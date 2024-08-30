РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10899 посетителей онлайн
Новости
3 366 5

В Киеве с июня 17 человек госпитализированы из-за лихорадки Западного Нила, трое из них умерли, - КГГА

Лихоманка Західного Нілу в Києві

С 1 июня 2024 года в Свято-Михайловскую клиническую больницу г. Киева госпитализировали 17 пациентов с лихорадкой Западного Нила.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на директора Департамента здравоохранения КГГА Валентину Гинзбург.

По ее словам, среди заболевших - 10 мужчин и 7 женщин. Это жители разных районов столицы, двое из них - жители Киевской и Черкасской областей. Они нуждались в стационарном лечении в связи с тяжестью состояния.

К сожалению, трех пациентов врачам не удалось спасти из-за тяжелого осложнения лихорадки - менингоэнцефалита.

По информации инфекционистов, в Украине вирус лихорадки Западного Нила отнесен к I группе особо опасных и по международным стандартам ВОЗ относится к IV группе риска. По своему строению вирус подобен другим, вызывающим энцефалиты, и вирусу лихорадки Денге.

Также читайте: В Украине существует угроза вспышек гепатита, холеры и ботулизма из-за ограничения водоснабжения при выключении света, - Минздрав

Возбудители лихорадки

Отмечается, что главным источником и резервуаром лихорадки Западного Нила в природе являются птицы (преимущественно перелетные), в крови которых высокие концентрации вируса циркулируют от 14 до 200 дней. Переносчики заболевания - определенные виды комаров, которые инфицируются во время питания кровью, а затем с укусами могут инфицировать животное или человека. Крайне редко у людей возможно контактное заражение кровью больных животных.

Течение болезни

Болезнь начинается остро - с озноба и быстрого повышения температуры тела, сопровождающегося симптомами интоксикации. Лихорадочный период длится от 2 до 6 дней. В целом клиническое течение болезни благоприятное. В тяжелых формах может развиваться менингит или энцефалит.

Читайте также: Инсульты в Украине во время войны помолодели на 10-15 лет, - Ляшко

Какое рекомендовано лечение

"Специфической терапии пока не существует. Лечение симптоматическое симптоматическое. Поэтому советы обычные: как и при любом заболевании, при первых его признаках обращайтесь к врачу и лечитесь под наблюдением специалиста, сообщая ему обо всех изменениях своего состояния. А чтобы минимизировать риски именно лихорадки Западного Нила, установите дома москитные сетки, используйте репелленты, на прогулку (особенно в парки и лесные зоны отдыха) надевайте вещи, максимально прикрывающие тело. Со снижением температуры воздуха и исчезновением комаров опасность лихорадки снижается почти до нуля", - подытожила Валентина Гинзбург.

Автор: 

болезнь (589) КГГА (2980) Киев (25495) лечение (922)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*****! - нам ше тільки лихоманки з Західного Нілу не хватало - для повного щастя
показать весь комментарий
30.08.2024 15:45 Ответить
А ще мавпяча віспа на порозі!!! Бо в Європі вже гуля!
показать весь комментарий
30.08.2024 16:00 Ответить
Мавпяча лікується, а ця зараза , як лептоспіроз , 3 дні , і нема людини .
показать весь комментарий
30.08.2024 16:23 Ответить
Закрити пляжі , заборонити риболовлю , озера , пруди , ставки , в ліс не ходити . Військових терміново ( волонтерам , бо влада це не зробить ) забезпечити засобами від комарів . Але , комарі швидко розмножуються , на наступний рік може бути епідемія ((
показать весь комментарий
30.08.2024 16:22 Ответить
Відведіть чоловіків на ВЛК, там всі одразу одужають.
А якщо хтось і помре, то після ВЛК це норма...
показать весь комментарий
30.08.2024 16:39 Ответить
 
 