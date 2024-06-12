Инсульты в Украине во время войны помолодели на 10-15 лет, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко констатировал, что в Украине из-за войны и стресса помолодели инсульты на 10-15 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине во вторник.

"Я могу сейчас зайти в дискуссию и показать цифры роста инсультов, к которому приводят именно стрессовые ситуации, в которых мы находимся. Мы уже сегодня можем подтвердить исследования прошлых лет, что стране, где идет война, инсульты молодеют на 10-15 лет", - сказал он.

Ляшко отметил, что "такие заболевания получает совсем другая возрастная категория".

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Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что 23 тысячи человек в Украине имеют официальный диагноз ПТСР . Также в Украине создадут региональную сеть центров психического здоровья. Кроме этого, Минздрав планирует провести перезагрузку монопрофильных специализированных медучреждений стационарной психиатрической помощи. Здесь должны быть в корне изменены подходы к лечению пациентов и обеспечены условия для надлежащего комфорта пребывания пациента в учреждении.