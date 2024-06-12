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Новости Война
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Инсульты в Украине во время войны помолодели на 10-15 лет, - Ляшко

Інсульти в Україні помолодшали

Министр здравоохранения Виктор Ляшко констатировал, что в Украине из-за войны и стресса помолодели инсульты на 10-15 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине во вторник.

"Я могу сейчас зайти в дискуссию и показать цифры роста инсультов, к которому приводят именно стрессовые ситуации, в которых мы находимся. Мы уже сегодня можем подтвердить исследования прошлых лет, что стране, где идет война, инсульты молодеют на 10-15 лет", - сказал он.

Ляшко отметил, что "такие заболевания получает совсем другая возрастная категория".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На восстановление медучреждений, уничтоженных РФ, придется потратить более $17 млрд, - Ляшко

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что 23 тысячи человек в Украине имеют официальный диагноз ПТСР . Также в Украине создадут региональную сеть центров психического здоровья. Кроме этого, Минздрав планирует провести перезагрузку монопрофильных специализированных медучреждений стационарной психиатрической помощи. Здесь должны быть в корне изменены подходы к лечению пациентов и обеспечены условия для надлежащего комфорта пребывания пациента в учреждении.

Автор: 

болезнь (590) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+12
Та невже... А може це сонцесяйна влада сприяє..? Як виживати бідним людям ??? Пенсію збільшили на 6%, оплату за електроенергію для населення збільшено на 64%. Ось такий він " кінець епохи бідності "...
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12.06.2024 15:40
+9
І припадки епілепсії завдяки тцк почастішали.
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12.06.2024 15:32
+7
Ну что вы все о печальном?
Давайте о приятном
Как растет благосостояние друзей президента !
И близких и не очень близких
Какие они молодцы!
Во время войны покупают Порше
Квартиры
Виллы в Испании
То есть дают народу положительный пример
А народ ,вместо того,чтобы последовать этому примеру
Ноет и ноет!!
Народ, ты с этим заканчивай!
Бегом покупать Порше!
И все будет ОК!
КАК У ПРЕЗИДЕНТА!
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12.06.2024 15:46
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І припадки епілепсії завдяки тцк почастішали.
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12.06.2024 15:32 Ответить
Та невже... А може це сонцесяйна влада сприяє..? Як виживати бідним людям ??? Пенсію збільшили на 6%, оплату за електроенергію для населення збільшено на 64%. Ось такий він " кінець епохи бідності "...
показать весь комментарий
12.06.2024 15:40 Ответить
Ну что вы все о печальном?
Давайте о приятном
Как растет благосостояние друзей президента !
И близких и не очень близких
Какие они молодцы!
Во время войны покупают Порше
Квартиры
Виллы в Испании
То есть дают народу положительный пример
А народ ,вместо того,чтобы последовать этому примеру
Ноет и ноет!!
Народ, ты с этим заканчивай!
Бегом покупать Порше!
И все будет ОК!
КАК У ПРЕЗИДЕНТА!
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12.06.2024 15:46 Ответить
...ти б краще написав скільки коштує лікування інсульта в лікарні під час захворювання та під час перебування під наглядом в невропатолога.З тебе ні міністр-статист,як з козиної піхви гайка-ніяка..
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12.06.2024 15:46 Ответить
В сентябре ездил на день рождения к племянникам в Италию и три человека связанные с медициной мне заявили одно и тоже,проблема противоковидных вакцин заключается в наличие в них змеиного яда который из организма не выводится и при сильном перегреве организма возможны инсульты и инфаркты.
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12.06.2024 15:47 Ответить
******.... Та звідки ви беретеся такі?!
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12.06.2024 15:53 Ответить
С похорон у меня за последние три года полсотни знакомых умерло а от отрывов торомбов не успевают хоронить.
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12.06.2024 16:07 Ответить
Я не заболел сраным ковидом пока мне не вкололи эту дрянь! Хотя два года находился в эпицентре! Причем с подпиской. что никто не виноват! Ты сам хочешь вколоть ее себе!
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12.06.2024 16:24 Ответить
Люба вакцина то є та сама болячка від якої вона має захищати - правда вона послабленна шоб організм не вбити а навчити боротися з нею , а теперка посилання - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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12.06.2024 17:24 Ответить
Если Вы не поинте! Н было строгое указание колоться!
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12.06.2024 17:30 Ответить
Ті вакцини викликали тромбоз в перший час після введення і не через яд а через реакцію імунної системи на компоненти вакцини... вже давно ніхто ртуть у вірусну вакцину не дає а прикріпляють залишки віруса до білка ... А зміїний яд в малих дозах корисний от як азіати довго живуть постійно тих змій їдять))))

Якогось дального впливу думаю що немає... про це б давно писали медики.... не всі дослідники продались фармкомпаніям і на грантах сидять...

Ці вакцини як вакцини від грипу просте плацебо для відмивання грошей з ефективністі 16% якщо і наносить шкоду як Астрозенека то в перші місяця після прийому
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12.06.2024 17:02 Ответить
А можна узнати ким працюють чоловіки з інсультами і їхні фінансові та маєткові статки + що думає про них ВЛК?
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12.06.2024 16:08 Ответить
Скажу що в мене багато знайомих з гіпертонією...

погане харчування, більшість продуктів мають, компоненти, що руйнують стінки судин, особливо солодощі, подивіться тільки склад більшості морозива..

мала фізична активність, нерви.. зараз складний час
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12.06.2024 17:07 Ответить
Так поэтому вы в 402 приказ написали таких диагнозов, что после второго инсульта все годные?
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12.06.2024 16:14 Ответить
ты скотина зачем людей сперва напугал простудой, иммунитет поубивал пока лечил имунодепрссантами и потом потравил вакциной. но и предьявить тебе нечего ибо сами шли, но ты врал им и проводил эксперименты над людьми: ст28 Конституції України: жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
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12.06.2024 16:24 Ответить
Досіі горюєш, що ти зі своїми пізно прохопилися та спізнилися до поділу цовідних ніштяків?
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12.06.2024 17:33 Ответить
и у зекозла ни слова, про оборзевших тєцєкунов против твоих сотрудников Скорой Помощи
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12.06.2024 18:21 Ответить
 
 