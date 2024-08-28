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Дурова взяли під судовий нагляд у Франції, - ЗМІ

Дурова взяли під судовий нагляд у Франції

У середу, 28 серпня, французький суд взяв під судовий нагляд засновника месенджера Telegram Павла Дурова. Йому також заборонили покидати територію Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters

Крім цього, Дуров має внести заставу в розмірі 5 млн євро. Також він зобов’язаний з’являтися у поліцейський відділок двічі на тиждень.

Засновника Telegram звинувачують у шести правопорушеннях. Зокрема, його звинувачують в адмініструванні онлайн-платформи з метою незаконних транзакцій, а також у відмові надати інформацію або документи за запитом компетентних органів та у причетності до злочинів, включаючи незаконний обіг наркотиків, організоване шахрайство та надання криптографічних послуг.

Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.

Дурова підозрюють у вчиненні 12 злочинів, серед яких співучасть у зберіганні й поширенні дитячої порнографії, наркоторгівля та шахрайство.

Читайте також: У Франції оголошено в розшук брата Дурова Миколу. Ордер на його арешт виданий у березні, - Politico

Автор: 

суд (11663) Франція (3052) Павло Дуров (58) Telegram (280)


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Топ коментарі
+9
Так розслідування тільки почалося. На цей час Дуров буде під поліцейським наглядом.
А потім суд ухвалить остаточний вирок у справі.

Обмежувальний захід прийнято, а бездоказово сидіти у в'язниці поки йде розслідування, - це не європейський метод.
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28.08.2024 23:22
+5
Був би в Франції свій "гроза" чеченців, "спасітєль" "найвеличнішого" - Олег Татаров,то Дуров міг би тихенько переплисти Рейн і уникнути французького правосуддя
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28.08.2024 23:27
+5
Або "тихенько пішов би в ліс" (с)

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28.08.2024 23:36
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Все! Відкупився! А ще дорікають нам корупцією! Достатньо згадати фільм ,,Відкрийте, поліція" ! Та й не тільки!
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28.08.2024 23:13 Відповісти
Так розслідування тільки почалося. На цей час Дуров буде під поліцейським наглядом.
А потім суд ухвалить остаточний вирок у справі.

Обмежувальний захід прийнято, а бездоказово сидіти у в'язниці поки йде розслідування, - це не європейський метод.
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28.08.2024 23:22 Відповісти
Поки не буде світити реальне закриття цей феесбешний штемп буде відвідувати поліцію. Йому поки що нічого не муляє.
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28.08.2024 23:22 Відповісти
Крім цього, Дуров має внести заставу в розмірі 5 млн євро
=======

Фошисти. Звідки у простого програміста такі гроші?
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28.08.2024 23:23 Відповісти
Був би в Франції свій "гроза" чеченців, "спасітєль" "найвеличнішого" - Олег Татаров,то Дуров міг би тихенько переплисти Рейн і уникнути французького правосуддя
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28.08.2024 23:27 Відповісти
Або "тихенько пішов би в ліс" (с)

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28.08.2024 23:36 Відповісти
Повинно бути на ЗЕленому фоні !!!
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28.08.2024 23:45 Відповісти
Франція оголосила в розшук брата Дурова.

Французька поліція пів року веде розслідування проти Павла та Миколи Дурових.

Павло заявив, що саме його брат вигадав стандарт шифрування для "Телеграм". Миколу Дурова Forbes назвало найвпливовішою людиною IT.
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28.08.2024 23:32 Відповісти
Російський Telegram-канал Baza, близький до спецслужб країни, повідомив у понеділок, що силовики отримали вказівку видалити застосунок зі своїх телефонів.

"Усі, хто звик використовувати Telegram для конфіденційних розмов і чатів, повинні негайно видалити їх і не робити цього в майбутньому", - написала також у неділю в телеграмі російська пропагандистка Маргарита Симоньян.
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28.08.2024 23:38 Відповісти
рукописи не горят
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29.08.2024 00:33 Відповісти
Тобто взяли хлопа за яйца...
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28.08.2024 23:36 Відповісти
Бастильевский централ, ветер северный
Этапом с Ле Бурже, зла немерено
Лежит мой сервер
Тon не глючь!
Бастильевский централ, ветер северный
Когда я шифровал, жизнь разменяна
Но не очко обычно губит
А от телеграма ключ
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28.08.2024 23:46 Відповісти
Ну и к чему эта фуйня?
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29.08.2024 01:09 Відповісти
А до чого твій недолугий допис? що конкретно сказати хотів?
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29.08.2024 01:17 Відповісти
К тому что ты кацапский долбодятел. Причем ним разу не сидевший, но торчащий от кацапского шансона и "романтики тюремной"
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29.08.2024 01:22 Відповісти
яке ж ти тупориле де ти коняка побачила що я "торчащий от кацапского шансона и "романтики тюремной""? ти настільки недорозвинее, що навіть не розгледіло прямий стьоб з Дурова та його арешту, малось на увазі що ця консерва кацапська якщо звалить на свою паРашу може й "блатнячка" для своїх іванів "забацать", про те як він страждав у французських "казєматах"...
ти тільки в одному правий, я ні разу не сидівший!
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29.08.2024 01:30 Відповісти
одноклітинне, тобі хоч розуму вистачило розгорнути зображення та допетрати що це прикол?
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29.08.2024 01:34 Відповісти
Час покаже як все буде.
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29.08.2024 00:09 Відповісти
Це не дороги і не будівництво фортифікаційних споруд - багато не навариш.
Тому буде менше вірних "слуг народу
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29.08.2024 01:08 Відповісти
******** (адаптувати як зараз модно кажуть) фейсбук назвать то в контактом то херня, он хлопець в Німеччині піратку дому драконів подивився - 2000 євро штраф ото злодюга а це поважна людина дивиться не переплутайте
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29.08.2024 01:17 Відповісти
у цій справі не все так однозначно
поперше - тут дурний переклад, в орігіналі сказано "money laundering and providing cryptographic services to criminals." - створення грошей та надання кріптографічних послуг кріміналу.

Те що він співпрацює з росіянами, це зрозуміло. Але це лише одна, достить невеличка строна справи.

інша сторона - чи ми маємо право на приватність від держави, чи ні.
ось яке тут питання головне.

Тобто його звинуваючують досить офіційно що він шифрує за допомогою своєї проги меседжи від одної людини до іншої. Хм... цікаве звинувачення. Так, виходить, ми не маємо права на приватність? А держава, тобто люди з ксівами мають право копирсатися у наших приватних справах, без перешкодно дивитися всі наші спілкування?

У нашому така точка зору, яку висказують Сноуден, Трамп, Маск та інші проросійскі персони, Дуров також - вони виглядають досить дивно. Але, хм... дуже багато людей вважає що - Privacy is your right, тобто держава не має права взагалі на перлстрацію будь якої нашої кореспонденції.
Тому дуже дивно виглядає таке звинувачення, як надання кріпторгафічних послуг. Якому криміналу? Хто довів у суді, що ті спілкування були криміналом?

Навіть якщо мова йде про торгівлю наркотиками, по-перше у багатьох країнах більшість того, що у нас вважається криміналом, не вважається незаконним. По-друге є межа, де навіть торговля наркотіками не вважається важким криміналом, лише невеличкою адмін-провиною.

Але є мільон таких розмов "на межі", коли якийсь придурок-недоумок з ксіво. вважає розмову кримінальною, у нас таких недолугих придурків більше ніж у будь-якій іншій країні, навіть розрахунки криптою придурки нодорозвинуті вважають криміналом.

І тут є велике питання - чи мають право ті придурки з ксівами сувати свого брудного носа у всі щілини, де їм цікаво - чи ні.
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29.08.2024 01:49 Відповісти
You're wrong. "Money laundering "- отмывание денег
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29.08.2024 07:21 Відповісти
З усього цього витікає тільки одне - ні під одну цаггську сраку Дуров не лізе, а так хочеться запхнуть. Що ж до обвинувачень - була б людина, а ярмо знайдуть. Що ж до баранів "інформативного фронту", то що на поверхні, те й голові, з Телеграмом, чи без нього. Ви ще БОГА під дупу засуньте.
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29.08.2024 08:00 Відповісти
Треба його брата Миколу до відповідальності притягати, бо ця «лялька» з комплексом месії лише обкладинка цієї історії. Усю головну відповідальність за створення платформ ВК та Телеги несе його старший брат, який виглядає наче розумововідсталий геній, але який дуже добре знає свою справу та вважається самою впливовою людиною в ІТ.
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29.08.2024 08:52 Відповісти
 
 