найвпливовішою людиною IT.
"Усі, хто звик використовувати Telegram для конфіденційних розмов і чатів, повинні негайно видалити їх і не робити цього в майбутньому", - написала також у неділю в телеграмі російська пропагандистка Маргарита Симоньян.
Этапом с Ле Бурже, зла немерено
Лежит мой сервер
Тon не глючь!
Бастильевский централ, ветер северный
Когда я шифровал, жизнь разменяна
Но не очко обычно губит
А от телеграма ключ
ти тільки в одному правий, я ні разу не сидівший!
Тому буде менше вірних "слуг народу
поперше - тут дурний переклад, в орігіналі сказано "money laundering and providing cryptographic services to criminals." - створення грошей та надання кріптографічних послуг кріміналу.
Те що він співпрацює з росіянами, це зрозуміло. Але це лише одна, достить невеличка строна справи.
інша сторона - чи ми маємо право на приватність від держави, чи ні.
ось яке тут питання головне.
Тобто його звинуваючують досить офіційно що він шифрує за допомогою своєї проги меседжи від одної людини до іншої. Хм... цікаве звинувачення. Так, виходить, ми не маємо права на приватність? А держава, тобто люди з ксівами мають право копирсатися у наших приватних справах, без перешкодно дивитися всі наші спілкування?
У нашому така точка зору, яку висказують Сноуден, Трамп, Маск та інші проросійскі персони, Дуров також - вони виглядають досить дивно. Але, хм... дуже багато людей вважає що - Privacy is your right, тобто держава не має права взагалі на перлстрацію будь якої нашої кореспонденції.
Тому дуже дивно виглядає таке звинувачення, як надання кріпторгафічних послуг. Якому криміналу? Хто довів у суді, що ті спілкування були криміналом?
Навіть якщо мова йде про торгівлю наркотиками, по-перше у багатьох країнах більшість того, що у нас вважається криміналом, не вважається незаконним. По-друге є межа, де навіть торговля наркотіками не вважається важким криміналом, лише невеличкою адмін-провиною.
Але є мільон таких розмов "на межі", коли якийсь придурок-недоумок з ксіво. вважає розмову кримінальною, у нас таких недолугих придурків більше ніж у будь-якій іншій країні, навіть розрахунки криптою придурки нодорозвинуті вважають криміналом.
І тут є велике питання - чи мають право ті придурки з ксівами сувати свого брудного носа у всі щілини, де їм цікаво - чи ні.