Инсульты в Украине во время войны помолодели на 10-15 лет, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко констатировал, что в Украине из-за войны и стресса помолодели инсульты на 10-15 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине во вторник.
"Я могу сейчас зайти в дискуссию и показать цифры роста инсультов, к которому приводят именно стрессовые ситуации, в которых мы находимся. Мы уже сегодня можем подтвердить исследования прошлых лет, что стране, где идет война, инсульты молодеют на 10-15 лет", - сказал он.
Ляшко отметил, что "такие заболевания получает совсем другая возрастная категория".
Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что 23 тысячи человек в Украине имеют официальный диагноз ПТСР . Также в Украине создадут региональную сеть центров психического здоровья. Кроме этого, Минздрав планирует провести перезагрузку монопрофильных специализированных медучреждений стационарной психиатрической помощи. Здесь должны быть в корне изменены подходы к лечению пациентов и обеспечены условия для надлежащего комфорта пребывания пациента в учреждении.
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Как растет благосостояние друзей президента !
И близких и не очень близких
Какие они молодцы!
Во время войны покупают Порше
Квартиры
Виллы в Испании
То есть дают народу положительный пример
А народ ,вместо того,чтобы последовать этому примеру
Ноет и ноет!!
Народ, ты с этим заканчивай!
Бегом покупать Порше!
И все будет ОК!
КАК У ПРЕЗИДЕНТА!
Якогось дального впливу думаю що немає... про це б давно писали медики.... не всі дослідники продались фармкомпаніям і на грантах сидять...
Ці вакцини як вакцини від грипу просте плацебо для відмивання грошей з ефективністі 16% якщо і наносить шкоду як Астрозенека то в перші місяця після прийому
погане харчування, більшість продуктів мають, компоненти, що руйнують стінки судин, особливо солодощі, подивіться тільки склад більшості морозива..
мала фізична активність, нерви.. зараз складний час