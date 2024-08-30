В Киеве с июня 17 человек госпитализированы из-за лихорадки Западного Нила, трое из них умерли, - КГГА

С 1 июня 2024 года в Свято-Михайловскую клиническую больницу г. Киева госпитализировали 17 пациентов с лихорадкой Западного Нила.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на директора Департамента здравоохранения КГГА Валентину Гинзбург.

По ее словам, среди заболевших - 10 мужчин и 7 женщин. Это жители разных районов столицы, двое из них - жители Киевской и Черкасской областей. Они нуждались в стационарном лечении в связи с тяжестью состояния.

К сожалению, трех пациентов врачам не удалось спасти из-за тяжелого осложнения лихорадки - менингоэнцефалита.

По информации инфекционистов, в Украине вирус лихорадки Западного Нила отнесен к I группе особо опасных и по международным стандартам ВОЗ относится к IV группе риска. По своему строению вирус подобен другим, вызывающим энцефалиты, и вирусу лихорадки Денге.

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Возбудители лихорадки

Отмечается, что главным источником и резервуаром лихорадки Западного Нила в природе являются птицы (преимущественно перелетные), в крови которых высокие концентрации вируса циркулируют от 14 до 200 дней. Переносчики заболевания - определенные виды комаров, которые инфицируются во время питания кровью, а затем с укусами могут инфицировать животное или человека. Крайне редко у людей возможно контактное заражение кровью больных животных.

Течение болезни

Болезнь начинается остро - с озноба и быстрого повышения температуры тела, сопровождающегося симптомами интоксикации. Лихорадочный период длится от 2 до 6 дней. В целом клиническое течение болезни благоприятное. В тяжелых формах может развиваться менингит или энцефалит.

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Какое рекомендовано лечение

"Специфической терапии пока не существует. Лечение симптоматическое симптоматическое. Поэтому советы обычные: как и при любом заболевании, при первых его признаках обращайтесь к врачу и лечитесь под наблюдением специалиста, сообщая ему обо всех изменениях своего состояния. А чтобы минимизировать риски именно лихорадки Западного Нила, установите дома москитные сетки, используйте репелленты, на прогулку (особенно в парки и лесные зоны отдыха) надевайте вещи, максимально прикрывающие тело. Со снижением температуры воздуха и исчезновением комаров опасность лихорадки снижается почти до нуля", - подытожила Валентина Гинзбург.