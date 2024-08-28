Дурова взяли під судовий нагляд у Франції, - ЗМІ
У середу, 28 серпня, французький суд взяв під судовий нагляд засновника месенджера Telegram Павла Дурова. Йому також заборонили покидати територію Франції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Крім цього, Дуров має внести заставу в розмірі 5 млн євро. Також він зобов’язаний з’являтися у поліцейський відділок двічі на тиждень.
Засновника Telegram звинувачують у шести правопорушеннях. Зокрема, його звинувачують в адмініструванні онлайн-платформи з метою незаконних транзакцій, а також у відмові надати інформацію або документи за запитом компетентних органів та у причетності до злочинів, включаючи незаконний обіг наркотиків, організоване шахрайство та надання криптографічних послуг.
Затримання Дурова у Франції
Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.
Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.
Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.
Дурова підозрюють у вчиненні 12 злочинів, серед яких співучасть у зберіганні й поширенні дитячої порнографії, наркоторгівля та шахрайство.
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А потім суд ухвалить остаточний вирок у справі.
Обмежувальний захід прийнято, а бездоказово сидіти у в'язниці поки йде розслідування, - це не європейський метод.
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Фошисти. Звідки у простого програміста такі гроші?
Французька поліція пів року веде розслідування проти Павла та Миколи Дурових.
Павло заявив, що саме його брат вигадав стандарт шифрування для "Телеграм". Миколу Дурова Forbes назвало найвпливовішою людиною IT.
"Усі, хто звик використовувати Telegram для конфіденційних розмов і чатів, повинні негайно видалити їх і не робити цього в майбутньому", - написала також у неділю в телеграмі російська пропагандистка Маргарита Симоньян.
Этапом с Ле Бурже, зла немерено
Лежит мой сервер
Тon не глючь!
Бастильевский централ, ветер северный
Когда я шифровал, жизнь разменяна
Но не очко обычно губит
А от телеграма ключ
ти тільки в одному правий, я ні разу не сидівший!
Тому буде менше вірних "слуг народу
поперше - тут дурний переклад, в орігіналі сказано "money laundering and providing cryptographic services to criminals." - створення грошей та надання кріптографічних послуг кріміналу.
Те що він співпрацює з росіянами, це зрозуміло. Але це лише одна, достить невеличка строна справи.
інша сторона - чи ми маємо право на приватність від держави, чи ні.
ось яке тут питання головне.
Тобто його звинуваючують досить офіційно що він шифрує за допомогою своєї проги меседжи від одної людини до іншої. Хм... цікаве звинувачення. Так, виходить, ми не маємо права на приватність? А держава, тобто люди з ксівами мають право копирсатися у наших приватних справах, без перешкодно дивитися всі наші спілкування?
У нашому така точка зору, яку висказують Сноуден, Трамп, Маск та інші проросійскі персони, Дуров також - вони виглядають досить дивно. Але, хм... дуже багато людей вважає що - Privacy is your right, тобто держава не має права взагалі на перлстрацію будь якої нашої кореспонденції.
Тому дуже дивно виглядає таке звинувачення, як надання кріпторгафічних послуг. Якому криміналу? Хто довів у суді, що ті спілкування були криміналом?
Навіть якщо мова йде про торгівлю наркотиками, по-перше у багатьох країнах більшість того, що у нас вважається криміналом, не вважається незаконним. По-друге є межа, де навіть торговля наркотіками не вважається важким криміналом, лише невеличкою адмін-провиною.
Але є мільон таких розмов "на межі", коли якийсь придурок-недоумок з ксіво. вважає розмову кримінальною, у нас таких недолугих придурків більше ніж у будь-якій іншій країні, навіть розрахунки криптою придурки нодорозвинуті вважають криміналом.
І тут є велике питання - чи мають право ті придурки з ксівами сувати свого брудного носа у всі щілини, де їм цікаво - чи ні.