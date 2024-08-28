Дурова взяли під судовий нагляд у Франції, - ЗМІ

У середу, 28 серпня, французький суд взяв під судовий нагляд засновника месенджера Telegram Павла Дурова. Йому також заборонили покидати територію Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Крім цього, Дуров має внести заставу в розмірі 5 млн євро. Також він зобов’язаний з’являтися у поліцейський відділок двічі на тиждень.

Засновника Telegram звинувачують у шести правопорушеннях. Зокрема, його звинувачують в адмініструванні онлайн-платформи з метою незаконних транзакцій, а також у відмові надати інформацію або документи за запитом компетентних органів та у причетності до злочинів, включаючи незаконний обіг наркотиків, організоване шахрайство та надання криптографічних послуг.

Затримання Дурова у Франції

Нагадаємо, що власника Telegram росіянина Павла Дурова ввечері 24 серпня заарештували в Парижі.

Повідомлялося, що у суботу ввечері, 24 серпня, він мав постати перед слідчим суддею перед можливим пред'явленням обвинувачення в неділю за цілу низку злочинів: тероризм, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, отримання викрадених товарів, злочини проти дітей тощо.

Йому загрожує до 20 років в'язниці, він постане перед судом як громадянин Франції, оскільки має паспорт цієї держави.

Дурова підозрюють у вчиненні 12 злочинів, серед яких співучасть у зберіганні й поширенні дитячої порнографії, наркоторгівля та шахрайство.

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